15 Şubat 2021’de, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi (Demokrat, Kaliforniya), 6 Ocak’ta Kongre Binası’nın ele geçirilmesini soruşturacak olan ekibin başına General Russel L. Honore’u (resimde) atadı.

Bu kişiliğin Katrina Kasırgası sırasında yardım operasyonlarına öncülük ettiği biliniyor. O bir Cumhuriyetçi, eski Başkan George W. Bush’a yakındır ve eski Başkan Donald Trump’ın şiddetli bir muhalifidir. Birkaç radyo ve televizyon mülakatında, yürüttüğü soruşturmaya göre bu olayın bir « inside job» yani Kongre Binası’nın içinden örgütlendiğini vurguladı.

Kongre polisinin yüzde 30 ila 40 oranında eski Başkan Trump’ın destekçilerinden oluştuğu söyleniyor. Bunların protestocuların içeri girmesine izin verdiği ve takviye çağrısı yapmadığı belirtilmektedir.

Trump taraftarları, General Honoré’nin geçen yıl Portland’daki (Oregon) hükümet binalarına yönelik saldırıda sözde takviye kuvvetlerine karşı çıktığına işaret ediyor. Aynı şekilde atanmasından bir ay önce benzer bir suçlamayı dile getirebilmesine de şaşırıyorlar.

Öte yandan artık Kongre binalarını geçici bir çit çevrelemektedir. Bu çit kalıcı olarak muhafaza edilebilir.