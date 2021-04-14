Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (И.В.Попов от Российской Федерации, С.Висконти от Франции, Э.Шефер от США) выпустили сегодня следующее заявление:

«Сопредседатели с удовлетворением отмечают сохраняющийся режим прекращения огня и внимательно следят за выполнением соглашения, достигнутого 9 ноября 2020 г. Сопредседатели приветствуют значительные достижения, касающиеся возвращения останков погибших и продолжающийся прогресс применительно к возвращению на свои места перемещенных в результате конфликта лиц, обеспечению гуманитарного содействия и надлежащих жизненных условий, а также конструктивные дискуссии, направленные на разблокирование транспортных и коммуникационных связей по всему региону.

Сопредседатели напоминают сторонам о необходимости принятия дополнительных усилий в целях устранения остающихся нерешенных проблем, вызывающих беспокойство, и создания атмосферы взаимного доверия, обеспечивающего продолжительный мир. Эти вопросы включают возвращение военнопленных и иных удерживаемых лиц в соответствии с положениями Международного гуманитарного права, обмен всеми данными, необходимыми для осуществления разминирования в затронутых конфликтом районах, снятие ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций, сохранение и защиту религиозного и культурного наследия, поощрение прямых контактов и сотрудничества между затронутыми конфликтом общинами, а также укрепление мер доверия между людьми.

Учитывая положения утвержденного ОБСЕ их мандата и надежды всех жителей региона на стабильное, мирное и процветающее будущее, сопредседатели подчеркивают необходимость уделить особое внимание достижению окончательного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования на основе известных сторонам элементов и принципов.

В этой связи сопредседатели призывают стороны возобновить при первой возможности политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей. Напоминают о предложении организовать под своей эгидой прямые двусторонние консультации в целях рассмотрения и согласования сторонами без предварительных условий структурированной повестки дня, отражающей приоритеты сторон.

Сопредседатели также выражают свою решительную поддержку продолжающейся деятельности личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, возможному расширению его миссии и призывают стороны предоставить ей полный доступ и поддержку ее усилий. Сопредседатели отмечают свою готовность возобновить рабочие визиты в регион, включая Нагорный Карабах и районы вокруг него, для оценки ситуации и выполнения посреднических функций. В связи с этим сопредседатели напоминают сторонам о необходимости не препятствовать им в доступе в Нагорный Карабах и проявить максимальную гибкость в вопросах маршрутов следования сопредседателей в соответствии с их мандатом и предыдущей практикой».