1. Мы, главы государств и правительств 30 государств-членов НАТО, собрались в Брюсселе, чтобы подтвердить наше единство, солидарность и сплоченность и открыть новую главу в трансатлантических отношениях, в то время, когда обстановка в области безопасности становится все сложнее. НАТО по-прежнему является основой нашей коллективной обороны и важнейшим форумом для консультаций и принятия решений по вопросам безопасности государствами-членами. НАТО представляет собой оборонительный союз и впредь будет стремиться к миру, безопасности и стабильности во всем евроатлантическом регионе. Мы сохраняем твердую приверженность Вашингтонскому договору – основополагающему документу НАТО, включая положение о том, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на всех нас, как это закреплено в статье 5. Мы будем и впредь применять подход кругового обзора («360 градусов») для защиты и обороны нашей неделимой безопасности и выполнения трех основных задач НАТО по коллективной обороне, кризисному регулированию и безопасности на основе сотрудничества.

2. НАТО – самый сильный и успешный союз в истории. Он является гарантом безопасности нашей территории и одного миллиарда наших граждан, нашей свободы, а также разделяемых нами ценностей, включая свободу личности, права человека, демократию и верховенство закона. Нас связывают наши общие ценности, закрепленные в Вашингтонском договоре, на которых зиждутся наше единство, солидарность и сплоченность. Мы берем на себя обязательства выполнять наши обязанности в качестве членов НАТО соответствующим образом. Мы вновь подтверждаем свою приверженность целям и принципам, изложенным в Уставе Организации Объединенных Наций (ООН). Мы привержены основанному на правилах международному порядку. Мы берем на себя обязательства по укреплению консультаций, когда безопасность или стабильность государства-члена НАТО оказывается под угрозой или когда наши основополагающие ценности и принципы подвергаются риску.

3. Мы сталкиваемся с многогранными угрозами, системной конкуренцией со стороны напористых и авторитарных держав, а также растущими вызовами безопасности для наших стран и наших граждан со всех стратегических направлений. Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности; терроризм во всех формах и проявлениях остается неизменной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты бросают вызов основанному на правилах международному порядку и стремятся подорвать демократию по всему миру. Нестабильность за пределами наших границ также способствует незаконной миграции и торговле людьми. Растущее влияние и международная политика Китая могут представлять вызовы, которые нам необходимо рассматривать совместными усилиями всех стран-членов Североатлантического союза. Мы будем взаимодействовать с Китаем с целью защиты интересов безопасности Североатлантического союза. Мы все больше сталкиваемся с кибернетическими, гибридными и другими асимметричными угрозами, в том числе кампаниями дезинформации и злонамеренным использованием все более сложных развивающихся и прорывных технологий. Быстрый прогресс в сфере космоса влияет на нашу безопасность. Распространение оружия массового уничтожения и эрозия архитектуры контроля над вооружениями также подрывают нашу коллективную безопасность. Изменения климата приумножают многие вызовы, влияя на безопасность Североатлантического союза. Важнейшей обязанностью Североатлантического союза является защита и оборона территории и населения наших стран от нападений, мы будем противостоять всем угрозам и вызовами, влияющим на евроатлантическую безопасность.

4. Мы собрались в тот момент, когда пандемия COVID-19 продолжает испытывать на прочность наши страны и нашу устойчивость. Североатлантический союз и вооруженные силы стран НАТО оказывают поддержку гражданским усилиям по реагированию на пандемию, продолжая при этом обеспечивать нашу коллективную оборону и эффективность наших операций. Мы также предоставляем чрезвычайно важную помощь ряду партнеров посредством поставок жизненно важных предметов медицинского назначения. Мы отдаем дань уважения всем тем, кто борется с этой пандемией в наших странах и во всем мире.

5. На нашей встрече в декабре 2019 года в Лондоне мы поручили Генеральному секретарю осуществить процесс перспективного анализа для дальнейшего укрепления политического измерения НАТО, в том числе консультаций. Мы признаем важный вклад независимой группы, назначенной Генеральным секретарем, в поддержку инициативы НАТО 2030. В результате, сегодня мы утверждаем в рамках НАТО 2030 трансатлантическую повестку для будущего. На протяжении всей своей истории НАТО постоянно адаптировалась к изменяющимся условиям безопасности. Повестка НАТО 2030 дополняет и берет за основу нашу продолжающуюся политическую и военную адаптацию, укрепляет нашу способность выполнять наши три основные задачи и способствует тому, чтобы наш сильный союз был еще сильнее и готов к будущему.

6. С этой целью мы решаем:

вновь подтвердить, что НАТО является уникальным, важнейшим и необходимым трансатлантическим форумом для консультаций и совместных действий по всем вопросам, касающимся нашей индивидуальной и коллективной безопасности. Мы обязуемся укреплять и расширять наши консультации и обеспечивать, чтобы НАТО оставалась гибкой и эффективной для проведения военных операций в поддержку нашей общей безопасности. Мы вновь подтверждаем общие демократические принципы Североатлантического союза, а также нашу приверженность духу и букве Североатлантического договора. Мы берем на себя обязательства по укреплению консультаций, когда безопасность или стабильность государства-члена НАТО оказывается под угрозой или когда наши основополагающие ценности и принципы подвергаются риску;

укреплять НАТО в качестве рамочной основы для коллективной обороны евроатлантического региона, от всех угроз, откуда бы они ни исходили. Мы подтверждаем нашу приверженность поддерживать адекватное сочетание ядерных и обычных сил и средств, а также сил и средств противоракетной обороны для сдерживания и обороны, и обязательству по оборонным инвестициям 2014 года, в полном объеме. Мы берем на себя обязательство по полному и быстрому осуществлению текущей работы по дальнейшему укреплению нашего потенциала сдерживания и обороны и обязуемся продолжать повышение готовности наших сил и укрепление и модернизацию структуры сил НАТО для удовлетворения текущих и будущих оборонных потребностей;

повышать нашу устойчивость. Отмечая, что ответственность за устойчивость остается в ведении стран, мы примем более интегрированный и лучше скоординированный подход, соответствующий нашему обязательству по коллективной обороне, закрепленному в статье 3 Вашингтонского договора, для снижения уязвимости и обеспечения того, чтобы наши вооруженные силы могли действовать эффективно в условиях мира, кризисов и конфликтов. Страны НАТО разработают предложение по созданию, оценке, обзору и мониторингу целей устойчивости, которое послужит ориентиром для разрабатываемых на уровне стран целей устойчивости и планов осуществления. Каждая отдельная страна НАТО сама определит, каким образом она будет устанавливать и реализовывать национальные цели по устойчивости и планы осуществления, что позволит странам сделать это таким образом, который будет совместим с соответствующими национальными компетенциями, структурами, процессами и обязательствами, и, если применимо, теми из них которые относятся к ЕС;

способствовать технологическому сотрудничеству между государствами-членами в НАТО, продвигать оперативную совместимость и поощрять разработку и внедрение технологических решений для удовлетворения наших военных потребностей. С этой целью мы создадим гражданско-военный Катализатор оборонных инноваций для Северной Атлантики. Мы также решаем создать Фонд инноваций НАТО, с помощью которого желающие страны могут оказывать поддержку начинающим компаниям, работающим над развивающимися и прорывными технологиями двойного назначения в областях, имеющих ключевое значение для безопасности государств-членов НАТО;

укреплять способность НАТО вносить вклад в сохранение и формирование основанного на правилах международного порядка в областях, имеющих важное значение для безопасности государств-членов НАТО. Мы углубим диалог и практическое сотрудничество с существующими партнерами, в том числе с Европейским союзом, странами-кандидатами и нашими партнерами из Азиатско-тихоокеанского региона, и укрепим наше взаимодействие с ключевыми глобальными субъектами и другими новыми участниками за пределами евроатлантического региона, в том числе из Африки, Азии и Латинской Америки;

