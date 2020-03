En iyi Pentagon uzmanı William Arkin’in Newsweek ’te yazdıklarına [ 5 ] göre, artık yedi ayrı plan mevcuttur: Başkan, başkan yardımcısı ve ailelerini korumayı amaçlayan Rescue & Evacuation of the Occupants of the Executive Mansion (RESEM), Savunma Bakanı ve önde gelen askeri komutanları korumayı amaçlayan Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP), Kongre ve Yüksek Mahkeme üyelerini korumayı amaçlayan Atlas Plan , Octagon hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, Freejack , aynı şekilde bilinmiyor, Zodiac , hala bilinmiyor, Washington’da özel birliklerin konuşlandırılmasını öngören ve güç kullanımı ve bölgelerin askeri otorite altına girmesi koşullarını belirleyen Granite Shadow [ 6 ].

Bu yedek hükümete, 11 Eylül 2001’de, ulusal terörle mücadele koordinatörü Richard Clarke haricinde yedek hükümet talebine gerek duyulmamıştır [ 3 ]. Oysa her ne kadar ülke korkunç bir saldırıyla karşı karşıya kalsa da, ne başkan, ne başkan yardımcısı, ne de Temsilciler Meclisi başkanı ölmüş ya da engellenmişti, bu da beni bunun bir darbe olduğu sonucuna varmama neden olmuştu. Ne olursa olsun, Başkan Oğul George Bush aynı gün akşamı yeniden görevinin başına geçmişti ve yetkisinin on saat boyunca askıya alınması sırasında neler yaşandığı hakkında bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmadı [ 4 ].

Çeviri

Osman Soysal



