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18 марта 2021 г. в Москве состоялось очередное заседание расширенной «тройки» представителей России, КНР, США и Пакистана, посвященное содействию межафганскому процессу в целях достижения дипломатического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. В мероприятии приняли участие делегации Правительства и Высшего совета нацпримирения ИРА, видных афганских политдеятелей, Движения талибов, а также Катар и Турция в качестве почетных гостей.

Действуя в духе состоявшихся дискуссий и положений совместных заявлений по итогам встреч в указанном формате 22 марта, 25 апреля, 11 июля и 25 октября 2019 г., «онлайн» конференций 3 июня и 30 ноября 2020 г., государства-члены расширенной «тройки» договорились:

- Мы признаем широко распространенное и искреннее требование афганским народом долговечного и справедливого мира и прекращения войны и подтверждаем, что устойчивый мир может быть достигнут путем политико-дипломатического урегулирования.

- Мы призываем все стороны конфликта в Афганистане к снижению уровня насилия в стране и Движение талибов - не объявлять весенне-летнюю наступательную кампанию с целью избегания дальнейших жертв и создания благоприятной атмосферы для достижения политико-дипломатического урегулирования.

- Как это заявлено в резолюции 2513 (2020) Совета Безопасности ООН, мы не поддерживаем восстановление Исламского Эмирата и призываем Правительство и Высший совет по национальному примирению Исламской Республики Афганистан открыто начать с Движением талибов дискуссию по дипломатическому урегулированию.

- Призываем участников межафганских переговоров начать без промедления обсуждение фундаментальных вопросов разрешения конфликта, включая основы будущего мирного и стабильного афганского государства, содержание политической дорожной карты, ведущей к инклюзивному правительству, и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. В этот поворотный момент наши четыре государства призывают стороны провести переговоры и заключить мирное соглашение, которое положит конец более чем четырем десятилетиям войны в Афганистане.

- Мы твердо выступаем за устойчивое и справедливое политическое урегулирование, которое приведет к формированию независимого, суверенного, единого, мирного, демократического и самодостаточного Афганистана, свободного от терроризма и наркоиндустрии, что в свою очередь будет способствовать формированию благоприятных факторов для добровольного, устойчивого и быстрого возвращения афганских беженцев, стабильности и глобальной безопасности.

- Мы призываем всех афганцев, включая правительство Исламской Республики Афганистан и Движение талибов, гарантировать, что террористы и террористические группировки не будут использовать территорию Афганистана для создания угрозы безопасности любой другой стране.

- Мы подтверждаем, что любое мирное соглашение должно включать защиту прав всех афганцев, включая женщин, мужчин, детей, жертв войны и меньшинств, и должно отвечать сильному желанию всех афганцев социально-экономического и политического развития и верховенство закона.

- Мы побуждаем все заинтересованные страны поддержать афганский народ и внести вклад в устойчивый мир в интересах всех. Мы подтверждаем наше обязательство мобилизовать международную политическую и экономическую поддержку для Афганистана после политического урегулирования.

- Мы ценим длительную поддержку Государства Катар мирному процессу и поддерживаем продолжение дискуссий между переговорными командами сторон в Дохе, которые начались в сентябре 2020 года и привели к значимому прогрессу в деле политического урегулирования.

- Мы признаем и приветствуем все международные усилия, которые предпринимаются в настоящее время в целях содействия и поддержки скорейшего дипломатического урегулирования. Мы отмечаем назначение Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем Ж.Арно в качестве его личного посланника по Афганистану и региональным вопросам. Мы приветствуем позитивную и конструктивную роль ООН в процессе афганского национального примирения.