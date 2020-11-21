Мои дорогие друзья,

Многие из вас спрашивали меня, что я думаю о событиях, произошедших с 3 ноября по этот день в связи с президентскими выборами в США. Моя двойная функция в качестве эксперта по разведке и специалиста по Соединенным Штатам принесла мне много вопросов, которые я сведу в две большие серии:

1. Имели ли место фальсификации выборов и заслуживает ли доверия гипотеза государственного переворота, направленная на обратное развитие результатов выборов?

2. Если Байден будет избран 8 декабря и придет к власти 20 января 2021 года, каковы будут последствия его прихода к власти?

Я постараюсь четко ответить на эти два вопроса в следующих строках.

Конфликт интересов автора?

Перед прочтением моего письма каждому из вас важно знать, есть ли у автора конфликт интересов, который может повлиять на его замечания по обсуждаемой теме.

Мой ответ – нет. На самом деле я жил в США, в Канзасе, при демократической администрации (Клинтон) в период с 1995 по 1998 год, и это было время, которое я хорошо помню. До и после этого профессионального эпизода я еще несколько раз побывал в Соединенных Штатах, чтобы навестить свою большую близкую семью, в которую входят три мои сестры и 48 их прямых потомков, которые все являются гражданами Соединенных Штатов и живут в разных штатах, управляемых как демократами, так и республиканцами. Я посетил 46 из 50 штатов Союза. Медаль «За похвальную службу» («Meritorious Service Medal») была вручена мне летом 1998 года в стране под руководством демократов. Я не являюсь членом ни одной из основных политических партий Франции (LR, PS, RN, La France Insoumise, LREM-Modem, EELV).

Хотя я иногда критикую американские «способы управления», однако эта суровость никогда не является критикой американского народа, который, как и многие другие народы, довольно великодушен и искренен, но и наивен и манипулирован. Я стал очень сдержанным и даже враждебным по отношению к НАТО, наблюдая за его искажениями с 1990 года, в рамках моих обязанностей [1].

Мой опыт разведывательной работы заставил меня все меньше доверять подавляющему большинству крупных агентств новостей и СМИ, особенно западным [2].

Я не ценю действия и/или «мощное и вредное влияние транснациональных лобби» на ход мира, независимо от того, являются ли эти лобби финансовыми, медийными, публичными или любыми другими.

Когда автор все прояснил, давайте перейдем к сути дела.

Предвыборный фон президентских выборов в США

После провала Хиллари Клинтон на выборах 2016 года США раскололись на два непримиримых лагеря, которые ненавидят себя и теперь вовлечены в «битву за убийства». Вопреки тому, что думают люди во Франции или Европе, эти два лагеря не являются только республиканской и демократической партиями, поскольку это лишь вершины двух айсбергов. Обе стороны являются сторонниками двух противоположных мировоззрений: «суверенистов» и «глобалистов». Большинство представителей «глобалистов» с демократами, но они также и – в меньшей степени – с республиканцами.

С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2019 года Дональд Трамп четко выбрал свою сторону, выразил свое мировоззрение и объявил войну глобалистам, сказав: «Как и моя любимая страна, все государства, представленные на этом форуме, имеют свою историю, культуру и наследие, которые они ценят как заслуживающие защиты и культивирования, и как дающие им особую силу и потенциал. Поэтому свободный мир должен охватывать и свои «национальные» основы. Он никогда не должен стремиться отказаться от них или подменить их...» [3].

Через несколько секунд он добавил: «Если вы хотите свободы, гордитесь своей страной, если вы хотите демократии, держитесь за свой суверенитет, если вы хотите мира, любите свою нацию. Умные главы государств всегда представляют, прежде всего, интересы своей страны. Будущее не принадлежит глобалистам, будущее принадлежит патриотам, будущее принадлежит независимым и суверенным странам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и принимают различия, которые делают каждую страну особенной и уникальной.»

Каждый может понять, что подобный дискурс может найти одобрение значительной части населения США: более 73 миллионов голосов Трампа, подсчитанных в ноябре 2020 года, на 10 миллионов больше, чем он получил в 2016 году, когда у него было менее 63 миллионов голосов. Для всех, кто считал, что Трамп теряет импульс, эти +15%, как и в 2016 году, являются большим сюрпризом. Естественно, лагерь глобалистов не может принять такого «программного дискурсa». Так что он сделает все возможное, чтобы не допустить избрания уходящего президента. Имея большинство в «глубинном государстве» («Deep State»), контролируя финансы и GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Tweeter), а также контролируя почти все основные СМИ, англосаксонские и европейские новостные агентства, лагерь глобалистов будет координировать действия своих «вооруженных рук», чтобы попытаться убрать Дональда Трампа с поста президента США.

