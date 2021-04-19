Irak Kürdistan bölgesinin başkenti Erbil’de, İsrail Mossad’ına ait ofisler, ardından bir ABD askeri üssü ve son olarak bu kez bir başka Türk askeri üssü, 13, 14 ve 15 Nisan 2021 tarihlerinde arka arkaya saldırıya uğradı.

Bu saldırılar ilk kez karadan karaya füzelerle değil, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi.

Yerel basın ilk saldırıyı İsrail-İran çatışmalarına ve son iki saldırıyı « Kan Tugayı Muhafızları » (Evliya el-Dam) adlı bilinmeyen bir gruba bağladı. İran basını ise üç saldırıyı Şii direniş grubu Saraya Olia el-Dam’a bağlıyor.

Bölgesel Kürt hükümeti, bölgesinde herhangi bir İsrail tesisinin olduğuna ilişkin haberleri yalanladı ve bu nedenle saldırı haberlerinin yalan olduğunu iddia etti.

« Çöl Fırtınası » Harekatından (1991) bu yana iktidarda olan Barzani ailesi, Anglosaksonlar tarafından Başkan Saddam Hüseyin’e karşı ilan edilen uçuşa yasak bölge aracılığıyla Irak Kürdistan bölgesini yarattı. Bu küçük bölge zamanla bir İsrail kolonisi haline geldi