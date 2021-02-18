Başkan Joe Biden,14 Şubat 2021 Pazar günü yayınladığı bir kararname ile Beyaz Saray İnanç Temelli Mahalle Ortaklıkları Ofisini yeniden kurdu [1].

Bu kurum Başkan George W. Bush tarafından oluşturulmuş, daha sonra Başkan Barack Obama tarafından yeniden düzenlenmiş ve Başkan Donald Trump tarafından tasfiye edilmişti.

Ofisin varlığı ciddi tartışmalara yol açtı. Her şeyden önce dini hayır kurumlarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İlk olarak Bush Jr.’ın görev süresi boyunca sağcı inançlolara cömertçe yardım etti ve ardından Obama’nın döneminde de sol inançlılara aynı cömertlikle yardım etti.

Ofise, Obama’nın görev süresinin sonunda da müdürlük yapan Baptist Melissa Rogers başkanlık edecek. Rogers, özellikle dünya çapında kürtaj hakkının geliştirilmesi devlet desteklerini teşvik etti.

Seçim kampanyası sırasında Joe Biden’e yardım eden ve Demokratların Konvansiyonu sırasında Biden’in inancını sahneye koyan Evanjelist Josh Dickson onun yardımcısı olacak. Evlilik Eşitliği İçin Evanjelikler (Evangelicals for Marriage Equality)’in kurucusudur.