существенно укреплять способность НАТО предоставлять партнерам учебную подготовку и поддержку по укреплению потенциала, признавая, что конфликты, другие изменения в области безопасности и повсеместная нестабильность по соседству с НАТО напрямую влияют на безопасность государств-членов Североатлантического союза;

поставить перед собой цель, чтобы НАТО стала ведущей международной организацией в том, что касается понимания последствий изменений климата для безопасности и адаптации к ним. Мы решаем существенно сократить выбросы парниковых газов от военных объектов и деятельности без ущерба для безопасности личного состава, эффективности операций и нашего потенциала сдерживания и обороны. Мы предлагаем Генеральному секретарю сформулировать реалистичную, целеустремленную и конкретную цель по сокращению выбросов парниковых газов политическими и военными структурами и объектами НАТО и оценить возможности достижения цели нулевых нетто-выбросов к 2050 году. Мы также организуем проведение регулярного диалога на высоком уровне по вопросам климата и безопасности для обмена мнениями и координации дальнейших действий;

предложить Генеральному секретарю руководить процессом разработки следующей Стратегической концепции. Эта концепция будет обсуждаться и согласовываться Советом на постоянной сессии и будет утверждена главами государств и правительств НАТО на следующей Встрече в верхах.

7. Повестка НАТО 2030 выводит устремления НАТО на более высокий уровень. Она предоставляет четкие руководящие принципы для дальнейшей адаптации для противостояния существующим, новым и будущим угрозам и вызовам, опираясь на текущую политическую и военную адаптацию Североатлантического союза. Осуществление Повестки НАТО 2030, выполнение трех основных задач и работа над следующей Стратегической концепцией требуют выделения адекватных средств посредством расходов на национальную оборону и совместного финансирования. Учитывая эти потребности, мы решаем повысить уровень этих средств, в том числе, при необходимости, общего финансирования НАТО, начиная с 2023 года, принимая во внимание устойчивость, доступность по стоимости и подотчетность. На нашей встрече в 2022 году мы примем параллельно со Стратегической концепцией конкретные требования по дополнительному финансированию до 2030 года и определим воздействие на средства Военного бюджета НАТО, Программы НАТО по инвестициям в области безопасности и Гражданского бюджета, а также возможные меры эффективности.

8. Основная и неизменная цель НАТО состоит в защите свободы и безопасности всех своих членов политическими и военными средствами. Развивающаяся обстановка в сфере безопасности все больше требует от нас противостоять угрозам и вызовам с использованием военных и невоенных средств целенаправленным, последовательным и устойчивым образом. НАТО будет применять адаптированный и структурированный подход. НАТО использует различные невоенные средства, поддерживающие выполнение трех основных задач Североатлантического союза. НАТО также служит площадкой для укрепления согласованного применения данных средств своими государствами-членами, под их собственным руководством и управлением, а также с другими международными субъектами. Мы продолжим укреплять эффективную, четкую и убедительную стратегическую коммуникацию как существенную часть поддержки выполнения всех трех основных задач Североатлантического союза.

9. В течение более двадцати пяти лет НАТО работает над созданием партнерства с Россией, в том числе с помощью Совета Россия–НАТО (СРН). В то время как Североатлантический союз привержен своим международным обязательствам, Россия продолжает нарушать ценности, принципы, доверие и обязательства, изложенные в согласованных документах, лежащих в основе отношений НАТО и России. Мы вновь подтверждаем наши решения в отношении России, согласованные на встречах в верхах в 2014 г. в Уэльсе и на всех последующих встречах НАТО. Мы приостановили всё практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией, оставив при этом открытой возможность для политического диалога. До тех пор, пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права и своих международных обязательств и обязанностей, не может быть возвращения к отношениям «в обычном режиме». Мы будем продолжать реагировать на ухудшающиеся условия безопасности за счет усиления построения наших сил сдерживания и обороны, в том числе посредством передового присутствия в восточной части Североатлантического союза. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Принятые нами решения полностью соответствуют нашим международным обязательствам и, таким образом, не могут никем рассматриваться как противоречащие Основополагающему акту Россия–НАТО.

10. Мы призываем Россию отменить обозначение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в качестве «недружественных стран» и воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях.

11. Наращивание Россией военной мощи в различных сферах, ее более напористое построение сил, новый военный потенциал и провокационная деятельность, в том числе вблизи границ НАТО, а также проводимые ею без уведомления широкомасштабные внезапные учения, продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму, развертывание современных ракет двойного назначения в Калининградской области, военная интеграция с Беларусью и неоднократные нарушения воздушного пространства государств-членов НАТО представляют все большую угрозу для безопасности евроатлантического пространства и приводят к нестабильности вдоль границ НАТО и за их пределами.

12. В дополнение к своей военной деятельности Россия также интенсифицировала свои гибридные действия против государств-членов и партнеров НАТО, в том числе опосредованно. Это включает попытки вмешательства в выборы и демократические процессы в государствах-членах НАТО; политическое и экономическое давление и запугивание; широкомасштабные кампании дезинформации; злонамеренную кибердеятельность, попустительство кибер-преступникам, ведущим свою деятельность с ее территории, в том числе тем, которые стремятся вывести и выводят из строя критически важные объекты инфраструктуры в странах НАТО. Сюда также относятся незаконные и разрушительные виды деятельности российских разведывательных служб на территории стран НАТО, некоторые из которых привели к гибели граждан и существенному материальному ущербу. Мы полностью солидарны с Чешской Республикой и другими странами НАТО, которые пострадали таким образом.

13. Россия продолжает диверсифицировать свой ядерный арсенал, в том числе путем развертывания целого ряда комплексов ракет средней и меньшей дальности с целью принуждения НАТО. Россия инвестировала в модернизацию примерно 80 процентов своих стратегических ядерных сил и наращивает свой ядерный потенциал в направлении новых и дестабилизирующих вооружений и целого ряда разнообразных систем двойного назначения. Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную риторику в ядерной сфере, уделяя при этом всё больше внимания дестабилизирующим учениям обычных вооруженных сил, в которые включаются системы двойного назначения. Ядерная стратегия России и комплексная модернизация, диверсификация и расширение ею своих систем ядерного оружия, включая качественное и количественное увеличение нестратегического ядерного оружия России, все больше подкрепляют более агрессивное построение стратегического запугивания. Мы продолжим работать в тесном контакте над противостоянием всем угрозам и вызовам, создаваемым Россией.

14. Мы вновь заявляем о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ. Мы призываем Россию в соответствии с её международными обязательствами вывести войска, которые она разместила во всех трёх странах без их согласия. Мы решительно осуждаем и не будем признавать незаконную и противоправную аннексию Россией Крыма и осуждаем его временную оккупацию. Нарушения прав человека и злоупотребления в отношении крымских татар и представителей других местных общин должны прекратиться. Недавнее масштабное наращивание Россией военной мощи и ее дестабилизирующая деятельность в Украине и вокруг нее приводят к дальнейшей эскалации напряженности и подрыву безопасности. Мы призываем Россию положить конец наращиванию своей военной мощи и прекратить ограничивать судоходство в районах Черного моря. Мы также призываем Россию прекратить препятствовать доступу в Азовское море и порты Украины. Мы высоко оцениваем проявляемые Украиной сдержанность и дипломатический подход в данном контексте. Мы стремимся содействовать деэскалации. Мы также активизируем оказываемую нами поддержку Украине. Мы призываем к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем усилия, прилагаемые в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группой. Россия как сторона, подписавшая Минские соглашения, несет значительную ответственность в этой связи. Мы призываем Россию прекратить подпитывать конфликт своим предоставлением финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, поддерживаемым ею на востоке Украины. Мы вновь заявляем о своей полной поддержке Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине. Мы подчеркиваем важность обеспечения ее безопасности и полного и беспрепятственного доступа ко всей территории Украины, включая Крым и российско-украинскую границу в соответствии с ее мандатом. Мы также призываем Россию отказаться от своего признания регионов Грузии Абхазия и Южная Осетия в качестве независимых государств; выполнить достигнутое в 2008 году при посредничестве ЕС Cоглашение о прекращении огня; положить конец милитаризации данных регионов и попыткам принудительно отделить их от остальной территории Грузии путем продолжающегося возведения подобных границам заграждений; а также прекратить нарушения прав человека, произвольные задержания и притеснения граждан Грузии. Мы вновь заявляем о своей поддержке Женевских международных переговоров. Мы также призываем Россию принять конструктивное участие в процессе урегулирования в Приднестровье. Мы привержены оказанию поддержки проведению демократических реформ в Республике Молдова и предоставлению ей содействия по линии нашей инициативы об укреплении оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности.