Со своей стороны, президент Трамп не глуп и не одинок. У него очень сильная общественная поддержка, большинство в Сенате и Верховном суде, а 27 из 50 губернаторов штатов Союза являются республиканцами. В Палате представителей он только что сократил отставание от своего республиканского и демократического лагерей на 12 мест (в настоящее время). Он создал федеральную администрацию, которая в основном лояльна ему (не полностью). Он сменил большинство федеральных судей. Он успешно боролся с двумя попытками «глубинного государства» и демократов свергнуть его (дело Russiagate, которое инсценировалось и провалилось с 2016 года, потому что оно было «фейком» и следователи, судьи и общественное мнение США наконец это заметили, и попытка импичмента закончилась в Сенате в 2019 г.).

Кроме того, Трамп очень четко это понимает, когда в своей последней речи на выборах 2 ноября 2020 года в Северной Каролине сказал: «Если я что-то сделал во время своего пребывания в должности, так это разоблачил нечестность СМИ». Основные СМИ США всегда разжигали и поддерживали действия против Трампа. [4]

Именно на этом фоне крайней напряженности, после избирательной кампании, во время которой с обеих сторон падали все возможные сильные удары, проходили выборы 3 ноября 2020 года.

Были ли СМИ и опросы честными в ходе избирательной кампании или они пытались манипулировать мнением?

Основные средства массовой информации США, как, впрочем, и европейские средства массовой информации, не блещут честностью, плюрализмом и беспристрастностью. Эти СМИ, контролируемые горсткой миллиардеров, отстаивают интересы и интересы своих «боссов», активных членов или обычных служащих «глубинного государства». Все средства хороши, даже самая бессовестная ложь. Указывается все, что вредит оппоненту (Трампу), все, что может навредить защищаемому лагерю (Байдену) – скрывается. Журналисты могут сделать карьеру, только если они подчиняются и/или подвергаются цензуре. Сегодня мы находимся в ситуации предвыборной «информационной войны» [5]. У простых смертных большие трудности с правильным пониманием текущих событий [6].

В течение последних четырех лет эти американские СМИ, при поддержке «братских» европейских СМИ, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю очерняли имидж президента Трампа в общественном мнении США, Запада и всего мира. В месяцы, предшествовавшие выборам, они полагались на широко искаженные опросы, чтобы заставить американский народ и мир, как и в 2016 году, поверить в то, что выборы «выиграны» и что огромная волна демократов захлестнет страну.

Возьмем лишь один пример из Флориды: подавляющее большинство опросов за четыре дня до выборов дали Байдену преимущество от 1 до 5 баллов. Трамп победил с 3,4 очками. Доказанные различия между этими последними опросами и результатами голосования заключаются в том, что можно говорить не об ошибке, а о лжи, корыстных манипуляциях и наглости. Эти опросы и лживые статьи применялись практически во всех штатах Союза. Результаты Трампа и Республиканской партии в день выборов показали масштабы этих предвыборных «лживых манипуляций» в СМИ.

Достоверно ли предположение о существенном мошенничестве, совершенном в некоторых ключевых штатах в день выборов?

Мое глубокое убеждение говорит мне «да», потому что, на мой взгляд, существует слишком много совпадающих намеков, чтобы позволить западной «медийной» стае (о которой мы знаем, кто контролирует ее) убедить меня в обратном. Президенты Китая и России не ошиблись, дождавшись объявления официальных результатов, которое состоится не раньше 8 декабря, прежде чем поздравить победителя, если он действительно известен [7].

Вот элементы, которые заставляют меня сомневаться в честности голосования.

1. Любопытным был (и, в любом случае, подозрительным) этот порыв американских СМИ, а затем их «сестринских» коллег из Европейского Союза (и мы также знаем, кто их контролирует), чтобы объявить Байдена победителем, несмотря на отсутствие официальных результатов из пяти или шести штатов. Все мы знаем, что эти американские СМИ являются «партизанами» и самыми жесткими противниками Трампа. Мы знаем их повторяющуюся привычку критиковать, оспаривать, изменять, не признавать и подвергать сомнению все результаты выборов в мире, которые их не устраивают (Сирия 2014, Венесуэла 2018, Боливия 2019, Беларусь 2020 – чтобы остановиться только на этих четырех примерах). Мы также знаем их склонность продвигать или даже навязывать кандидата, который им подходит, даже если он находится в меньшинстве в данной стране (Франция 2017, Боливия 2019, Беларусь 2020, Навальный, который строго говоря ничего не представляет в России, но он «продан» нам нашими СМИ в качестве первоклассного конкурента Путина).

