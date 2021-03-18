18 марта 2021 г. в Москве состоялось очередное заседание расширенной «тройки» представителей России, КНР, США и Пакистана, посвященное содействию межафганскому процессу в целях достижения дипломатического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. В мероприятии приняли участие делегации Правительства и Высшего совета нацпримирения ИРА, видных афганских политдеятелей, Движения талибов, а также Катар и Турция в качестве почетных гостей.

Действуя в духе состоявшихся дискуссий и положений совместных заявлений по итогам встреч в указанном формате 22 марта, 25 апреля, 11 июля и 25 октября 2019 г., «онлайн» конференций 3 июня и 30 ноября 2020 г., государства-члены расширенной «тройки» договорились:

Мы признаем широко распространенное и искреннее требование афганским народом долговечного и справедливого мира и прекращения войны и подтверждаем, что устойчивый мир может быть достигнут путем политико-дипломатического урегулирования.

Мы призываем все стороны конфликта в Афганистане к снижению уровня насилия в стране и Движение талибов - не объявлять весенне-летнюю наступательную кампанию с целью избегания дальнейших жертв и создания благоприятной атмосферы для достижения политико-дипломатического урегулирования.

Как это заявлено в резолюции 2513 (2020) Совета Безопасности ООН, мы не поддерживаем восстановление Исламского Эмирата и призываем Правительство и Высший совет по национальному примирению Исламской Республики Афганистан открыто начать с Движением талибов дискуссию по дипломатическому урегулированию.

Призываем участников межафганских переговоров начать без промедления обсуждение фундаментальных вопросов разрешения конфликта, включая основы будущего мирного и стабильного афганского государства, содержание политической дорожной карты, ведущей к инклюзивному правительству, и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. В этот поворотный момент наши четыре государства призывают стороны провести переговоры и заключить мирное соглашение, которое положит конец более чем четырем десятилетиям войны в Афганистане.

Мы твердо выступаем за устойчивое и справедливое политическое урегулирование, которое приведет к формированию независимого, суверенного, единого, мирного, демократического и самодостаточного Афганистана, свободного от терроризма и наркоиндустрии, что в свою очередь будет способствовать формированию благоприятных факторов для добровольного, устойчивого и быстрого возвращения афганских беженцев, стабильности и глобальной безопасности.

Мы призываем всех афганцев, включая правительство Исламской Республики Афганистан и Движение талибов, гарантировать, что террористы и террористические группировки не будут использовать территорию Афганистана для создания угрозы безопасности любой другой стране.

Мы подтверждаем, что любое мирное соглашение должно включать защиту прав всех афганцев, включая женщин, мужчин, детей, жертв войны и меньшинств, и должно отвечать сильному желанию всех афганцев социально-экономического и политического развития и верховенство закона.

Мы побуждаем все заинтересованные страны поддержать афганский народ и внести вклад в устойчивый мир в интересах всех. Мы подтверждаем наше обязательство мобилизовать международную политическую и экономическую поддержку для Афганистана после политического урегулирования.

Мы ценим длительную поддержку Государства Катар мирному процессу и поддерживаем продолжение дискуссий между переговорными командами сторон в Дохе, которые начались в сентябре 2020 года и привели к значимому прогрессу в деле политического урегулирования.

Мы признаем и приветствуем все международные усилия, которые предпринимаются в настоящее время в целях содействия и поддержки скорейшего дипломатического урегулирования. Мы отмечаем назначение Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем Ж.Арно в качестве его личного посланника по Афганистану и региональным вопросам. Мы приветствуем позитивную и конструктивную роль ООН в процессе афганского национального примирения.