15. Мы по-прежнему открыты для периодического, предметного и целесообразного диалога с Россией, готовой участвовать в СРН на основе взаимности, для того, чтобы избежать неверного понимания, просчетов и непреднамеренной эскалации, а также повысить транспарентность и предсказуемость. Заседания СРН помогают нам четко обозначить свою позицию и мы готовы к следующему заседанию СРН. Мы и впредь будем ориентировать наш диалог с Россией на критически важные вопросы, стоящие перед нами. Конфликт в Украине и вокруг нее является, при нынешних обстоятельствах, первым вопросом на нашей повестке дня. Североатлантический союз по-прежнему намерен эффективно использовать существующие военные каналы связи между двумя сторонами, чтобы способствовать повышению предсказуемости и транспарентности и снижать риски, и призывает Россию поступать таким же образом. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным.

16. Терроризм, во всех его формах и проявлениях, продолжает представлять прямую угрозу безопасности населения наших стран, а также международной стабильности и процветанию. Мы категорически отвергаем и осуждаем терроризм самым решительным образом. Страны НАТО будут продолжать бороться с этой угрозой, проявляя целеустремленность, решительность и солидарность. В то время как государства сами несут первостепенную ответственность за поддержание своей внутренней безопасности и устойчивости, борьба с терроризмом требует последовательных долгосрочных усилий всего международного сообщества с привлечением широкого круга инструментов и участников. Роль НАТО в борьбе с терроризмом способствует решению всех трех основных задач Североатлантического союза и является неотъемлемой частью подхода кругового обзора («360 градусов») к сдерживанию и обороне. Сотрудничество в рамках Североатлантического союза приносит дополнительную пользу национальным усилиям и потенциалу стран НАТО по предотвращению, минимизации последствий и реагированию, а также повышению устойчивости к террористическим актам. Мы осуждаем любую финансовую поддержку терроризма. Мы также признаем, что необходимо заняться предпосылками распространения терроризма. Наш подход к терроризму и его причинам соответствует международному праву и целями и принципами Устава ООН и поддерживает все соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по борьбе с терроризмом.

17. Мы сохраняем полную приверженность углублению роли НАТО в борьбе международного сообщества против терроризма, в том числе посредством улучшения осведомленности об обстановке и анализа, готовности и способности к реагированию, возможностей, усилий по наращиванию потенциала и партнерских отношений и операций. Мы продолжаем выполнять наш План действий 2019 года и обновим его до конца текущего года, чтобы учесть меняющийся характер террористических угроз. Мы полны решимости выполнять наши обязательства по резолюции 2396 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), в том числе с помощью нашей новой политики в области доказательств, собранных на поле боя, чему будет способствовать улучшенный сбор, сохранение, обмен и анализ информации и данных, в рамках мандата НАТО. Мы будем продолжать свою работу по защите от самодельных взрывных устройств и радиологических, химических, биологических и ядерных угроз (РХБЯ). Мы развиваем потенциал для защиты наших сил от злоупотребления технологиями со стороны террористов, используя развивающиеся технологии для помощи нам в борьбе с терроризмом. Мы также активизируем ту поддержку, которую оказываем странам-партнерам с тем, чтобы они вели борьбу с терроризмом и лишали террористов надежного убежища, что, в свою очередь, укрепляет безопасность самого Североатлантического союза. НАТО также будет продолжать, по мере необходимости, свое взаимодействие со странами-партнерами и другими международными субъектами, чтобы гарантировать взаимодополняемость и дополнительную пользу. НАТО продолжает играть свою роль как часть Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ/«Даиш», в том числе посредством полетов наших наблюдательных самолетов ДРЛОУ (Системы воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления) и взаимной поддержки задействованных структур.

18. По истечении почти 20 лет военные операции НАТО в Афганистане подходят к концу. Мы лишили террористов прибежища, позволявшего им замышлять нападения на нас, помогли Афганистану создать свои институты безопасности и предоставили учебную подготовку, консультации и содействие Афганским национальным силам обороны и безопасности; они отныне будут полностью отвечать за обеспечение безопасности в своей стране. Мы воздаем должное тем, кто отдал свою жизнь или получил ранения, и выражаем нашу глубокую признательность всем мужчинам и женщинам, которые служили под знаменем НАТО, а также их семьям.

19. Вывод наших войск не означает прекращения наших отношений с Афганистаном. Теперь мы откроем новую главу. Мы подтверждаем наше обязательство продолжать поддерживать Афганистан, его народ и его институты в укреплении безопасности и отстаивании большим трудом завоеванных достижений за последние 20 лет. Напоминая о наших предыдущих обязательствах, НАТО будет и далее предоставлять учебную подготовку и финансовую поддержку Афганским национальным силам обороны и безопасности, в том числе с помощью Целевого фонда Афганской национальной армии. НАТО сохранит Бюро Главного гражданского представителя НАТО в Кабуле для продолжения дипломатического взаимодействия и укрепления нашего партнерства с Афганистаном. Признавая важность международного аэропорта имени Хамида Карзая для прочного дипломатического и международного присутствия Афганистана, а также для его связи с миром, НАТО предоставит переходное финансирование для обеспечения дальнейшего функционирования аэропорта. Мы также интенсифицируем диалог по Афганистану с соответствующими международными и региональными партнерами. Мы продолжаем поддерживать продолжающийся мирный процесс, осуществляемый самими афганцами и под их руководством, и призываем всех участников помочь Афганистану прийти к прочному всеохватному политическому урегулированию, которое положит конец насилию; гарантирует права человека всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств; поддержит верховенство права; и обеспечит, чтобы Афганистан никогда больше не служил прибежищем для террористов.

20. НАТО остается ведущим участником, вносящим активный вклад в международную безопасность посредством операций, миссий и мероприятий. Мы благодарны нашим партнерам за их значительный вклад в эти усилия. Североатлантический союз и страны НАТО поддерживают Ирак в его борьбе с ИГИЛ/«Даиш» и терроризмом во всех его формах и проявлениях. Мы даем высокую оценку непрерывным усилиям правительства Ирака и иракских сил безопасности, направленным на борьбу с ИГИЛ/«Даиш». По запросу правительства Ирака мы укрепим нашу поддержку Ирака посредством нашей Миссии НАТО в Ираке. Мы расширим нашу небоевую миссию по консультированию, учебной подготовке и наращиванию потенциала для оказания поддержки Ираку в построении более эффективных, устойчивых, подотчетных и инклюзивных институтов и сил безопасности. Данное расширение Миссии НАТО в Ираке, включая оказание дополнительной поддержки иракским институтам безопасности, будет осуществляться по запросу, поэтапно, масштабируемо и опираясь на условия на местах. Оно будет проводиться с полного согласия иракских властей, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Ирака и в тесной координации с соответствующими партнерами и международными структурами, в том числе Глобальной коалицией по борьбе с ИГИЛ/«Даиш», Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом.

