US Army Europe (Avrupa’daki ABD Kara Kuvvetleri), « dikkatli bir değerlendirme ve planlamadan sonra », Defender-Europe 20 (Avrupa’nın koruyucusu 2020) adını verdiği büyük manevra kapsamında Allied Spirit tatbikatını 5 ila 19 Haziran tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirmeye karar verdi.

Tatbikata zırhlı ve piyade birliklerinden oluşan 4.000 ABD askeri, yanlarında 2.000 Polonyalı askeriyle birlikte katılacak. Defender-Europe 20 programı Covid-19 nedeniyle kısmen değiştirildiği için Mayıs ayında yapılması gereken tatbikat ertelenmişti. Ancak, US Army Europe’un altını çizdiği gibi, Mart ayında ABD’den birliklerin sevki askıya alındığında « Defender-Europe 20’ye katılması öngörülen donanımların % 90’nından fazlası Avrupa’ya giden uçak ve gemilere zaten yüklenmişti ». Toplamda, ABD Kara Kuvvetlerinin Almanya’da sahip olduğu « önceden konumlandırılmış » depolarından gelen 9.000’den fazla zırhlı ve diğer araçların eklendiği başta tanklar olmak üzere 3.000’den fazla donanım ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nden 6.000’den fazla asker geldi ve binlerce Avrupa’da konuşlu birlerce askere katıldı. US Army, « Covid-19 nedeniyle yapılan düzenlemeye » karşın, « stratejik hıza sahip birçok hedefe ulaşıldığını » bildiriyor. Ordu bu şekilde, kaybedilen zamanı telafi etmek için « US Army Europe’un önümüzdeki aylarda, Defender-Europe 20’nin başlangıçta belirlen birçok hedefi temelinde, ABD ve müttefik güçlerinin hızını ve ortak harekat kabiliyetini geliştirmeyi hedefleyen ek tatbikatlar planlamakta olduğunu duyuruyor.

Allied Spirit açıkça Rusya karşıtı stratejik çerçeve içerisinde yürütülen bir dizi tatbikatın ilkidir. Polonya’da gerçekleşmesi tesadüf değildir. Geçtiğimiz Eylül ayında Başkan Trump ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda tarafından imzalanan bildirgede belirtildiği gibi, burada ABD askeri varlığını büyük ölçüde arttırmaktadır. Ülkede rotasyon sistemiyle daimi olarak tutulan asker sayısı 4.500’den 5.500’e çıkarılmıştır.

US Army Poznan’daki ileri üssünde kendi tümen karargahını kurmaktadır. ABD silahlı kuvvetleri Drawsko Pomorskie’de bir Savaş Eğitim Merkezi açmaktadır. Wrocław-Strachowice’de ABD Hava Kuvvetleri büyük bir hava ikmal noktası inşa etmektedir. Lask’ta ABD Hava Kuvvetleri Reaper uçakları da dahil olmak üzere bir insansız hava aracı filosu, Powidz’de de aynı şekilde bir hava muharebe tugayı kurmaktadır.

Lubliniec’te olduğu gibi Powidz’de de, özel operasyonlara yönelik ABD Kuvvetleri kendi üslerini oluşturmaktadır. Yeri belirlenecek başka bir bölgede, bir ABD zırhlı tugayının savaş kanadı kalıcı olarak konuşlandırılacaktır. Bunlarla ilgili tüm donanımlar zaten Almanya Bergen-Hohne’de depolanmış durumdadır.

US Army Europe bunun dışında, Vicenza’da konuşlu 173. Hava İndirme Tugayı’nın Balkanlar ve Karadeniz bölgesinde operasyonlar planladığını, 10. Hava Savunma ve Füze Komutanlığı’nın Baltık Denizi’ndeki tatbikatlara katılacağını bildirmektedir.

US Air Force, ABD’ye ait konvansiyonel ve nükleer olmak üzere çift kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarının (B-2 Spirit, B-1B Lancer ve B-52H) Mayıs ayında ABD’den havalanarak, Avrupa’daki görevler gerçekleştirildiklerini bildiriyor. Bu, « Covid-19 salgınının ABD stratejik bombardıman uçaklarının hızını ve menzilini etkilemediğini » ortaya koymuştur.

Mart ayında Defender-Europe 20’nin Covid-19 nedeniyle iptal edildiğini açıklayan ana akım medyalar tarafından göz ardı edilen bu gerçekler, ABD’nin stratejik operasyonunu iptal etmediğini, aksine genişleterek sadece yeniden şekillendirdiğini doğrulamıştır. Washington’un hedefi Avrupa’yı çatışmanın ön cephe hattı olarak kullanarak Rusya ile gerginliği arttırmaya devam ettirmektir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’ne Avrupalı müttefikleri üzerindeki liderliğini pekiştirmesine ve 27 üyesinden 22’sinin ABD komutası altındaki NATO’ya dahil olduğu Avrupa Birliği’nin dış ve askeri politikasını yönlendirme imkanı tanımaktadır.