Klaus Schwab, Direktor des Weltwirtschaftsforums in Davos, hat sich einen internationalen Ruf erworben, indem er den Great Reset (die große Initialisierung) zu einem der Arbeitsthemen seiner Organisation gemacht hat.

Klaus Schwab war ein Schüler von Henry Kissinger an der Harvard School of Administration.

Dann, in den 70er und 80er Jahren, war er einer der Direktoren der Gesellschaft Escher-Wyss (die von der Sulzer AG übernommen wurde), die eine wichtige Rolle im Atomforschungsprogramm Südafrikas der Apartheid spielte; Beitrag, der unter Verstoß gegen die Resolution 418 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen geleistet wurde.

Mit Hilfe des EU-Kommissars für Wirtschaftsfragen, des Franzosen Raymond Barre (Mitglied der Trilateralen Kommission), war er der Gründer eines Kreises von Unternehmern, der zum Weltwirtschaftsforum wurde. Diese Namensänderung wurde mit Hilfe des Zentrums für internationale Privatunternehmen (CIPE) vorgenommen. Der Arbeitgeberzweig des National Endowment for Democracy (NED/CIA). Deshalb war er 2016 in der Bilderberg-Gruppe (NATO-Einflussorgan) als internationaler Beamter registriert, was er offiziell aber nie war.

Klaus Schwab, der aus einer Nazi-Kollaborateur Familie stammt, bezeichnet sich als Transhumanist, als Förderer der "fairen Globalisierung".