21. Сдерживание и оборона занимают центральное место в НАТО на основе статьи 5 Вашингтонского договора и прочной трансатлантической связи. Мы едины и непоколебимы в нашей способности и приверженности оборонять друг друга. Мы будем сохранять и далее развивать полный диапазон готовых сил и средств, необходимых для обеспечения убедительного сдерживания и обороны и предоставления Североатлантическому союзу широкого диапазона вариантов, позволяющих адаптировать наши ответные меры к конкретным обстоятельствам и реагировать на любые угрозы, как со стороны государственных, так и со стороны негосударственных субъектов, откуда бы они ни исходили, возможно с разных направлений в более чем одном регионе одновременно. Подтверждая нашу приверженность трем основным задачам, мы заостряем внимание на коллективной обороне и также обеспечиваем сохранение Североатлантическим союзом способности к проецированию стабильности и борьбе с терроризмом.

22. Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый в осуществлении наших предыдущих решений по укреплению потенциала сдерживания и обороны НАТО и вновь подтверждаем нашу приверженность полному и скорейшему их осуществлению. Мы ускорили свою военную адаптацию с помощью увеличения оборонных расходов, современного потенциала, упрочнения политической и военной способности реагировать и повышения степени готовности наших сил.НАТО работает над новой военной стратегией путем реализации двух значительных военных концепций, которые продолжат укреплять нашу способность обеспечивать сдерживание и оборону от любого потенциального противника и сохранять и развивать наше военное преимущество в настоящее время и в будущем. Концепция сдерживания и обороны предоставляет единые согласованные рамки для противодействия, а также сдерживания и обороны, по отношению к основным угрозам, стоящим перед НАТО в различных сферах, и укрепит тем самым нашу готовность противостоять вызовам, в частности сопряженным с повсеместной нестабильностью и стратегическими потрясениями. Концепция боевых действий предоставляет долгосрочное видение для сохранения и развития решающего военного преимущества НАТО. Реализация концепции сдерживания и обороны будет задавать ориентир для усиленного заблаговременного планирования в целях реагирования на потенциальные кризисы и конфликты, а также приведет к дальнейшему совершенствованию использования и организации сил и средств стран НАТО во всех оперативных сферах и более эффективному обеспечению командования и управления. Мы разрабатываем стратегические, ориентированные на конкретные сферы и региональные военные планы по совершенствованию нашей способности реагировать на любые непредвиденные ситуации и обеспечивать своевременное усиление. Мы будем заострять внимание на непрерывной деятельности в мирное время по поддержанию сдерживания, в том числе с помощью присутствия и динамичного построения наших вооруженных сил и учений, опираясь на усиленную координацию между государствами-членами НАТО и Североатлантическим союзом. Посредством осуществления концепции боевого потенциала мы будем обеспечивать непрерывное развитие Североатлантическим союзом своего военного и технологического преимущества с учетом меняющегося характера конфликтов. Мы берем на себя обязательства по полному осуществлению этих новых концепций и принятию необходимых мер для повышения согласованности между соответствующими деятельностью и планами на уровне стран и на уровне Североатлантического союза и этими концепциями.

23. Мы берем на себя обязательства по дальнейшему укреплению и модернизации структуры сил НАТО для удовлетворения текущих и будущих потребностей сдерживания и обороны. Мы будем обеспечивать гибкую, маневренную и устойчивую архитектуру сил во всех сферах, предполагающую наличие нужных сил в нужном месте в нужное время. Мы укрепим современное командование и управление, целенаправленно адаптированное к нашему построению кругового обзора («360 градусов»), динамичному управлению силами, улучшенной системе реагирования и планам. Выполняя эти задачи, мы будем делать особый упор на взаимозависимость географического положения, сфер и степени готовности. В рамках данных общих усилий мы обязуемся продолжать повышать степень готовности наших сил и способность Североатлантического союза к быстрому реагированию, в том числе путем текущего осуществления Инициативы об усилении готовности НАТО, разработанной для совершенствования культуры готовности и содействия предоставлению сил в таком состоянии боеготовности, которое позволяет им в течение 30 дней или раньше приступить к выполнению задачи. Мы собрали все боевые силы Инициативы об усилении готовности НАТО, предусматривающей 30 крупных военно-морских кораблей, 30 тяжелых и средних маневренных батальонов и 30 боевых воздушных эскадрилий. Проводится их организация и учебная подготовка в более крупных боевых соединениях для предоставления усиления и ведения интенсивных боевых действий или на случай срочного военного кризисного вмешательства.

24. Мы сделаем так, чтобы структура органов военного управления НАТО была прочной, устойчивой и способной взять на себя все элементы эффективного командования и управления при появлении одновременно вызовов во всех сферах и по всему спектру задач, включая широкомасштабные операции по обеспечению коллективной обороны. Наши два новых командования – Объединенный штаб командования ВС в Норфолке и Объединенное командование по тыловому обеспечению и логистике, а также Центр киберопераций достигли уровня начальной оперативной готовности. Вклады государств-членов НАТО в командование и управление посредством структуры сил НАТО и национальных штабов, а также усиление их взаимодействия со структурой органов военного управления НАТО, в том числе путем предоставления поддержки принимающей страны, по-прежнему имеют важное значение для улучшения регионального понимания Североатлантического союза, его бдительности и способности быстро реагировать на любую угрозу с любого направления.

25. Мы не допустим, чтобы какой-либо потенциальный противник стеснял свободу передвижения войск (сил) стран НАТО по суше, воздуху или морю в какую-либо часть территории Североатлантического союза или внутри нее. В основе нашего построения сдерживания и обороны лежат убедительные силы, как расположенные на местах, так и готовые к усилению в Европе и через Атлантику. Мы продолжим укреплять и регулярно отрабатывать способность Североатлантического союза к быстрому усилению любого государства-члена НАТО, оказавшегося под угрозой. Мы продолжим уделять приоритетное внимание, как на уровне стран, так и на уровне Североатлантического союза, обеспечению благоприятствования для зоны ответственности ВГК ОВС НАТО в Европе в целях повышения нашей способности поддерживать развертывание и обеспечение длительности действий войск (сил) стран НАТО на всей территории Североатлантического союза и по направлению к ней и из нее. К данным усилиям относится продвижение нашей работы над механизмами распределения поставок топлива. Мы вновь подтверждаем, усилия НАТО по обеспечению согласованного подхода и синергии с ЕC в области военной мобильности следует продолжать, в том числе в отношении процедур, связанных с военной мобильностью, которые в равной степени должны распространяться на все страны НАТО. Мы продолжаем усиливать построение своих военно-морских сил и защищать наши морские пути сообщения. Мы приветствуем создание в Турции Центра передового опыта НАТО в области морской безопасности. Мы будем сохранять осведомленность о любых потенциальных угрозах для нашей ключевой подводной инфраструктуры и будем продолжать противостоять этим угрозам усилиями стран и, при необходимости, коллективно. Мы приветствуем полный оперативный потенциал воздушной мобильности быстрого реагирования НАТО, который был задействован государствами-членами для осуществления рейсов оказания помощи для перевозки особо важных предметов снабжения в страны НАТО и партнерские страны для реагирования на пандемию COVID-19.

26. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность взвешенному, сбалансированному, скоординированному и своевременному реагированию на растущий и развивающийся спектр ракет России с обычной боевой частью и способных нести ядерные боеголовки, масштабы и сложность которого увеличиваются и который представляет собой существенный риск для безопасности и стабильности по всему евроатлантическому региону со всех стратегических направлений. Мы будем продолжать осуществление согласованного и сбалансированного пакета политических и военных мер для достижения целей Североатлантического союза, включая усиленную объединенную ПВО и ПРО; передовой наступательный и оборонительный обычный военный потенциал; меры по обеспечению безопасности, сохранности и эффективности потенциала ядерного сдерживания НАТО; усилия по поддержке и укреплению контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения; разведку и учения. Мы не имеем намерения развертывать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

27. Объединенная ПВО/ПРО НАТО представляет собой важнейшую и непрерывную задачу в мирное время, при кризисе или конфликте, способствующую сдерживанию и обороне и неделимой безопасности и свободе действий Североатлантического союза, в том числе способности НАТО обеспечивать усиление и стратегическое реагирование. Объединенная ПВО/ПРО НАТО включает в себя все меры, способствующие сдерживанию любой воздушной и ракетной угрозы или лишению ее возможности выполнить свою задачу или снижению ее эффективности. Данная задача выполняется с применением подхода кругового обзора («360 градусов») и целенаправленной адаптации для противостояния всем воздушным и ракетным угрозам со всех стратегических направлений.

