لطالما كان جو بايدن "رجل البنتاغون".

القوات المسلحة الأمريكية

1- الأنغلوسكسون لهم عدو موروث: الروس. إنهم أناس محتقرون بالنسبة لهم، مُقدر لهم منذ أوتو الأول (القرن العاشر) أن يكونوا مجرد عبيد، كما يوحي اسمهم (السلاف وهي تعني في اللغة الإنجليزية العرق، والعبيد). كانوا في القرن العشرين ضد الاتحاد السوفيتي بزعم أنه كان شيوعياً، وهم الآن ضد روسيا دون معرفة السبب.

2- الخصم الثاني، الأعداء الذين أنشؤوهم، هم أنفسهم لشن "حرب لا نهاية لها" منذ 11 سبتمبر 2001: سكان الشرق الأوسط الموسع، حيث يقومون بشكل منهجي بتدمير هياكل دولهم، سواء أكانوا حلفاء أم أعداء، "لإعادتهم إلى العصر الحجري"، واستغلال ثروات منطقتهم (استراتيجية رامسفيلد / سيبروسكي).

3- الخصم الثالث: الصين التي تهدد تنميتها الاقتصادية بإرجاعهم إلى المرتبة الثانية. وبالتالي ليس لديهم، من وجهة نظرهم، خيار سوى الحرب. على الأقل هذا ما يعتقده علماء السياسة، الذين يتحدثون حتى عن "فخ ثوسيديدس" في إشارة إلى الحرب التي شنتها إسبارطا على أثينا، لخشيتها من نهوضها [1].

4 - تأتي مسألتي إيران وكوريا الشمالية في مرتبة متأخرة عن الثلاثة الأُولى.

لاتكف استراتيجية الأمن القومي المؤقتة لجو بايدن [2]، أو التقييم السنوي للمخاطر [3] لمجتمع استخباراتهم عن تكرار هذه المخاطر من زوايا مختلفة.

من الصعب للغاية شن ثلاثة حروب في نفس الوقت. يعمل البنتاغون حالياً على كيفية ترتيب هذه الأولويات. وسوف يقدم تقريره حول هذا الموضوع في يونيو- حزيران. علماً أن السرية المطلقة تحيط باللجنة المسؤولة عن هذا التقييم. ولا أحد يعرف حتى أعضائها. لكن من دون إضاعة للوقت، حولت إدارة بايدن تركيزها ضد روسيا.

وسواء كنا مستقلين أو تابعين لـ "الإمبراطورية الأمريكية"، ينبغي علينا أن نتوقف عن إجبار أنفسنا على عدم الرؤية. ليس للولايات المتحدة الأمريكية أي هدف آخر سوى تدمير الثقافة الروسية، وهياكل الدولة في البلدان العربية، والاقتصاد الصيني في نهاية المطاف. هذا لا علاقة له على الإطلاق بحق شعبهم في الدفاع عن نفسه.

لا توجد طريقة أخرى لشرح سبب إنفاق الولايات المتحدة مبالغ فلكية على جيوشها، من دون أن يكون هناك أية علاقة لها بميزانيات من تصنفهم على أنهم "أصدقاء" أو "أعداء" لها. ووفقاً لمعهد الدراسات الإستراتيجية في لندن، فإن ميزانيتها العسكرية تساوي على الأقل ميزانية الدول الخمس عشرة الأخرى الأفضل تسليحاً في العالم [4].

الميزانية العسكرية للدول الخمس عشرة الرئيسية في هذا المجال (بمليارات الدولارات الأمريكية). المصدر: معهد الدراسات الاستراتيجية

موضوعات المواجهة مع روسيا

الولايات المتحدة قلقة من نهوض روسيا. بعد أن عانوا من انخفاض حاد في متوسط العمر المتوقع لهم بين عامي 1988 و 1994 (أقل بخمس سنوات)، لكنهم تعافوا، ثم تجاوزوا كثيراً ما كانوا عليه في الحقبة السوفيتية (بزيادة 12 عاماً )، وحتى لو ظل متوسط العمر في الأمل بحياة بصحة جيدة، إلا أنه يبقى الأضعف في أوروبا. يتنوع اقتصادها، لا سيما في القطاع الزراعي، لكنها لا تزال تعتمد على صادرات الطاقة. تم تحديث جيشها، وأصبح مجمعهم الصناعي العسكري أكثر كفاءة من البنتاغون، واكتسب خبرة في سوريا.

