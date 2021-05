Am Freitag, dem 14. Mai 2021, wurde in den Abendstunden ein Molotow-Cocktail in ein arabisches Haus in Jaffa geworfen. Er hat ein Kind schwer verbrannt. Dieses Ereignis, das an den anti-arabischen "Pogromen" teilnimmt, die Präsident Rivlin anprangerte, löste in reaktionsschneller Weise etwa 100 anti-jüdische Demonstrationen und Übergriffe in der Stadt aus, die ihrerseits zu antimuslimischen Angriffen führten. In Jaffa herrscht eine bürgerkriegsartige Atmosphäre.

Laut der Waffa-Website ist es der israelischen Polizei am Sonntag, dem 16. Mai gelungen, die Angreifer zu identifizieren. Es waren nicht Juden, sondern Araber. Sie konnte sie nicht festnehmen, aber sie werden aktiv gesucht.

Die Polizei berichtet über Terroristen, die sich bei dem Haus geirrt hätten. Die Geheimdienste untersuchen jedoch die Spur einer Operation unter falscher Flagge, die von einer ausländischen Macht in Auftrag gegeben wurde, um einen Bürgerkrieg in Israel zu provozieren.