4 Ağustos 2020’de ABD Savunma Bakanlığı, Donanma komutası altında Tanımlanamayan Hava Olaylarına ilişkin bir çalışma grubu (Unidentified Aerial Phenomena Task Force - UAPTF) oluşturdu. Pentagon, Rusya veya Çin’in artık konvansiyonel olmayan uçaklara sahip olmasından endişe duyuyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Japon mevkidaşı Taro Kono arasında 29 Ağustos 2020 tarihinde Andersen hava üssünde (Guam adası) yapılan görüşmede ABD tarafı kaygılarını dile getirdi.

14 Eylül 2020’de Japonya savunma bakanı, silahlı kuvvetlerine ülkenin hava sahasını koruma, sıra dışı görünebilecek her şeyi filme alma ve hemen analiz etme talimatını verdi.