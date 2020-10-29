Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleri ile 27 Ekim 2020’de Ankara’da yaptığı toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ermenistan’ın paralı asker kullandığı konusunda bilgilendirdiğini söyledi [1].

Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) kaynak gösteren, yaklaşık 2.000 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) savaşçısının Ermenistan’a nakledildiğini iddia etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2018’de spekülatör George Soros tarafından finanse edilen bir darbeyle iktidara geldi. PKK, Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Marksist-Leninist bir partiydi. Zamanla Batı tarafına kaydı ve anarşist bir kimlik kazandı. Suriye’ye yönelik savaş sırasında, NATO’nun askeri koruması altında kukla bir devlet olan Rojava’yı kurdu. Hizmetleri şimdi George Soros tarafından kiralanmış görünüyor.

Devlet Başkanı Putin’in bu haberi şaşkınlıkla karşıladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ona Moskova’nın kırmızı çizgisinin bu şekilde aşılması durumunda Rusya’nın müdahalesi konusunda hiçbir şüphesi olmadığı yanıtını verdiği belirtiliyor.