بالنسبة لواشنطن، فإن بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 يهدد بتحرير أوروبا الغربية من اعتمادها على النفط الأمريكي. وعلى حين أن ارتباط شبه جزيرة القرم بالاتحاد الروسي، وحتى ارتباط دونباس، وجه جزئياً على الأقل ضربة لاعتماد أوكرانيا على الإمبراطورية الأمريكية (القرم ودونباس ليستا من الثقافة الغربية).

أخيراً، يعمل الوجود العسكري الروسي في سوريا على إبطاء مشروع التدمير السياسي لجميع شعوب هذه المنطقة.

"عندما تريد التخلص من كلبك، تقول إنه مصاب بداء الكلب"

لا شك في أن الرئيس بايدن هو من باشر الأعمال العدائية من خلال وصف الرئيس الروسي بـ "القاتل". لم يسبق للقوتين الأعظمين أن تبادلتا الإهانات أبداً، حتى خلال حقبة الغولاغ. رد عليه محاوره بأدب جم، واقترح مناظرة علنية، لكن بايدن رفض.

لاتملك الولايات المتحدة سوى رؤية قصيرة المدى للعالم. وهي لاترى أنها مسؤولة عن تراثها. ووفقاً للأمريكيين، فقد حشد الروس "الأشرار" أكثر من 100000 جندي بالقرب من أوكرانيا، ويستعدون لغزوها، كما فعل السوفييت من قبل في كل من بولندا، والمجر، وتشيكوسلوفاكيا.

إذاً لم يكن الأمر يتعلق بروسيا حينذاك، بل الاتحاد السوفياتي، وليس بعقيدة بوتين، بل بعقيدة بريجنيف؛ وليونيد بريجنيف نفسه لم يكن روسياً، بل أوكرانياً.

وعلى العكس من ذلك، لدى الروس نظرة بعيدة المدى للعالم. ووفقاً لهم، فإن البرابرة في الولايات المتحدة أخلَوا بميزان القوى القائم من خلال هجمات 11 سبتمبر 2001. وعلى الفور أعلن الرئيس بوش في 13 ديسمبر 2001، انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ. (معاهدة ABM). بعد ذلك أدخلت الولايات المتحدة واحداً تلو الآخر جميع الأعضاء السابقين في حلف وارسو والاتحاد السوفيتي إلى حلف الناتو، في انتهاك لوعودهم عندما تم حل الاتحاد السوفييتي. وقد أكد إعلان بوخارست عام 2008 هذه السياسة [5].

يعلم الجميع خصوصية أوكرانيا: في الغرب ثقافة غربية، وفي الشرق ثقافة روسية. مما جعل البلد في حالة جمود سياسي طوال خمسة عشر عاماً، إلى أن نظمت واشنطن ثورة زائفة ووضعت دمى تابعة لها في السلطة، وهم في هذه الحالة من النازيين الجدد، [6].

كان رد فعل موسكو سريعاً لكي تعلن شبه جزيرة القرم الاستقلال والانضمام إلى الاتحاد الروسي، لكنها ترددت بشأن دونباس.

ومنذ ذلك الحين تقوم بتوزيع جوازات سفر روسية على جميع سكان هذه المنطقة الأوكرانية التي تشكل الأمل الوحيد فيها.

إدارة بايدن

عُرف الرئيس بايدن، عندما كان سيناتوراً، بتقديم تشريعات صاغها البنتاغون إلى مجلس الشيوخ. وعندما أصبح رئيساً، أحاط نفسه بشخصيات من المحافظين الجدد. ولن نتوانى عن التكرارار مراراً في أن المحافظين الجدد هم نشطاء تروتسكيين جندهم الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، وظلوا منذ ذلك الحين دائماً في السلطة، باستثناء فترة حكم الرئيس الجاكسوني دونالد ترامب، حيث كانوا يتنقلون من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي، والعكس صحيح.

أثناء "ثورة" الميدان الملونة (2013-14)، انحاز جو بايدن، نائب الرئيس آنذاك، إلى النازيين الجدد الذين كانوا عملاء لشبكة تابعة لحلف الناتو stay-behind [7]، التي كانت تقود العمليات مع إحدى مساعدي وزير الخارجية آنذاك، فيكتوريا نولاند ( زوجها روبرت كاغان، أحد مؤسسي مشروع القرن الأمريكي الجديد، Project for a New American Century هيئة جمع التبرعات للجمهوري جورج دبليو بوش). قرر الرئيس بايدن تعيينها نائباً لوزير خارجيته الجديد. كانت قد اعتمدت على دعم سفير الولايات المتحدة في كييف آنذاك، جيفري بيات، السفير الآن في أثينا، اليونان.

