14 Mayıs 2021 Cuma akşamı Yafa’da bir Arap evine molotof kokteyli atıldı. Saldırıda bir çocuğu ciddi bir şekilde yandı. Cumhurbaşkanı Rivlin tarafından kınanan Arap karşıtı « pogromlar »ın bir parçası olan olay, şehirde misilleme olarak yaklaşık 100 Yahudi karşıtı protesto ve tacize yol açtı ve bu da Müslüman karşıtı saldırıları ateşledi. Yafa’da bir iç savaş iklimi hüküm sürüyor.

Ancak Waffa internet sitesine göre, 16 Mayıs Pazar günü İsrail polisi saldırganların kimliğini belirlemeyi başardı. Saldırganlar Yahudi değil, Araplar. Polis saldırganları yakalayamasa da aktif olarak aramayı sürdürmektedir.

Polis, yanlış eve saldıran teröristlerden söz ediyor. Ancak istihbarat servisleri, İsrail’de bir iç savaşı ateşlemek için yabancı bir güç tarafından desteklenen bir sahte bayrak operasyonunun izini sürüyor.