2. Очень необычными были действия компаний Google, Facebook, Youtube, Twitter, которые которые, действуя слаженно, одновременно и совместно подвергали цензуре действующего президента США. Этот очевидный сговор этих крупных сервисных компаний, o которых мы знаем, кто их контролирует, просто не является «естественным» или демократическим.

3. Впервые в истории США массово использовалось голосование по почте, так как более 42% имеющих право голоса избирателей сделали это по почте (более 64 миллионов). Во всем мире известно, что такой тип выборов способствует фальсификации результатов выборов.

Кстати, голосование по почте было отменено во Франции в 1975 году, потому что оно считалось благоприятным для фальсификации результатов выборов [8].

Между прочим, странно, что сегодня депутаты от [макроновского] большинства LREM пытаются вновь ввести голосование по почте во Франции, воспользовавшись возможностью, которую дает эпидемия «Covid-19» [9]. Намерены ли они таким способом более широко открыть возможности мошенничества во Франции и заполнить избирательные ящики в своих округах, чтобы переизбраться на следующих выборах?

Утверждение, что в США не было фальсификаций на выборах с 64 миллионами голосов по почте – просто невероятноe. Не принимая во внимание все мошенничества, разоблаченные республиканцами и перечисленные в одной из статей „Profession Gendarme” („Профессия Жандарма”) [10] , я, тем не менее, возьму только один пример, который был признан обеими партиями, демократической и республиканской, и поэтому не подлежит оспариванию и сомнению.

Согласно ее собственному признанию New York Times, Эбигейл Боуэн, регистратор избирательных участков округа Шиавасси штата Мичиган, по ошибке добавила лишний «ноль» к подсчету голосов Джо Байдена. Вместо того, чтобы отдать за демократа 15.371 голос, его команда сообщила о 150.371 голосе. Поскольку клавиша «0» на клавиатуре компьютера не находится рядом с клавишей «5» или клавишей «3», кажется очень странным спорить о случайной ошибке... Она добавила, что через 20 минут ей сообщили об ошибке, и она тоже затем исправилa это. (К счастью, кто-то заметил эту «ошибку», и все указывает на умышленность .)

Хорошо, что эту ошибку исправили, но все же возникает несколько вопросов:

Сколько «ошибок» этого типа было совершено добровольно или невольно?

Сколько таких «ошибок» было обнаружено, зафиксировано и исправлено?

Сколько из этих «ошибок» было подтверждено при окончательном подсчете?

Имеет ли кандидат, демократический или республиканский, право запросить пересчет голосов, если разница в результатах находится в пределах 1% разницы в одном из штатов Союза? Разве это не происходит во всех демократических странах, достойных своего названия? Должны ли средства массовой информации объявлять победителя без подтверждения результатов?

Я обнаружил, что в этот 1% -ный диапазон попадают результаты из 5 штатов, известныx как колеблющиеся штаты: Аризона, Джорджия, Висконсин, Пенсильвания и Невада [11]. В этих пяти штатах Трамп лидировал, но Байден получил преимущество в несколько тысяч голосов во всех этих штатах благодаря своевременному, чудесному, массовому и внезапному приходу голосов по почте, что было бы очень, очень, очень и очень полезно для него.

Как вы хорошо понимаете, для меня голосование по почте – это дверь к мошенничеству. Если это голосование по почте будет массовым, мошенничество может быть большим и достаточно сильным для получения обратного результата в пределах 1 %. Маловероятно, что случаев мошенничества не было. Я буду осторожен, чтобы не сказать, кому они принесли пользу, и я не уверен, что мы когда-либо сможем получить все доказательства этого. Я просто говорю, что основные американские и европейские СМИ, которые хотели бы отказать Трампу в праве на пересчеты, расследования и обзоры – они, таким образом, не прилагают должных усилий для защиты демократии, но когда дело доходит до других стран, они очень внимательно относятся к переписям и легко кричат o «фальсификации выборов». Мы знали, что Франция и ее журналисты, которые высмеивают предполагаемого неудачника, потому что его зовут Трамп, дают образ «медиaкреации», но должна ли она стать также медиaкратией, которая пытается навязать нам наших президентов и все, что, якобы, нам нужно думать, по всем темам?

А теперь поговорим о второй теме моего письма.

Если «глобалист» Байден будет избран 8 декабря и вступит в должность 20 января 2021 года, каких событий можно ожидать в мире, Европе и Франции?