28. НАТО углубляет свою задачу объединенной ПВО/ПРО и нами предпринимаются шаги по усовершенствованию готовности сил объединенной ПВО/ПРО и их способности к реагированию в мирное время, при кризисе или конфликте, укрепляя нашу способность обеспечивать осуществление всех необходимых мер для безопасности Североатлантического союза. Нами учитываются все более разнообразные и сложные воздушные и ракетные угрозы, исходящие от государственных и негосударственных субъектов, начиная с простых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вплоть до самых совершенных гиперзвуковых ракет.

29. Государства-члены НАТО будут продолжать работу над объединенной ПВО/ПРО с тем, чтобы обеспечить дальнейшую ее гибкость и адаптивность. Государства-члены НАТО также продолжат эффективное проведение учебной подготовки и учений своих сил объединенной ПВО/ПРО. Государства-члены НАТО обязались совершенствовать потенциал объединенной ПВО/ПРО, в том числе средства обнаружения, перехвата, командования и управления, в частности посредством процесса оборонного планирования Североатлантического союза. Мы приветствуем создание в Греции Центра передового опыта НАТО в области Интегрированной ПВО/ПРО.

30. Устойчивость крайне важна для убедительных обороны и сдерживания и эффективного выполнения основных задач Североатлантического союза. Это обязанность государств и коллективное обязательство, зафиксированные в статье 3 Вашингтонского договора. Признавая значительный прогресс, достигнутый с того момента, как мы взяли на себя обязательство по устойчивости на встрече в верхах в Варшаве в 2016 году, мы согласовали сегодня усиленное обязательство по устойчивости, которое определяет дальнейшие шаги, которые мы намерены предпринять в ближайшие годы. Мы продолжим применять общегосударственный подход к укреплению устойчивости наших обществ и выполнению семи базовых требований НАТО по обеспечению устойчивости государств посредством усиления военно-гражданского сотрудничества и повышения гражданской готовности; более тесного взаимодействия с населением наших стран, частным сектором и неправительственными участниками. и центров экспертного опыта по устойчивости, созданных странами НАТО. Мы приветствуем создание в Румынии Евроатлантического центра по вопросам устойчивости. НАТО и государства-члены Североатлантического союза, действуя в рамках своих соответствующих полномочий, пудут поддерживать и укреплять безопасность наших критически важных инфраструктур, ключевых отраслей, цепочек поставок и коммуникационных информационных сетей, в том числе пятого поколения (5G). НАТО будет продолжать укреплять свою собственную устойчивость, обеспечивая нашу способность проводить консультации, принимать решения и действовать совместными усилиями. Мы продолжим тесную работу с нашими партнерами и другими международными организациями, задействованными в аналогичных усилиях, для того, чтобы повысить безопасность в евроатлантическом регионе и по соседству с ним.

31. Наши страны продолжают сталкиваться с угрозами и вызовами со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые используют гибридную деятельность для нападения на наши политические институты, наше общественное мнение и безопасность наших граждан. Хотя основная обязанность по реагированию на гибридные угрозы возложена на подвергшееся им государство, НАТО готова, по решению Североатлантического совета, оказать содействие любому государству НАТО на любом этапе гибридной кампании, проводимой против него, в том числе посредством задействования группы поддержки по борьбе с гибридными действиями. В случае гибридной войны Североатлантический совет мог бы принять решение о приведении в действие статьи 5 Вашингтонского договора, как и в случае вооруженного нападения. Североатлантического союз и его государства-члены продолжат обеспечивать подготовку на случай возникновения гибридных угроз, их сдерживание и оборону от них. Отдельные страны НАТО, при необходимости, могут рассмотреть возможность выявления гибридной деятельности и принятия согласованных действий, признавая это суверенной прерогативой государств. Мы повышаем нашу осведомленность об обстановке и расширяем набор располагаемых нами инструментов для противодействия гибридным угрозам, в том числе кампаниями дезинформации, разрабатывая целый ряд вариантов мер предотвращения и реагирования. Мы продолжим поддерживать наших партнеров в деле укрепления их устойчивости перед лицом гибридных вызовов.

32. Киберугрозы безопасности Североатлантического союза носят сложный, разрушительный и насильственный характер и становятся все более частыми. Это было недавно проиллюстрировано происшествиями, связанными с вредоносными программами, требующими выкупа, и другой злонамеренной кибердеятельностью, стремящейся поразить нашу критически важную инфраструктуру и демократические институты, что может привести к системным последствиям и причинить существенный вред. Чтобы справиться с этими изменяющимися вызовами, мы утвердили сегодня всеобъемлющую политику НАТО по вопросам киберобороны, которая будет поддерживать выполнение трех основных задач НАТО и общий потенциал сдерживания и обороны и укрепит нашу устойчивость. Подтверждая оборонительный мандат НАТО, Североатлантический союз полон решимости использовать весь свой потенциал в любое время, чтобы активно обеспечивать сдерживание и оборону и противодействовать всему спектру кибернетических угроз, в том числе осуществляемых в рамках гибридной кампании, в соответствии с нормами международного права. Мы вновь подтверждаем, что решение о том, в каком случае кибернападение привело бы к задействованию статьи 5, принималось бы Североатлантическим советом в каждом случае отдельно. Страны НАТО признают, что воздействие значительной злонамеренной накапливающейся кибердеятельности может, при определенных обстоятельствах, считаться равнозначным вооруженному нападению. Мы сохраняем свою приверженность действовать в соответствии с применимым международным правом, включая Устав ООН, международное гуманитарное право и нормы в области прав человека. Мы будем продвигать свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство для повышения стабильности и снижения риска с помощью поддержки международного права и добровольных норм ответственного государственного поведения в киберпространстве. Мы будем больше использовать НАТО как площадку для политических консультаций между государствами-членами Североатлантического союза, делясь опасениями по поводу злонамеренной кибердеятельности и обмениваясь информацией о подходах и реагировании наших стран, а также рассматривая возможные меры коллективного реагирования. При необходимости мы заставим пойти на затраты тех, кто причинил нам вред. Наше реагирование должно ограничиваться сферой киберпространства. Мы укрепим нашу осведомленность об обстановке, помогая процессу принятия решений НАТО. Устойчивость и способность выявлять, предотвращать, смягчать последствия и реагировать на уязвимости и вторжения имеют критически важное значение, как тому свидетельствовала эксплуатация пандемии COVID-19 злонамеренными киберсубъектами. Следовательно НАТО как организация продолжит адаптировать и улучшать свою киберзащиту. Через пять лет после принятия обязательства по кибернетической обороне мы сохраняем приверженность приоритетной задаче по обеспечению мощной национальной киберобороны. Мы продолжаем процесс осуществления, связанный с вынесением киберпространства в отдельную сферу операций. Мы мы укрепим эффективную интеграцию внутренних действий государств, осуществляемых странами НАТО в киберпространстве, на добровольной основе, в контекст коллективной обороны и операций и миссий Североатлантического союза в рамках строгого политического надзора. Мы и далее будем стремиться развивать взаимовыгодные и эффективные партнерства при необходимости, в том числе со странами-партнерами, международными организациями, промышленностью, академическими кругами, продолжая наши усилия по укреплению международной стабильности в киберпространстве. Мы приветствуем недавно открывшуюся в Португалии Академию коммуникации и информации НАТО.