أما بالنسبة لوزير خارجية الرئيس بايدن الجديد، أنتوني بلينكين، فهو "خصم وحكم" في آن واحد بسبب أصوله الأوكرانية من طرف والدته. وعلى الرغم من أنه نشأ في باريس، في كنف زوجها الثاني المحامي صموئيل بيسار (مستشار الرئيس كينيدي)، إلا أنه كان مولعاً أيضاً بأفكار المحافظين الجدد.

الاستعداد للمواجهة مع روسيا

في منتصف مارس 2021، نظمت الولايات المتحدة مع شركائها في الناتو مناورات Defender-Europe 21، وسوف تستمر هذه المناورات حتى حزيران- يونيو. يتعلق الأمر الآن باستئناف تمرين Defender-Europe 20 الضخم الذي تم تقليصه وتقصير مدته بسبب وباء كوفيد-19، حيث يتم الآن نشر عدد هائل من الرجال والمعدات لمحاكاة الصدام مع روسيا. كما تترافق هذه المناورات مع تمرين قاذفة نووية في اليونان بحضور السفير جيفري بيات المذكور آنفا.

وفي 25 مارس، نشر الرئيس فولوديمير زيلينسكي استراتيجية الأمن الأوكراني الجديدة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من نشر الرئيس جو بايدن لاستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة. [8]

ورداً على الناتو، كانت روسيا تقوم بمناوراتها الخاصة على حدودها الغربية، بما في ذلك حدودها مع أوكرانيا. حتى أنها أرسلت قوات إضافية إلى شبه جزيرة القرم وترانسنيستريا.

وفي الأول من نيسان-أبريل، اتصل وزير الدفاع الأمريكي هاتفياً مع نظيره الأوكراني بشأن إمكانية زيادة حدة التوتر مع روسيا [9]، فأدلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي ببيان أكد فيه أنه يراقب عن كثب المناورات الروسية التي يمكن أن تكون استفزازية [10].

وفي 2 نيسان-أبريل، نظمت المملكة المتحدة اجتماعاً لوزارتي الدفاع والخارجية البريطانية- الأوكرانية، تحت مسؤولية الوزير البريطاني بن والاس [11]، (الذي كان نشطاً للغاية في نزاع ناغورنو كاراباخ) [12].

وفي 2 نيسان-أبريل أيضاً، اتصل الرئيس جو بايدن بنظيره الأوكراني ليؤكد له دعمه في مواجهة روسيا.

ووفقاً لمجلس الأطلسي Atlantic Council، فقد أبلغه بقراره منحه حوالي 100 طائرة مقاتلة (F-15 و F-16 و E-2C) المتمركزة حالياً في قاعدة ديفيس مونتان الجوية [13].

وفي 4 نيسان-أبريل، تفاوض رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الديموقراطي آدم سميث، مع البرلمانيين الأوكرانيين على تقديم إعانات كبيرة للجيش الأوكراني في مقابل التزام أوكراني ضد أنبوب الغاز الروسي pipe-line Nord Stream 2 [14].

رحلة الذهاب والإياب السرية التي قام بها الرئيس زيلينسكي ومدير مصانع الأسلحة Ukroboronprom ، إلى قطر في 5 نبيان-أبريل 2021.

في 5 أبريل، قام الرئيس فولوديمير زيلينسكي بزيارة إلى قطر. كان الهدف المعلن منها رسمياً تطوير العلاقات التجارية.

قطر هي المورد الرئيسي للجهاديين بالسلاح، ووفقاً لمعلوماتنا، فقد أثيرت مسألة التمويل المحتمل للمقاتلين. وكان المدير العام لشركة Ukroboronprom للصناعات العسكرية، يوري جوسيف، واحداً من أعضاء هذه الرحلة، وهو من زود داعش بالسلاح بأمر من قطر [15].

في 6 نيسان-أبريل، ليتوانيا التي كانت تحمي في الماضي الجزء الغربي من أوكرانيا في إمبراطوريتها، طلبت ايضاحات عن الوضع العسكري [16].

الرئيس زيلينسكي يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو في 7 نيسان-أبريل 2021.

في 6 و 7 نيسان-أبريل، قام الجنرال البريطاني السير ستيوارت بيتش، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، بزيارة أوكرانيا لتحديد الإصلاحات اللازمة لامكانية إنضمام البلد إلى الناتو [17].

