Beyaz polis Derek Chauvin’in siyah vatandaş George Flyod’un öldürmek suçundan mahkum edilmesi, bunu ırkçılığa karşı mücadelede bir zafer olarak selamlayan Başkan Biden da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri genelinde coşkuyla karşılandı.

Oysa bu konu hiçbir zaman mahkeme tarafından tartışılmadı. Mahkemenin, konuyu ancak verilecek cezayı belirlerken daha sonra ele alması bekleniyor.

Şimdiye kadar mahkeme sadece polisin dokunulmazlığını tartıştı. Bu, Amerikan kamuoyunu ilgilendirmeyen önemli bir konuydu.