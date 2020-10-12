Azerbaycan, uluslararası basını Ermenilere karşı seferber etmek için eski Varşova Paktı içerisindeki NATO gizli servis üyelerinden yararlanmaktadır.

Adını ünlü bir 12. Yüzyıldaki bir İranlı şairden alan Nizami Ganjavı İnternational Center, 30 Eylül 2012’de Bakü’de kuruldu. Yönetim kurulunda Kafkaslar, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinden birçok tanınmış siyasetçi yer almaktadır. Kurum, Azerbaycan ve Exxon-Mobil şirketi tarafından finanse edilmektedir.

Ganjavi Merkezinin Nisan 2020 tarihli dergisinde, ABD’nin eski Bakü Büyükelçisi Robert Cekuta, Washington’un Karabağ’da müdahil olma zamanının geldiğini duyuruyordu [1].

Artsakh’a karşı savaşın başlangıcından bu yana, Mısırlı İsmail Serageldin ve Letonyalı Vaira Vīķe-Freiberga eşbaşkanlığındaki Nizami Ganjavi İnternational Center, üyelerinin uluslararası basında Azerbaycan’ın lehinde yaptığı röportaj ve serbest makalelerin sayısını artırdı.

Bu güçlü lobi, NATO’nun « iki Devlet, bir milleti » (Türkiye ve Azerbaycan) gizlice desteklediğini ortaya koymaktadır.