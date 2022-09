За последние шесть лет я опубликовал ряд статей, намного опередив основные СМИ, предупреждавших о расхождениях американских граждан во мнениях и росте нетерпимости в их стране. Я предсказывал неизбежность гражданской войны и распада федерального государства.

Сегодня мы наблюдаем рост новых форм сегрегации, мы стали свидетелями непрозрачных президентских выборов, захвата Капитолия и обыска в доме бывшего президента страны. Демократия в США мертва? Как будет продолжаться это фундаментальное явление?

Прежде всего, мы должны обратить внимание на демографические и социологические изменения в стране.

Число людей, проживающих в США, выросло с 252 человек на момент развала Советского Союза в 1991 году до 331 человека сегодня, то есть почти на треть больше - на 79 миллионов, если быть точным. В то же время средний класс в США продолжает сокращаться. В конце Второй мировой войны он составлял 70% населения США. Хотя единого мнения о статистических критериях больше нет, сегодня он, по-видимому, составляет менее 45%. Что касается миллиардеров, то их число с 1991 г. увеличилось в шесть раз, тогда как средний уровень благосостояния в долларах вырос очень незначительно.

Институты США основаны на концепции о разделении властей Монтескье. Речь идет о распределении решений между исполнительной, законодательной и судебной властью. Но такая система работает только в том случае, если все лица, принимающие решения, имеют общие интересы. Однако после глобализации, т.е. после перемещения промышленности в Азию и вызванного этим исчезновения среднего класса, никакого консенсуса нет, поэтому социологические условия больше не способствуют существованию демократической системы.

Американцы знают об этих потрясениях, поскольку после движения «Захвати Уолл-стрит» в 2011 году многие политические дискурсы ставят под сомнение власть 1% самых богатых членов общества. То есть тех, чей годовой доход в пять раз превышает средний.

На президентских выборах 2020 года возникла фундаментальная проблема. Сегодня не менее трети избирателей считают, что объявленные результаты не отражают народное волеизъявление. Обе стороны продолжают оскорблять друг друга, оперируя цифрами, но проблема не в подсчете голосов, а в непрозрачности подсчета. Одним из основополагающих принципов демократии является прозрачность выборов. Уже давно голоса подсчитываются не гражданами публично, а государственными служащими или даже субподрядчиками. На этот раз они проводились машинами и часто чиновниками за закрытыми дверями.

Что касается прекращения действия принципа разделения властей, самым удивительным стало увольнение главы исполнительной власти законодательной властью по обвинению в государственной измене, хотя сегодня оно признано недействительным. Но провал этих импичментов не решил социологической проблемы, и теперь мы наблюдаем обыск в доме бывшего президента и предстоящее обвинение его в государственной измене. На этот раз судебная власть прикрывается нелепым толкованием закона, которое позволяет ей преследовать человека, наделенного полномочиями рассекречивать то, что он хотел, за то, что он забыл рассекретить некоторые личные бумаги. Простые люди понимают, что власть имущие спятили с ума, и они отворачиваются от бывших когда-то демократических институтов власти.

Крах демократии в США проявился в захвате Капитолия разъяренной толпой 6 января 2021 года. Теперь известно, что у протестующих не было намерения свергнуть Конгресс, но полиция, действуя как репрессивный инструмент диктатуры, стремилась не поддерживать порядок, а наказать протестующих граждан. Только после того, как полиция сбросила взбиравшегося по фасаду протестующего с высоты в несколько этажей, после чего он скончался, возмущенная толпа ворвалась в здание.

Всё это будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется нынешний социологический состав Соединенных Штатов. Случаи коррупции показывают, что, наоборот, ситуация будет ухудшаться. Речь идет уже не о высокопоставленных чиновниках, злоупотребляющих своей властью, а о лицах ни избранных, ни назначенных, которые имеют больше власти, чем сенатор.

