Depuis le début de la guerre contre l’Artsakh, le Nizami Ganjavi International Center, sous la coprésidence de l’Égyptien Ismail Serageldin et de la Lettone Vaira Vīķe-Freiberga, multiplie les interviews et les tribunes libres de ses membres dans la presse internationale en faveur de l’Azerbaïdjan.

Le Nizami Ganjavi International Center, du nom d’un célèbre poète perse du XIIème siècle, a été fondé à Bakou le 30 septembre 2012. Son conseil d’administration comprend de nombreuses personnalités politiques du Caucase, des Balkans, d’Europe orientale et des pays baltes. Le Centre est cofinancé par l’Azerbaïdjan et la compagnie Exxon-Mobil.

