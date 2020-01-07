Сеть Вольтер

Подготовка новой войны против Ливии

Тьерри Мейсан

Переброска в Ливию оружия и боевиков свидетельствует о подготовке новой агрессии против этой страны и её народа. После предыдущей атаки, которую НАТО осуществила согласно стратегии затяжных войн Рамсфельда-Цебровски, ситуация в стране остаётся напряжённой. Однако, переступив очередной этап, агрессоры ничего, кроме расширения зоны конфликта, не добьются.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Президент Файез Аль-Саррадж обсуждает с заместителем министра Обороны бригадным генералом Салахом Аль-Намрушом план турецкой интервенции.

Все сходятся во мнении, что сегодняшняя драматическая ситуация в Ливии и Сахеле является результатом незаконной интервенции НАТО в 2011 г. Однако немного тех, кто исследовал этот период и попытался понять, как это произошло. А без тщательного анализа мы неизбежно скатимся в новую катастрофу.

Важно вспомнить несколько фактов, которые упрямо забывают:

- Ливийская арабская Джамахирия, образованная в результате почти бескровного госпереворота, не была захватом власти психически неуравновешенным диктатором. Она явилась следствием национально-освободительной борьбы против британского империализма и стремлением к модернизации общественной системы, закончившейся отменой рабства и попыткой примирения арабских народов с африканскими.

- Ливийское общество разделено на племена. Поэтому в этой стране установить демократию нельзя. Муамар Кадафи организовал Ливийскую Арабскую Джамахирию на принципах, навеянных французскими социалистами-утопистами XIX века. В итоге всё свелось к тому, что демократия была установлена на местном уровне, а в национальном масштабе эти идеалы были отвергнуты. Но Джамахирия умерла не потому, что она не вступила в союзы и, как следствие, не смогла обеспечить свою защиту.

- Международной коалицией, атаковавшей Ливию, руководили США, и за всё время конфликта они скрывали от союзников свои истинные цели и поставили их перед свершившимся фактом. Заверяя в течение нескольких месяцев, что вопрос об использовании НАТО не стоит, эта структура по факту руководила всей операцией. Вашингтон на самом деле никогда не пытался защищать мирных жителей или привести к власти послушное ему правительство. Наоборот, его целью было разделить страну на два враждующих лагеря и стараться всеми средствами не допустить установления в ней мира (доктрина Рамсфельда-Цебровски).

- никакого восстания против Джамахирии не было. Была интервенция Аль-Каиды с попыткой разделения страны на Киренаику и Триполитанию и интервенция под эгидой НАТО (союзники обеспечивают воздушные операции, а племя Мисрата и Силы специальных операций Катара - наземные).

Правительства Триполи и Бенгази соперничали друг с другом ещё до 1951 г., когда страна была разделена на две части, Триполитанию и Киренаику, а агрессия НАТО – это попытка возродить это соперничество. Поэтому сегодня не следует устанавливать мир, поддерживая один лагерь против другого. Наоборот, нужно объединить оба лагеря против их общего врага.

В настоящее время ООН, Турция и Катар поддерживают правительство Триполи, а Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Франция и Россия – Бенгази. И только Соединённые Штаты, оставаясь верными своей стратегии затяжных войн, поддерживают оба лагеря, чтобы они и дальше продолжали убивать друг друга.

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Резолюция Великого национального собрания Турции о вводе войск в Ливию.

В Анкаре Великое национальное собрание Турции 2 января приняло резолюцию о вводе турецких войск в Ливию. Оно может быть выражено следующими тремя пунктами:

- Турция поддерживает в Триполи власть Братьев-мусульман. Этим объясняется поддержка этого правительства Катаром (благосклонного к Братству) и оппозиционность Египта, Эмиратов и Саудовской Аравии.

- Турция выражает свои региональные амбиции, опираясь на потомков османских воинов из племени Мисрата. И правительство Триполи она поддерживает по той причине, что столица в 2011 г. была захвачена этим племенем.

- Турция больше не в состоянии защитить джихадистов в Идлибе (Сирия), поэтому она перебрасывает их в Триполитанию, чтобы затем использовать их для захвата Бенгази.

Вмешательство Турции не противоречит международному праву, оно осуществляется по просьбе правительства Триполи согласно Схиратскому соглашению (Марокко) от 17 декабря 2015 г. и резолюции 2259 от 23 декабря 2015г. При этом все другие иностранные вмешательства являются незаконными, хотя в правительство Триполи входят Братья-мусульмане, Аль-Каида и ДАИШ. Таким образом, произошла смена ролей, сторонники прогресса теперь на востоке страны, а фанатики на западе.

На данный момент, на стороне правительства Триполи замечены всего лишь несколько турецких солдат, а на стороне Бенгази египетских, эмиратских, французских и русских. Заявление об отправке ещё нескольких турецких солдат ничего в этом балансе сил не изменит, а вот джихадистов предполагается перебросить сотни тысяч, что может полностью изменить ситуацию.

Напомним, что в противоположность утверждениям западных СМИ, Свободную сирийскую армию создали не дезертиры правительственных войск, а боевики из ливийской ветви Аль-Каиды. Не исключено, что они вернуться на прежнее место.

Пока что в движение пришли вооружённые формирования сирийских туркменов и Легион Леванта (Файлак аль-Шам), всего около 5000 боевиков. Если это движение будет идти через Тунис, оно продлится несколько лет, пока не будет полностью освобождена провинция Идлиб. Это будет хорошей новостью для Сирии, и катастрофой для Ливии и для всего Сахеля.

В Ливии ситуация, похоже, будет такая же, как и в Сирии: поддерживаемые Турцией джихадисты против местного населения, поддерживаемого Россией. При этом и Турция, и Россия будут тщательно избегать прямых столкновений, так как Турция является членом НАТО.

Поддерживая Триполи, Турция отныне будет контролировать второй поток беженцев в направлении Европейского союза. Следовательно, вдобавок к потоку беженцев из Турции, она тем самым получает дополнительный рычаг давления на Брюссель.

В отсутствие физических границ, джихадистские формирования не преминут перекинуться из Ливии в другие страны Сахеля. Они сделают Большую пятёрку Сахеля (Мавританию, Мали, Буркина Фасо, Нигер и Чад) более зависимой от французских антитеррористических сил и АфриКома. Они будут угрозой для Алжира, но не для Туниса, который уже находится под властью Братьев-мусульман, и через него осуществляется переброска джихадистов в Джербу.

Сунниты в Сахеле будут подвергнуты этнической чистке, а христиане изгнаны со своих мест, как это было с христианами на Ближнем Востоке.

До итальянских островов (в частности, до Лаперузы) и до Мальты около 500 морских миль, поэтому придёт время, и джихадистские формирования пересекут Средиземное море. Конечно, VI Флот США немедленно вмешается и даст им отпор в силу Северо-Атлантического и Маастрихтского договоров, но хаоса в Европе после этого всё равно не избежать. И тогда европейцам, свергнувшим Ливийскую Арабскую Джамахирию, ничего не останется, как умываться горькими слезами.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
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Источник : « Подготовка новой войны против Ливии », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 7 января 2020, www.voltairenet.org/article208803.html

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