33. Мы признаем растущую важность космоса для безопасности и процветания наших стран и сдерживания и обороны НАТО. Безопасный доступ к космическим услугам, продуктам и потенциалам очень важен для проведения операций, миссий и деятельности НАТО. Мы ускорим нашу работу для углубления и расширения нашего использования космоса как одной из оперативных сфер, в том числе с помощью Космического центра НАТО в Германии и предстоящего создания во Франции Центра передового опыта НАТО в области космоса, которое мы приветствуем. Мы будем повышать осведомленность НАТО о космической среде и лучше интегрировать космос в наши виды деятельности, в том числе учебную подготовку и учения, а также усилия, направленные на повышение устойчивости и инновации. В соответствии со всеобъемлющей политикой НАТО в области космоса, подход НАТО к вопросам космоса будет и далее полностью соответствовать международному праву. Мы поддерживаем международные усилия по продвижению ответственного поведения в космосе. Мы считаем, что нападения в космическом пространстве, по направлению к нему или исходящие из него, представляют явную угрозу безопасности Североатлантического союза и их воздействие может угрожать национальному и евроатлантическому процветанию, безопасности и стабильности и может принести такой же вред современным обществам, как и обычное нападение. Такого рода нападения могут привести к задействованию статьи 5. Решение о том, в каком случае такие нападения привели бы к задействованию статьи 5, принималось бы Североатлантическим советом в каждом конкретном случае.

34. Мы продолжаем вместе действовать и противостоять сложным условиям безопасности. По мере их изменения Североатлантический союз будет продолжать реагировать и адаптироваться, при необходимости. Со времени встречи на высшем уровне в Варшаве мы сформировали передовое присутствие в восточной части Североатлантического союза. Мы продолжаем совершенствовать наше усиленное передовое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше посредством согласования с планами и обеспечения способности четырех боеготовых боевых групп действовать вместе с национальными внутренними силами обороны интегрированным образом. Мы повысили наш вклад в адаптированное передовое присутствие на суше, море и в воздухе в регионе Черного моря и мы сохраняем приверженность его полному осуществлению. Наши меры по гарантии безопасности, в том числе учения и различная другая деятельность в воздухе, на суше и море, сохраняются и продолжают обеспечивать фундаментальное базисное требование по гарантии безопасности и сдерживанию. Мы повысили наш вклад в адаптированные меры по гарантии безопасности для Турции и сохраняем приверженность полному их осуществлению. Мы располагаем рядом сил, включая Объединенную оперативную группу повышенной готовности, готовых к развертыванию в короткие сроки для реагирования на любые непредвиденные ситуации и усиления стран НАТО. Продолжается процесс полного осуществления рамок НАТО для юга как прочного компонента потенциала сдерживания и обороны НАТО. Принимая во внимание прогресс, достигнутый с 2016 года, в том числе создание регионального центра для юга, мы будем продолжать укреплять нашу способность противостоять угрозам и вызовам, исходящим с юга, включая район Средиземного моря и подходы к нему, посредством укрепления нашей стратегической осведомленности, наших планов и степени готовности наших сил. На Дальнем Севере мы продолжим осуществление необходимой, выверенной и скоординированной деятельности в поддержку интересов безопасности Североатлантического союза. Мы будем стремиться к укреплению сотрудничества с соответствующими партнерами-единомышленниками в интересах согласованных целей сдерживания и обороны НАТО, в соответствии с решениями, политикой и процедурами НАТО, в случае необходимости и с учетом политических последствий.

35. Мы вновь подтверждаем свою непоколебимую приверженность всем аспектам Обязательства по оборонным инвестициям, согласованного нами на встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году. Справедливое распределение бремени служит фундаментом сплоченности, солидарности, надежности Североатлантического союза и его способности выполнять наши основополагающие обязательства в рамках статьи 3 и статьи 5. Мы индивидуально и коллективно привержены дальнейшему улучшению сбалансированности распределения затрат и обязанностей, сопряженных с членством в Североатлантическом союзе. Нами был достигнут существенный прогресс со времени встречи в верхах в Уэльсе, поскольку уже в течение семи лет подряд за пределами США наблюдается реальный рост расходов на оборону, укрепляющий нашу коллективную ответственность по предоставлению сил и средств Североатлантическому союзу. Все государства-члены НАТО увеличили свои расходы на оборону в реальном выражении и эта тенденция будет продолжаться. К концу текущего года дополнительное совокупное увеличение в европейских странах НАТО и Канаде составит 260 миллиардов долларов США за период с 2014 года. Более того, ожидается, что уровень расходов на оборону в десяти странах НАТО в текущем году составит 2% ВВП или выше. Около двух третей государств-членов НАТО планируют достичь или превысить рекомендуемый уровень в 2% к 2024 году. Кроме того, в 24-х государствах-членах НАТО более 20% их оборонных расходов приходятся на основные виды вооружения и техники, включая связанные с этим научно-исследовательские и конструкторские разработки, и, в соответствии с их национальными планами, 27 стран НАТО будут к 2024 году соответствовать данному рекомендуемому показателю в 20%. Наша общая безопасность и оборона зависят от того, сколько средств мы расходуем и как мы их расходуем. Государства-члены НАТО продолжают вносить ценный вклад сил и средств, положительно сказывающийся на безопасности евроатлантического региона, посредством проводимых НАТО операций, миссий и другой деятельности, а также посредством операций и миссий, проводимых под руководством стран и других организаций. Страны НАТО вкладывают значительные ресурсы в подготовку своих сил, средств и инфраструктуры для деятельности Североатлантического союза и операций его государств-членов. В предстоящие годы в соответствии с Обязательством по оборонным инвестициям и принимая во внимание достигнутый существенный прогресс, мы подтверждаем наше обязательство продолжать прилагать усилия приоритетным образом по трем основным направлениям: денежные средства, выделение сил и средств и вклады. Мы должны и будем делать еще больше.

36. Мы инвестируем в наши военные потенциалы для преодоления новых и устойчивых вызовов во всех оперативных сферах. Мы продолжаем обеспечивать целый ряд надежных и совершенных сил и средств во всех сферах, в том числе более тяжелые, более высококлассные, передовые в технологическом отношении, пользующиеся лучшей поддержкой силы и средства, находящихся в требуемой степени готовности. Мы и впредь будем совершенствовать способность обеспечения длительности действий, развертываемость и оперативную совместимость наших сил и средств для удовлетворения потребностей сложной стратегической обстановки, а также высококлассных операций. Наши национальные планы развития потенциала будут поддерживать полное и своевременное его осуществление, в частности требуемого Североатлантическим союзом в рамках процесса оборонного планирования НАТО. В свете темпов, широты и масштабов технологических преобразований по мере дальнейшего развития наших сил и средств мы признаем жизненно важное значение научных исследований, разработок и инноваций для исследования возможностей и преодоления вызовов, связанных с развивающимися и прорывными технологиями. Это поможет нам индивидуально и коллективно обеспечить наше технологическое преимущество в настоящее время и в будущем. Мы продолжаем работать над решением, как целесообразно, вопроса о существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения посредством усилий государств и многонационального сотрудничества. Мы приветствуем модернизацию парка программы воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) НАТО и прогресс программы будущих сил и средств наблюдения и управления НАТО, а также первоначальные операции новой силы наблюдения НАТО за наземной обстановкой. Посредством многонациональных проектов сотрудничества при поддержке НАТО государства-члены Североатлантического союза привержены совместной работе по развитию и приобретению нового потенциала в ключевых областях, таких как дозаправка самолетов в воздухе, учебная подготовка, средства нанесения высокоточных ударов, боеприпасы, ПВО, РХБЯЗ, автономные системы и винтокрылые средства следующего поколения.