Байден – пожилой человек, который, как все знают, уже не использует полностью все свои умственные способности (20 января ему будет 79 лет [род. 20 ноября 1942]). Только по этой причине, если он будет избран, он окажется под влиянием и будет принимать решения только по совету и «жесткому контролю» своего ближайшего окружения, которое вышло из «глубинного государства» и состоит из жестких «глобалистов». Кстати, именно эта среда помогла ему добиться победы, и именно эта среда действительно будет править Соединенными Штатами.

Поскольку это «неоконсервативное» окружение, оно решительно выступает за Израиль и за сохранение абсолютной гегемонии США на земле. Тщательное исследование этой среды (биографии, влияния, которым онa подвергается, сети и сообщества, частью которых онa является) было бы очень показательно, но, к сожалению, не удивительно. То же самое и у нас. Поэтому следует ожидать, что усилится агрессивное вмешательство США на Ближнем и Среднем Востоке (Ливан, Сирия, Ирак, Иран), конечно, в пользу Израиля, но также и на границах России, Китайского моря и Южной Америки. Эта новая правительственная команда, «вооруженная рука глубинного государства», создаст предлог (если он еще не существует) и воспользуется туманом террора, как это Вашингтон всегда делал в прошлом, чтобы оправдать свои вмешательствa.

Трампу удалось постепенно и существенно сократить американские бомбардировки нашей планеты (47.000 бомб в 2017 году, 16.000 в 2018 году, 12.000 в 2019 году и 928 в январе + феврале 2020 года – по последним известным данным) [12]. Он вернул в свою страну многих своих солдат, особенно с Ближнего и Среднего Востока. За первый срок пребывания у власти западная коалиция убила гораздо меньше людей, чем при мандате ее предшественника [демократа Барака Обамы]. Если команда глобалистов захватит Белый дом, обратные тенденции могут восстановиться уже весной 2021 года. И кровь снова потечет. НАТО до сих пор не понимает, что она должна – даже только в своём собственном интересе – положить конец таким конфликтам.

Плохая новость заключается в том, что правительство Байдена также попытается вовлечь НАТО, Великобританию, Францию и Европейский Союз во все эти грязные операции, какие только придумают неоконсервативные стратеги [13]. Плохая новость для Франции состоит в том, что ее экономическая зависимость (долг и CAC40 https://ru.wikipedia.org/wiki/CAC_40 ) и растущая раболепность по отношению к США ее элит (сформированных именно для этого), не позволят ей отказаться от всех приглашений США присоединиться к случайным коалициям, создаваемым по сомнительным причинам.

Хорошая новость заключается в том, что народы с обеих сторон Атлантического океана начинают открывать глаза. Нравится это или нет нашим СМИ, нашим политикам и нашeй манипулируемой публикe, но Трамп получил на 15% больше голосов, чем в 2016 году (73 миллиона). Его сторонники держат Верховный суд, Сенат, большинство штатов и приближаются к паритету в Палате представителей. Его сторонники также составляют большинство в стране. Демократы действительно держат только большие города.

В синем – демократические округа, в красном – республиканские. Источник: New York Post

Так что управлять США и делать что-либо в этих условиях будет непросто, тем более, что экономика США приостановлена, а задолженность ужасна. Также нелегко будет управлять обанкротившимся западным ЕС, с населением на грани восстания, сокращающимся ВВП и оборонными бюджетами, которые, хотим мы того или нет, пострадают.

В этих обстоятельствах следует позаботиться о своих делах должным образом, прежде чем пытаться играть роль шерифа на планете. Также было бы разумно не вмешиваться в дела суверенных государств повсюду под ложным предлогом борьбы с терроризмом, который ведь мы сами создали и разжигали посредством катастрофической внешней политики (Ливия, Сирия, Ирак, Йемен, Иран, Россия, Беларусь, Венесуэла, Бразилия, Боливия и др.) и безответственныx официальныx заявлений, которые десятки стран мира считают оскорбительными (например, о карикатурах) [14]

Рано или поздно западная коалиция, управляемая агрессивными глобалистами, получит большой удар по лицу, удивится, сойдет со своих пьедесталов и станет менее гордой. Население её стран умножит белые марши, похоронные церемонии, шумные и показные демонстрации против врага, которого мы сами спровоцируем. Народам придется считать и оплакивать своих павших. Достаточно просто наблюдать блестящую кампанию, проводимую правительствами стран-членов этой же коалиции в рамках т. н. «войны против коронавируса», чтобы понять, что мы не победим также и в следующей.