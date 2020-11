[1] « Будет ли Нагорный Карабах могилой для Эрдогана? », « Карабах: НАТО поддерживает Турцию и пытается устранить президента Эрдогана », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 6 & 13 октября 2020.

[2] The Great Game. On Secret Service in High Asia, by Peter Hopkirk, John Murray (1990).

[3] “Boris Johnson Statement to the House on the Integrated Review”, by Boris Johnson, Voltaire Network, 19 November 2020.

[4] “Larisa Minasyan: OSF-Armenia has supported and supports the velvet revolution in the country”, Arm Info, March 5 2019.

[5] « Джордж Сорос, спекулянт и филантроп », Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер, 15 января 2004.

[6] « George Soros envoie 2 000 mercenaires kurdes en Arménie (Erdoğan) », Réseau Voltaire, 29 octobre 2020.

[7] « Le troisième cessez-le-feu au Karabagh violé », Réseau Voltaire, 27 octobre 2020.

[8] Conférence de presse du chef d’état-major sortant, le général Movses Hakobyan, Erevan, 19 novembre 2020.

[9] « Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации », Сеть Вольтер, 10 ноября 2020.

[10] « Победная речь Ильхама Алиева », Сеть Вольтер, 21 ноября 2020.