37. Темпы технологических изменений никогда еще не были такими высокими, что создает как новые возможности, так и риски для обстановки безопасности и способа ведения деятельности НАТО. Мы решительно настроены на сохранение нашего технологического преимущества и обеспечение оперативной совместимости Североатлантического союза для поддержания убедительности нашего потенциала сдерживания и обороны. Нами недавно были предприняты важные шаги с этой целью, опираясь на дорожную карту по вопросам развивающихся и прорывных технологий, которую мы согласовали в 2019 году, и сейчас нами была принята стратегия содействия и защиты развивающихся и прорывных технологий. В данной стратегии изложен четкий подход к выявлению, развитию и внедрению развивающихся и прорывных технологий в соответствующем темпе, руководствующийся принципами ответственного использования, в соответствии с международным правом и с учетом обсуждений на соответствующих международных площадках. Более того, данная стратегия направлена на сохранение нашей оперативной совместимости; охрану наших чувствительных технологий и активное противостояние угрозам и вызовам, связанным с технологическими разработками других, как в настоящее время, так и в будущем. Опираясь на обширный опыт 30 стран НАТО в области инноваций, мы будем и дальше использовать наши партнерские связи, в том числе с частным сектором и академическими кругами, для поддержания нашего технологического превосходства.

38. Важнейшая обязанность Североатлантического союза – защищать и оборонять территорию и население наших стран от нападений, в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. Никто не должен подвергать сомнению решимость НАТО в случае, если безопасность какого-либо государства-члена организации окажется под угрозой. Перед лицом разноплановой, сложной и требовательной международной обстановки в области безопасности НАТО полна решимости сохранить полный диапазон сил и средств, необходимых для сдерживания любой угрозы безопасности и защищенности населения наших стран и обороны от нее, откуда бы эта угроза ни исходила.

39. Убедительные сдерживание и оборона крайне важны как средство предотвращения конфликтов и войн и будут по-прежнему основаны на адекватном сочетании ядерных и обычных сил и средств, а также сил и средств противоракетной обороны. Построение надежных сил сдерживания и обороны укрепляет слаженность Североатлантического союза и обеспечивает важные политические и военные трансатлантические связи, посредством справедливого и устойчивого распределения функций, обязанностей и бремени. Мы признаем все более сложную обстановку в области безопасности с рисками, связанными с изменениями в построении потенциала, доктрине и поведении потенциальных противников и их значительными инвестициями в развитие, модернизацию и расширение своих сил и средств. НАТО продолжает адаптироваться и сохраняет непреклонную решимость предпринимать все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы её потенциал сдерживания и обороны оставался убедительным, последовательным, стойким и способным адаптироваться к обстановке в области безопасности.

40. Цель стран НАТО – продолжить укрепление сдерживания как основной составляющей нашей коллективной обороны и внести вклад в обеспечение неделимой безопасности Североатлантического союза. До тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерной союзнической организацией. Реагируя на более сложную обстановку в области безопасности, НАТО приняла меры, чтобы и впредь обеспечивать безопасность, сохранность и эффективность своего потенциала ядерного сдерживания. Стратегические силы Североатлантического союза, особенно Соединенных Штатов Америки, являются высшей гарантией безопасности стран НАТО. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют собственную роль в сдерживании и вносят существенный вклад в общую безопасность Североатлантического союза. Отдельные центры принятия решений этих стран НАТО вносят вклад в сдерживание, поскольку это усложняет расчеты потенциальных противников. Построение сил ядерного сдерживания НАТО также основано на развернутом в Европе ядерном оружии США передового базирования и предоставлении сил и средств и инфраструктуры соответствующими государствами-членами НАТО. Центральное место при выполнении задачи ядерного сдерживания НАТО по-прежнему отводится летательным аппаратам двойного предназначения, предоставленным государствами-членами НАТО. Североатлантический союз вновь подтверждает настоятельную необходимость обеспечения как можно более широкого участия соответствующих государств-членов НАТО в обеспечении согласованных механизмов распределения ядерного бремени, чтобы продемонстрировать единство и решимость Североатлантического союза. Соответствующие государства-члены НАТО продолжат принимать дальнейшие меры по обеспечению постоянного внимания руководства и четко отлаженной институциональной работы в рамках задачи ядерного сдерживания. Государства-члены НАТО также продолжат обеспечивать большую слаженность между обычными и ядерными компонентами потенциала сдерживания и обороны НАТО, укреплять эффективную стратегическую коммуникацию и повышать эффективность учений НАТО для поддержания и демонстрации убедительного сдерживания и снижения стратегического риска. НАТО поддерживает усилия, направленные на снижение стратегического риска, что является важным вкладом в региональную и международную безопасность. В частности, транспарентность и диалог могут помочь избежать неверного понимания и просчетов.

41. Основополагающая цель ядерного потенциала НАТО – сохранение мира, недопущение принуждения и сдерживание агрессии. С учетом ухудшения обстановки в области безопасности в Европе убедительная и единая ядерная союзническая организация принципиально важна. Ядерное оружие является единственным в своем роде. Обстоятельства, при которых НАТО пришлось бы применить ядерное оружие, крайне маловероятны. НАТО вновь подтверждает, что любое применение ядерного оружия против НАТО фундаментальным образом изменит характер конфликта. Однако, если возникнет угроза основополагающей безопасности какого-либо государства-члена организации, НАТО обладает силами и средствами, а также преисполнена решимости заставить противника пойти на такие затраты, которые будут неприемлемы и намного перевесят преимущества, которых любой противник мог бы надеяться добиться.

42. Противоракетная оборона может дополнить роль ядерного оружия в сдерживании; она не может заменить его. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность продолжению обеспечения потенциала обороны НАТО от баллистических ракет, выполнения основной задачи коллективной обороны Североатлантического союза и обеспечения полного прикрытия и защиты населения, территории и сил всех европейских стран НАТО от растущей угрозы, связанной с распространением баллистических ракет. Оборона НАТО от баллистических ракет носит исключительно оборонительный характер. Цель и политические принципы обороны НАТО от баллистических ракет остаются прежними со времени встречи на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году. Эти принципы – неделимость безопасности стран Североатлантического союза и солидарность НАТО, справедливое распределение рисков и бремени, а также разумных вызовов, с учетом уровня угрозы, экономической доступности и технической осуществимости и в соответствии с новейшими общими оценками угроз, согласованными Североатлантическим союзом. Если международными усилиями удастся снизить угрозы распространения баллистических ракет, противоракетную оборону НАТО можно будет адаптировать соответствующим образом, и она будет адаптирована.

43. Оборона НАТО от баллистических ракет основана на добровольных вкладах стран НАТО, в том числе средствах США в рамках Европейского поэтапного адаптивного подхода в Румынии, Турции, Испании и Польше, а также командовании и управлении обороной НАТО от баллистических ракет – единственным компонентом, который соответствует критериям для общего финансирования. Дополнительные добровольные национальные вклады будут обеспечивать защищенность. Мы привержены завершению работы над дополнительными ключевыми компонентами командования и управления обороны НАТО от баллистических ракет, что необходимо для достижения следующей основной вехи перед выходом на уровень полной оперативной готовности. Всеобъемлющий политический контроль и надзор со стороны стран НАТО имеют важное значение, полное осуществление будет обеспечено и будет обеспечен его мониторинг. Мы продолжим свое взаимодействие, в зависимости от конкретного случая, с третьими странами в целях повышения прозрачности, укрепления взаимного доверия и повышения эффективности обороны от баллистических ракет.

