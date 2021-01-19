Камарилья, захватившая США, подвергла цензуре действующего президента Дональда Трампа. На этом фото самый богатый в мире человек Джефф Безос. Ему принадлежат Amazon, Blue Origin и «Washington Post».

Каждый из двух противоборствующих сторон в США, джексоновцы и неопуритане, хотят покончить друг с другом. Первые говорят о восстании, вторые – о репрессиях, но и те, и другие готовятся к столкновениям. Да до такой степени, что две трети населения страны готовы начать гражданскую войну.

Позиция джексоновцев

Джексоновцы называются так по имени президента Эндрю Джексона, который вплоть до Гражданской войны противился созданию Федеральной Резервной системы (независимого центрального банка). В последнее столетие вплоть до избрания Дональда Трампа в Белый дом о них ничего не было слышно. Прежде всего, они выступают против тесных связей между частными банками и Центральным банком США, обладающим правом эмиссии долларов.

Во многих федеральных штатах чиновники, осуществлявшие подсчёт голосов на выборах 3 ноября, получили указания не допускать наблюдателей и подсчитывать голоса за закрытыми шторами. Полученный таким путём результат подсчёта, каким бы он ни был, не может соответствовать демократическим принципам.

Но проблема не столько в том, кто был избран, сколько в том, что делать, когда разорван договор о национальном согласии.

Согласно Второй поправке к Конституции граждане должны вооружаться и создавать отряды для защиты свободы своей страны, если ей грозит опасность.

Эта поправка является частью «Декларации Прав» (Биль о правах), принятие которой было необсуждаемым условием того, что граждане, отстаивавшие независимость страны, принимают Конституцию, разработанную Филадельфийским конвентом. Поправка предусматривает, что каждый гражданин может иметь любое огнестрельное оружие, что явилось причиной многочисленных массовых убийств. Однако несмотря на человеческие жертвы, эта поправка не отменялась, и в наше время продолжает действовать, являясь основой стабильности политической системы США.

Для 39% граждан США использование оружия против коррумпированных властей – это не вопрос выбора, это их долг. А 17 % граждан считают, что наступил момент, когда нужно переходить к делам [1].

В день интронизации Джо Байдена в Вашингтоне 20 января 2021 г. во всех федеральных штатах участие в манифестациях готовятся принять вооружённые группировки. ФБР опасается, что в 17 штатах будут иметь место опасные бунты.

Можно по-разному воспринимать эти факты и обвинять бунтовщиков в том, что они «конспирологи» или «неофашисты» или то и другое вместе. Тем не менее, их возмущение является совершенно оправданным как с исторической точки зрения, так и с токи зрения американского права.

Эти возмущения можно связать со странным и кратковременным захватом Капитолия 6 января. Однако эти два события никак между собой не связаны. Ведь цель захвата состояла вовсе не в свержении законодательной власти, а в нейтрализации политического класса и проведении новых выборов, на этот раз более прозрачных.

Почти все, кто протестует против «украденных выборов», голосовали за Дональда Трампа. Но не только они. И речь не идёт о взаимных обвинениях сторонников Трампа, после того, как он был объявлен побеждённым. Всё дело в фундаментальной проблеме обеспечения гласности в условиях демократии.

Закрытость подсчёта голосов на выборах президента развязала страсти, и без того накалённые после кризиса 2007-10 г.г. Большинство людей не согласны с планом спасения банков ценой в 787 миллиардов долларов, предложенный президентом Бараком Обамой (вдобавок к 422 миллиардам долларов, выделенных президентом Джорджем Бушем для выкупа токсичных займов). В это время миллионы граждан, будучи «уже весьма задавленные налогами», создают TEA Party по аналогии с «Бостонским чаепитием», открывшим путь к Войне за независимость. Это движение, направленное исключительно на спасение ультра-миллиардеров, получило распространение как среди правых, так и среди левых, о чём свидетельствуют кампании по выборам губернатора Сары Пэйлин (Республиканская партия) и сенатора Берни Сандерс (Демократическая партия).

Массовое разрушение класса мелкой буржуазии вследствие вывода предприятий за рубеж привело к тому, что 79 % американских граждан считают, что «Америка рушится». Такого соотношения нигде нет в Европе, если не считать «Жёлтых жилетов» во Франции.

Весьма вероятно, что бунты, если они 20 января разразятся, перерастут в революцию. Ведь это движение зреет среди народа не первое десятилетие. У него достаточно много сторонников во всём политическом спектре, и они способны не только начать борьбу, но и вести её.

Позиция неопуританцев

Группы, противостоящие джексоновцам и яростно выступающие против действующего президента Дональда Трампа, тоже убеждены в своей правоте. Как и лорд-протектор Оливер Кромвель, они заявляют, что мораль выше закона, но в отличие от английских республиканцев, они не опираются на религиозные догмы. Они кальвинисты, но без Бога.

Их цель состоит в создании государства для всех, но не в союзе со своими противниками, и с исключением всех, кто думает не так, как они. Поэтому они приветствуют решения Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch по цензурированию тех, кто оспаривает законность выборов. Для них не имеет значения, что эти корпорации присвоили себе политическую власть в нарушение Первой поправки к Конституции, так как они разделяют с ними одну и ту же концепцию «чистоты нравов»: свобода слова к еретикам и трампистам не применима.

Усердствуя, они переписывают историю этого государства, «светоча демократии», освещающего мир. Они покончили с классовым сознанием и возвеличивают все нацменьшинства, но не за то, что они совершают, а просто потому, что они меньшинства. Они проводят чистки в университетах, практикуют инклюзивное письмо, сакрализируют дикую природу, выдают ложь за истину, сносят памятники великим соотечественникам. А сегодня они пытаются сместить с поста президента Трампа, но не потому что он организовал захват Капитолия, а потому что его поддерживают те, кто его захватывал. Этим сумасбродам не может быть места под солнцем.

В XVII веке пуритане совершали публичные богослужения с тем, чтобы получить в дар жизнь вечную. А в XXI веке их последователи, неопуритане, не прекращают бить себя в грудь и каяться, чтобы добиться «привилегий белых», и верят, что, получив их, они достигнут бессмертия. Такие ультра-миллиардеры, как Джефф Безос, Билл Гейтс, Артур Левинсон, Сундар Пичаи, Шерил Сэндберг, Эрик Шмидт, Джон Томпсон или Марк Цукербергер распространяют новую идеологию о превосходстве «цифрового человека» над остальным человечеством. Они надеются победить болезни и смерть.

Эти весьма рациональные люди давно уже вышли за пределы разумного и до такой степени, что, по мнению двух третей американцев, по базовым постулатам найти общий язык с ними невозможно. Я имею здесь в виду неопуритан, а не трампистов.

Их фанатизм стал причиной Английской гражданской войны, Войны за независимость и Гражданской войны в США. Главной заботой президента Ричарда Никсона было не допустить четвёртую войну, которая привела бы США к развалу. А теперь она вновь у них у самого порога.

Партия власти уже передала демократические институты в руки нескольких ультра-миллиардеров. Соединённых Штатов, какими мы знали их раньше, больше не существует. У них началась агония.