وفي 9 نيسان-أبريل، وطبقاً لاتفاقية مونترو، أبلغ البنتاغون تركيا عن نيته عبور السفن الحربية عبر مضيق الدردنيل والبوسفور.

بعد مناقشة الأسلحة والمال مع الشيخ تميم في قطر، جاء الرئيس زيلينسكي للحديث عن الرجال مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في 10 نيسان-أبريل 2021.

في 10 نيسان-أبريل، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول، في إطار المشاورات المنتظمة بين البلدين [18]. وفي ضوء الشيك المصرفي القطري الفارغ، بدأت تركيا، العضو في الناتو، على الفور في تجنيد جهاديين دوليين من سوريا لإرسالهم للقتال في دونباس الأوكراني. كما تم إرسال مدربين عسكريين أتراك إلى ميناء ماريوبول الأوكراني، مقر اللواء الإسلامي الدولي [19]، الذي أنشأه الرئيس أردوغان مع نظيره الأوكراني حينها، والمؤلف من التتار الموالين لواشنطن، ضد روسيا.

وبمنتهى المنطق، كان الاتحاد الروسي يحشد قواته على الحدود الأوكرانية. لذلك سأله شركاؤه في OSCE (

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) حول مناوراته. فتهرب الجانب الروسي من الرد، على الرغم من أن وثيقة فيينا (1999) تلزم أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتزويد بعضهم البعض بكل المعلومات المتعلقة بتحركات قواتهم ومعداتهم. لكننا نعلم أن الروس لا يعملون مثل الغرب. إنهم لا يخبرون أبداً شعبهم ولا شركائهم أثناء قيامهم بعملية ما، بل عندما تكتمل عمليات نشر قواتهم.

بعد ذلك بيومين، أصدرت مجموعة الدول السبع G7 بياناً أعربت فيه عن قلقها من التحركات الروسية، لكنها تجاهلت تحركات حلف شمال الأطلسي وتركيا. وأشاد البيان بضبط النفس في أوكرانيا، ودعا روسيا إلى "وضع حد لاستفزازاتها" [20].

وفي 13 نيسان-أبريل، بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الناتو مع مفوضية أوكرانيا / الناتو، استخدمت الولايات المتحدة اللعبة الكبرى. وطُلب من جميع الحلفاء - الذين لم يرغب أي منهم أن يموت بسبب فشل الأوكرانيين في الطلاق - أن يدعموا كييف والتنديد بـ "التصعيد" الروسي [21].

وتحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكين مطولاً مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا [22]. فأصبحنا نتجه حتمياً نحو الحرب.

لكن فجأة، لطَفَ الرئيس جو بايدن الأجواء بالاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. وعرض عليه لقاء قمة بعد أن رفض باحتقار عرض بوتين لإجراء مناظرة عامة إثر إهانته [23]. وبعد هذه المبادرة، لاح في الأفق إمكانية تجنب هذه الحرب.

في 14 نيسان-أبريل، استدعى أنتوني بلينكن حلفاءه الرئيسيين (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة) لتعبئتهم [24].

الرئيس بايدن يوضح موقفه من روسيا في 15 أبريل 2021.

في 15 نيسان-أبريل، قدم الرئيس جو بايدن رؤيته للصراع، وطرد عشرة دبلوماسيين روس [25]. وفرض عقوبات على روسيا متهماً إياها، ليس فقط بتزوير الانتخابات لصالح الرئيس دونالد ترامب، ولكن أيضاً بتقديم مكافآت لاغتيال جنود أمريكيين في أفغانستان، أو حتى بمهاجمة أنظمة الكمبيوتر الفيدرالية عبر برامج من SolarWinds.

وكما كان متوقعاً، طردت روسيا عدداً مماثلاً من الدبلوماسيين الأمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، نصبت فخاً لدبلوماسي أوكراني واعتقلته متلبساً بارتكاب جريمة تجسس، وهو بحوذته وثائق مصنفة على أنها من أسرار الدفاع.

واستمراراً في الزخم، ذهب الرئيس فولوديمير زيلينسكي للقاء نظيريه الفرنسي والألمانية، إيمانويل ماكرون والمستشارة أنجيلا ميركل، متأسفاً من التصعيد الروسي ومؤكداً باستمرار على دعمه المعنوي لوحدة أراضي أوكرانيا، على حين كان محاوراه يتهربان من تسلسل الأحداث.

وفي المحصلة، إذا كانت الولايات المتحدة وروسيا ستلتقيان وتتحاوران، فمن المبكر بعض الشيء أن يموت الآخرون من أجل كييف.