Правящими кругами прибалтийских стран не прекращаются попытки навязать тенденциозную оценку событий, связанных с включением Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 80 лет назад.

Российская позиция по этому вопросу хорошо известна. Она базируется на объективном учете исторических реалий того времени и выверенных оценках данных событий с опорой на архивные документы и факты.

В условиях реальной угрозы использования Прибалтики как плацдарма фашистской Германии для нападения на СССР Москва в июне 1940 г. была вынуждена осуществить ввод в Латвию, Литву и Эстонию дополнительных войск (к уже размещенным там контингентам по двусторонним пактам о взаимопомощи 1939 г.). Этот шаг, предпринятый с одобрения руководства прибалтийских государств, сам по себе не означал перехода суверенитета над их территорией к Советскому Союзу и был легитимен. Последующее вхождение Прибалтики в состав СССР также не было односторонним и произошло по взаимному согласию.

Исход парламентских выборов в Латвии, Литве и Эстонии в июле 1940 г. стал естественной реакцией подавляющего большинства избирателей этих стран, высказавшихся в пользу их вхождения в состав СССР, который рассматривался как единственная держава, способная противостоять агрессии нацистов. История подтвердила, что только СССР помешал осуществиться планам Гитлера по превращению Прибалтики в сырьевой придаток Третьего рейха – это четко прописано в плане «Ост» и других документах фашистской Германии. Население же планировалось поработить, онемечить и частично истребить, что и делалось вплоть до 1944 г. В 1944-1945 гг. прибалтийские народы в числе других народов Европы были спасены ценой тысяч жизней советских солдат от уничтожения в рамках освободительной миссии Красной армии, в составе которой сражалось немало латышских, литовских и эстонских бойцов.

Тиражируемые прибалтийскими правящими элитами утверждения об «оккупации» Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом в 1940 г. противоречат общепринятому в тот период определению этого правового термина. Между СССР и прибалтийскими государствами не было состояния войны, обращения со стороны Москвы не содержали угрозы объявления войны.

Что касается международного признания включения Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР, то достигнутые в Тегеране, Ялте и Потсдаме участниками антигитлеровской коалиции договоренности о послевоенном устройстве Европы не ставят данный факт под сомнение. Окончательную черту в этом вопросе подвел Заключительный Акт Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.

Согласно проведенному под эгидой Совета Европы в 1999 г. исследованию по вопросам практики в области правопреемства и признания государств, вхождение прибалтийских республик в состав СССР де-факто признало большинство стран, а некоторые подтвердили это де-юре в официальной переписке.

Следует при этом подчеркнуть, что признание вступления «нелегитимным» поставило бы под вопрос законность вызванных вхождением в состав СССР последствий, в частности, обретение Литвой в качестве Литовской ССР территорий, не являвшихся частью довоенной Литвы и унаследованных нынешней Литовской Республикой (Вильнюс, Вильнюсский край, Клайпеда).

Важным представляется отметить, что в Латвии, Литве и Эстонии на протяжении всего периода их пребывания в составе СССР действовали национальные органы власти, республики были представлены в советских высших государственных структурах, в них имелись все условия для сохранения и развития национальных языков и культуры, вплоть до распада СССР в 1991 г. Прибалтика при содействии центральных советских органов власти была одним из наиболее передовых в экономическом плане и процветающих регионов страны.

Таким образом, взятая на вооружение официальным Вильнюсом, Ригой и Таллином «оккупационная доктрина» является чисто политическим проектом, нацеленным на выдвижение различного рода претензий к Российской Федерации и фальсификации истории того времени.