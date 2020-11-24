На 44-ый день войны Армения вынуждена была подписать с Азербайджаном соглашение о прекращении огня, признав таким образом потерю части своих территорий. Наше предположение о том, что Соединённые Штаты намеревались подтолкнуть Турцию совершить ошибку, позволив ей уничтожить часть армянского населения, а после этого вмешаться, свергнуть президента Эрдогана и установить мир, оказалось неверным [1].

Этот план не был реализован. Сработала британская уловка. Воспользовавшись спорами во время президентских выборов в США, Лондон взял инициативу на себя. Он попытался отторгнуть Нагорный Карабах от России и возобновить «Большую игру» XIX века [2]. Лондон в то время был союзником Османской империи и враждовал с русским царём. Как только Москва сообразила, в чём дело, она добилась прекращения огня и остановила эту бойню.

«Большая игра»

На протяжении всего XIX века британская и российская империи ожесточённо соперничали друг с другом в установлении контроля над Кавказом и Центральной Азией. В Англии этот период известен под названием «Большая игра», а в России его называют «Войной теней».

Россия оказалась в выигрышной ситуации после того, как завладела Нагорным Карабахом. Дальше её влияние на Кавказе росло по теории домино.

Учитывая этот исторический факт, Лондон считает, что взятие Нагорного Карабаха позволит ему покончить с влиянием Москвы на Кавказе, а затем и на всей Центральной Азии.

Британский Премьер-министр Борис Джонсон видит себя продолжателем имперской политики Уинстона Черчилля, биографом которого он является. Совсем недавно он обнародовал дорогостоящий план модернизации своих вооружённых сил [3].

29 июля 2020 г. для возобновления «Большой игры» он назначает главой Foreign Office Ричарда Мура, руководившего внешней разведкой МИ6. А до этого тот был послом Её Величества в Анкаре. Он свободно говорит по-турецки и дружен с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В должность он вступает 1 октября, то есть через четыре дня после нападения Азербайджана на Нагорный Карабах.

Роль Ричарда Мура

Ричард Мур находится в приятельских отношениях с принцем Чарльзом, который, в свою очередь, является главой Оксфордского центра изучения Ислама (Oxford Centre for Islamic Studies), в котором на протяжении 25 лет готовят работников умственного труда для Братьев-мусульман. Бывший президент Турции Абдуллах Гюль является одним из руководителей этого центра.

Будучи послом в Анкаре (2014-17 г.г.), Ричард Мур подталкивал президента Эрдогана на то, чтобы он стал покровителем Братства.

Он также сыграл большую роль по выводу британских солдат из Сирии в 2014 г. Лондон после того, как война в Сирии, в которую он вступил по колониальным соображениям, превратилась в имперскую операцию США (стратегия Рамсфельда-Цебровски), решил выйти из неё.

Недавно Ричард Мур посетил Египет и Турцию. 9 ноября, в день, когда Россия добилась прекращения огня в Нагорном Карабахе, он встретился в Каире с президентом Аль-Сиси, а 11 ноября прибыл в Анкару. Официально он не был принят своим старым другом – президентом Эрдоганом, а всего лишь в Белом дворце встретился с его пресс-секретарём.

Сорос и его политика

В войне Турции и Азербайджана против Нагорного Карабаха Вашингтон хотел использовать президента Армена Саркисяна и одного из людей Сороса [4] Премьер-министра Николу Пашиняна в качестве приманок.

Американский спекулянт Джордж Сорос ведёт свою собственную политику, но при полном согласии с ЦРУ [5]. А у британцев с Соросом нет такого согласия – последний получил своё состояние благодаря широкомасштабной операции против фунта стерлинга (чёрная среда 16 сентября 1992 г.), после чего за ним закрепилось прозвище «человека, который взломал Банк Англии».

Двойная игра «Коварного Альбиона»

Лондон сначала не стал мешать Вашингтону. Соединённые штаты поддерживают идею «один народ - два государства» (Турция и Азербайджан) и соглашаются с тем, чтобы покончить с Республикой Арцах силой.

МИ6 помогает своему партнёру перебросить джихадистов в Азербайджан, но не для того, чтобы убивать армян. Целью являются русские, но в Карабахе их пока нет.

Сорос в это время направляет курдских наёмников на поддержку армянской стороны [6].

Делая вид, что разыгрывает американскую карту, Лондон поддерживает Баку и Анкару. В первые дни конфликта все члены минской группы, созданной для разрешения конфликта по Нагорному Карабаху, возобновившегося после развала СССР, то есть Соединённые Штаты, Франция и Россия пытаются добиться приостановки военных действий и возобновить переговоры [7]. Поняв недобросовестность Азербайджана, они представляют в Совет безопасности проект резолюции. Для Вашингтона это коллективный поворот в сторону и отказ от осуждения принципа «один народ - два государства». В первые дни конфликта армяне защищаются как могут. Но глава государства Армен Саркисян вмешивается в дела Генштаба и посылает на фронт необученных добровольцев [8]. После этого армянские войска несут огромные потери. Кстати, у Саркисяна двойное армяно-британское гражданство.

Соединённое Королевство сразу же заявляет о том, что оно наложит на предложенную резолюцию вето. 25 октября Соединённые Штаты публично обвиняют Азербайджан в недобросовестности.

Но потребовалось целых две недели, прежде чем русские поняли, что Вашингтон, завязший в президентских выборах, не принимает в этом деле никакого участия.

Россия даёт финальный свисток и прекращает кровавую бойню

О том, что вместо американской, в игре задействована английская ловушка, Россия понимает только к 6 октября. Она приходит к выводу о том, что Лондон возобновляет «Большую игру» и готов лишить её влияния в Нагорном Карабахе.

7 октября российский президент Владимир Путин связывается по телефону со своим турецким коллегой. Он договаривается с ним о прекращении огня на очень невыгодных для армян условиях. Эрдоган, понимая, что ему не переломить политическую ситуацию в США, соглашается на территориальные завоевания и отказывается вести геноцид армян. Тогда президент Путин встречается в Кремле со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он спасает то, что ещё можно было спасти, вынудив своих собеседников подписать соглашение о прекращении огня на условиях, оговоренных Эрдоганом [9]. Среди условий соглашения значатся военное присутствие России в виде миротворческих сил и прекращение кровопролития. После этого он обращается к народу России и заявляет о том, что, спасая Армению от ещё более ужасного поражения, он защитил интересы своей страны.

Хотя и с большим опозданием, армяне поняли, что, удаляясь от России в сторону США, Никол Пашинян поставил не на ту лошадку. Они поняли, что каким бы коррумпированным ни была прежняя руководившая ими команда, она, тем не менее, работала на страну, тогда как «соросята» не воспринимают само понятие нации и, следовательно, отвергают независимость своей страны.

За этим следуют протестные демонстрации и отставки. Уходят со своих постов начальник Генштаба, министр иностранных дел и министр обороны, но Премьер-министр остаётся. А президент Азербайджана тем временем ликует. Он смеётся над Советом Европы и Европейским парламентом, заявляет о своей победе и возрождении завоёванных территорий [10]. А британцы получают привилегии для British Petroleum и будут добиваться доступа к разработке золотосодержащих месторождений Азербайджана.