Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Ekim 2020’de Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov ile televizyonda yayınlanan bir görüşmesinde, ülkesinin Ermenistan’a bir saldırı olması durumunda taahhütlerini yerine getireceğini doğruladı. .

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), NATO’nun Rusya’daki eşdeğeridir. Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan’ı bir araya getirmektedir. Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık’a hizmet veren bir tür Yabancı Lejyon olan NATO’nun aksine, KGAÖ tüm üyelerini eşit bir zemine oturtaktadır.

Azerbaycan’ı silahlandıran ve koruyan Türkiye, NATO üyesidir.