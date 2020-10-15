Прежде всего я хотел бы от имени Фронта ПОЛИСАРИО искренне поздра-вить Вас со вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в этом ме-сяце.

Безотлагательно и с глубоким чувством озабоченности я обращаюсь к Вам по поручению моего руководства с целью обратить Ваше внимание и внимание членов Совета Безопасности на вызывающую тревогу ситуацию, сложившуюся на территориях Западной Сахары, находящихся под незаконной оккупацией Ма-рокко, где марокканские оккупационные власти усиливают акты репрессий и за-пугивания в отношении сахарских гражданских лиц.

На момент подготовки настоящего документа марокканские силы безопас-ности все еще осаждают и подвергают домашнему аресту группу сахарских пра-возащитников, связанных с Сахарским органом по борьбе с марокканской окку-пацией, который был недавно создан в Эль-Аюне в оккупированной Западной Сахаре. Члены Сахарского правозащитного органа и их семьи также подвергают-ся всевозможному физическому и психологическому насилию, главным образом в связи с тем, что создали орган, целью которого является мирное сопротивление марокканской незаконной оккупации и защита основных прав человека народа Западной Сахары, включая его неотъемлемое право на самоопределение и неза-висимость.

Фронт ПОЛИСАРИО решительно осуждает эту новую волну актов репрес-сий и запугивания, совершаемых марокканскими оккупационными властями в оккупированной Западной Сахаре, где сахарские гражданские лица, особенно правозащитники, постоянно подвергаются произвольным арестам, пыткам, неза-конным задержаниям, фиктивному судебному преследованию, внесудебным каз-ням и становятся объектами насильственных исчезновений. Фронт ПОЛИСАРИО настоятельно призывает Совет Безопасности возложить на марокканское оккупи-рующее государство ответственность за продолжающиеся нарушения прав чело-века в оккупированной Западной Сахаре, которые противоречат букве и духу мирного плана и представляют собой вопиющее нарушение соглашения о пре-кращении огня, требующего от марокканского оккупирующего государства воз-держиваться от любых актов насилия и запугивания (S/21360, п. 14).

Марокканские оккупационные власти развязали также безудержную шови-нистическую клеветническую кампанию против сахарских правозащитников и готовятся принять так называемые «юридические меры» против членов Сахар-ского органа по борьбе с марокканской оккупацией. Организация Объединенных Наций не признает никакого суверенитета марокканского оккупирующего госу-дарства над территориями Западной Сахары, которые оно незаконно оккупирует с 31 октября 1975 года. Любые «юридические меры» или любые другие действия, которые марокканские оккупационные власти предпримут в отношении сахар-ских правозащитников, не имеют законной силы, поскольку марокканское окку-пирующее государство не обладает никакой административной или правовой юрисдикцией в отношении оккупированной Западной Сахары.

Ситуация, описанная в пунктах 68 и 69 доклада Генерального секретаря от 23 сентября 2020 года (S/2020/938), представляет собой лишь часть грубых нарушений прав человека, совершаемых марокканскими силами безопасности в оккупированной Западной Сахаре вдали от международного контроля. Марок-канские оккупационные власти продолжают практику строгого замалчивания средств массовой информации и военной блокады оккупированной Западной Са-хары, когда даже органы Организации Объединенных Наций, такие как Управле-ние Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам челове-ка, по-прежнему лишены доступа в территорию, что приводит к существенным пробелам в мониторинге соблюдения прав человека в оккупированной Западной Сахаре, о чем говорится в докладе Генерального секретаря (S/2020/938, п. 68).

Марокканское оккупирующее государство не смогло бы безнаказанно про-должать свою незаконную оккупацию части Западной Сахары и свои нарушения прав человека без поддержки и покровительства, оказываемых некоторыми сто-ронами, которые также несут ответственность за последствия, к которым могут привести безрассудные действия оккупирующего государства. Поэтому Совет Безопасности призван использовать все имеющиеся в его распоряжении средства в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, чтобы заставить марокканское оккупирующее государство воздержаться от своих дестабилизиру-ющих действий, которые ведут к еще большей напряженности на местах и ставят под угрозу стабильность всего региона.

Буду весьма признателен Вам за доведение настоящего письма до сведения членов Совета Безопасности.