Вспомним случай с Байденом: во время президентской кампании 2020 года газета New York Post сообщила, что компьютер, принадлежащий одному из детей кандидата от Демократической партии, был изъят ФБР. Таблоид утверждал, что изъятые файлы доказывают как беспутную жизнь молодого человека (что не было тайной), так и его коррумпированность и коррумпированность его отца.

Немедленно была проведена масштабная операция по спасению чести кандидата Джо Байдена. С одной стороны, ФБР отказалось от дальнейшего изучения компьютера, а, с другой стороны, видные представители разведывательного сообщества США распространили слух, что это была российская дезинформация в интересах кандидата Трампа [1]. В конечном итоге, утверждения Post были проигнорированы СМИ, и кандидат Байден был объявлен победителем.

Два года спустя утверждения Post оказались верными, были обнаружены новые документы, а Министерство обороны России изъяло еще больше документов в ходе операции в Украине. Теперь выясняется, что:

– Хантер Байден, который сам рассказывал о том, что раньше употреблял наркотики, на самом деле продолжает их употреблять. Его окружает камарилья молодых людей, которые разделяют его кокаиновую зависимость и с которыми он устраивает шумные вечеринки. Не вынося моральных оценок этой деятельности, любой может видеть, что Хантер Байден не годится для управления бизнесом.

– Тем не менее, Хантер Байден основал или взял под контроль несколько важных компаний (Eudora Global; Owasco; Oldaker, Biden and Belair LLP; Paradigm Global Advisors; Rosemont Seneca Advisors; Seneca Global Advisors).

– Пока его отец был вице-президентом, а Джон Керри - госсекретарем, Хантер Байден основал компанию вместе с зятем Керри, Кристофером Хайнцем. Компания начала вести бизнес на Украине по поручению Министерства обороны, секретарем которого в то время был Эштон Картер. Официальной целью была оценка остатков советских военных биологических программ, если только это не продолжение незаконных исследований США на Украине, как утверждают русские.

– Хантер Байден и его дядя, Джеймс Байден, работали в китайской государственной нефтяной компании CEFC. Хантер получил от компании 3,8 миллиона долларов, несмотря на то, что он не является специалистов в нефтяных вопросах.

– Хантер Байден стал директором второй украинской нефтяной компании Burisma, хотя у него нет никаких знаний в этой области. Ему платили 50 000 долларов в месяц.

– В течение многих лет Хантер Байден постоянно летал на официальных самолетах, что непозволительно для сына президента, его статус позволяет ему всего лишь сопровождать отца на его самолете.

– Сегодня Хантер Байден руководит многими компаниями или присутствует в них. Официально он представляет Министерство обороны, а неофициально, по меньшей мере, своего отца. Он получает большие деньги за работу, которую неспособен выполнить.

Даже если предположить, что президент Байден не вовлечен в дела своего сына, он прикрывает дела своего сына, которые последний совершает пользуясь высокой должностью отца. Это позволяет ему пользоваться официальными средствами для своих махинаций.

В Римской империи Калигула назначил своего коня консулом. В США Байден, будучи вице-президентом, прикрывал аферы своего сына. А сегодня, став президентом, он уже не в своем уме, и его сын пользуется этим, ведя свои дела от его имени.

Эти утверждения не являются слухами. Это факты, установленные отчетами Сената.

В мире ослабление федеративного государства воспринимается по-разному. По мнению русских, переживших несколько революций и развал СССР, непонимание между гражданами в среднесрочной перспективе должно привести к гражданской войне. А последняя завершится разделением США на независимые страны, более или менее этнически однородные.

По мнению китайцев, которые неоднократно переживали ослабление своей монархии, Соединенные Штаты выстоят, но погрузятся в анархию. Федеральные штаты станут автономными и перестанут подчиняться федеральному государству.

А на Западе люди продолжают верить в то, что Соединенные Штаты всё ещё являются демократией и что они останутся таковыми.