44. Оборона НАТО от баллистических ракет не направлена против России и не подорвет российский потенциал стратегического сдерживания. Оборона НАТО от баллистических ракет предназначена для обороны от потенциальных угроз, возникающих за пределами евроатлантического региона. Мы неоднократно объясняли России, что система обороны НАТО от баллистических ракет не способна действовать против российских средств стратегического ядерного сдерживания и нет намерения перестраивать эту систему таким образом, чтобы обладать таким потенциалом в будущем. И поэтому российские заявления с угрозами нацелить средства на страны НАТО по причине обороны НАТО от баллистических ракет неприемлемы и контрпродуктивны. Если Россия будет готова обсуждать с Североатлантическим союзом оборону от баллистических ракет, и при наличии согласия Североатлантического союза, организация остается открытой для такого обсуждения.

45. Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение вносят и должны и впредь вносить важный вклад в достижение целей в области безопасности Североатлантического союза и обеспечение стратегической стабильности и нашей коллективной безопасности. НАТО на протяжении длительного времени вносит свой вклад в дело разоружения и нераспространения. По окончании холодной войны НАТО существенно сократила количество ядерного оружия, размещенного в Европе, и уменьшила свою опору на ядерное оружие в стратегии НАТО. Мы сожалеем о том, что со времени встречи на высшем уровне в Брюсселе в 2018 году условия для достижения разоружения не были реализованы. Страны НАТО вместе по-прежнему полны решимости выполнять и поддерживать существующие соглашения и обязательства по разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению. Мы будем и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве одного из ключевых элементов евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в области безопасности. Мы приветствуем и полностью поддерживаем соглашение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о СНВ на пять лет. Государства-члены НАТО считают, что новый Договор о СНВ способствует международной стабильности, и страны НАТО вновь заявляют о своей решительной поддержке его дальнейшего осуществления и скорейшего и активного диалога о путях повышения стратегической стабильности. Страны НАТО будут приветствовать новые стратегические переговоры между Соединенными Штатами и Россией о будущих мерах контроля над вооружениями, с учетом безопасности всех государств-членов НАТО. Союзники будут поддерживать дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью повышения безопасности Североатлантического союза с учетом сложившейся международной обстановки в области безопасности.

46. НАТО по-прежнему ясно видит вызовы, создаваемые Россией, включая качественное и количественное увеличение нестратегического ядерного оружия России. Североатлантический союз будет руководствоваться опытом, в немалой степени существенного нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что в конечном итоге привело к прекращению действия этого договора. Североатлантический союз будет продолжать взвешенно и ответственно реагировать на значительные риски для безопасности стран НАТО, создаваемые российской ракетой 9М729 и другими ракетами средней и меньшей дальности. Мы согласовали сбалансированный, скоординированный и оборонительный пакет мер для обеспечения того, чтобы потенциал НАТО в области сдерживания и обороны оставался убедительным и эффективным, в том числе посредством потенциальных вкладов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Предложение России о моратории на развертывание ракет средней дальности в Европе идет вразрез с односторонним и продолжающимся развертыванием Россией таких систем на данном континенте и не помешало бы России наращивать потенциал таких ракет за пределами ее европейской территории; поэтому это предложение не вызывает доверия и не является приемлемым. В то же время страны НАТО по-прежнему открыты для содержательного обсуждения вопросов контроля над вооружениями и диалога по вопросам взаимной транспарентности и мер укрепления доверия, которые учитывали бы интересы безопасности всех государств-членов НАТО и повышали бы безопасность во всем Североатлантическом союзе.

47. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) остается важнейшим оплотом против распространения ядерного оружия, краеугольным камнем глобальной архитектуры нераспространения ядерного оружия и разоружения, а также основой для международного сотрудничества в деле совместного использования преимуществ мирного применения ядерной энергии, науки и технологии. Страны НАТО сохраняют твердую приверженность полному выполнению ДНЯО во всех его аспектах в качестве незаменимой платформы и укреплению ДНЯО по его трем взаимно дополняющим направлениям. Мы привержены работе над достижением значимого результата на предстоящей 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора, которая предоставляет широкие возможности для содействия сохранению, универсализации и полному осуществлению ДНЯО. Североатлантический союз подтверждает свою решимость стремиться к созданию более безопасного мира для всех и предпринимать дальнейшие практические шаги и эффективные меры по созданию условий, необходимых для проведения дальнейших переговоров по ядерному разоружению. Страны НАТО поддерживают конечную цель создания мира без ядерного оружия в полном соответствии со всеми положениями ДНЯО, включая статью VI, все более эффективным и поддающимся проверке образом, способствующим международной стабильности и основанном на принципе ненанесения ущерба безопасности для всех. Ядерные договоренности НАТО всегда в полной мере соответствовали ДНЯО, остающемуся единственным надежным путем к ядерному разоружению. Прочный успех ДНЯО нельзя воспринимать как должное, и он требует постоянных усилий, содействующих дальнейшим его достижениям. В этом духе мы призываем все государства-стороны ДНЯО работать сообща в направлении успешного проведения 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора. Мы вновь заявляем о нашем несогласии с Договором о запрещении ядерного оружия, который идет вразрез с политикой ядерного сдерживания Североатлантического союза, противоречит существующей архитектуре нераспространения и разоружения, может подорвать ДНЯО и не учитывает нынешнюю обстановку в области безопасности. Договор о запрещении ядерного оружия не изменяет правовые обязательства наших стран по отношению к ядерному оружию. Мы не согласны с любыми аргументами о том, что Договор о запрещении ядерного оружия отражает или каким-либо образом вносит вклад в развитие международного обычного права. Мы призываем наших партнеров и все другие страны реалистично проанализировать воздействие Договора о запрещении ядерного оружия на международный мир и безопасность, в том числе на ДНЯО, и присоединиться к нам в работе над улучшением коллективной безопасности посредством ощутимых и поддающихся проверке мер, которые могут сократить риски и обеспечить устойчивый прогресс в области ядерного разоружения.

48. В то время как Североатлантический союз сам по себе не является участником какого-либо соглашения о контроле над вооружениями, государства-члены Североатлантического союза будут наилучшим образом использовать НАТО в качестве важной платформы для углубленного обсуждения и тесных консультаций по вопросам усилий контроля над вооружениями, направленных на поддержку единства, политической сплоченности и солидарности Североатлантического союза. Мы продолжаем уделять активное внимание краху ДРСМД, по причине действий России, и мы привержены дальнейшему проведению надлежащих консультаций между государствами-членами НАТО по этим вопросам.

49. У нас по-прежнему вызывает глубокую озабоченность распространение государственными и негосударственными субъектами ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (ОМУ), а также средств их доставки и смежных материалов, что представляет угрозу населению, территории и войскам (силам) наших стран. Мы самым решительным образом осуждаем неоднократное применение химического оружия в Сирии, а также его применение в Ираке, России, Малайзии и впервые с момента основания НАТО на территории его государства-члена – Соединенного Королевства. Применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было по какой бы то ни было причине является неприемлемым. Не может быть безнаказанности для тех, кто применят химическое оружие. Поэтому мы приветствуем в качестве важного шага к подотчетности решение Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) от апреля 2021 года о приостановлении прав и привилегий Сирии в соответствии с КЗХО. Мы решительно настроены на соблюдение КЗХО и глобальной нормы, запрещающей разработку, производство, накопление запасов и применение химического оружия, и на привлечение к ответственности за совершенные действия тех, кто применяет химическое оружие, в том числе посредством нашего совместного обязательства в рамках Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия. Мы поддерживаем полное выполнение КЗХО и работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по противостоянию угрозам ОМУ и осуждаем тех, кто пытается препятствовать ее работе. НАТО сохраняет свою приверженность обеспечению того, чтобы государства-члены Североатлантического союза могли защитить свои население, войска (силы) и территории от радиологических, химических, биологических и ядерных угроз (РХБЯ), в том числе посредством пересмотра Всеобъемлющей политики НАТО стратегического уровня по предотвращению распространения ОМУ и защиты от РХБЯ угроз. Мы едины в нашей решимости продвигать цели и задачи Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы подчеркиваем необходимость вступления соглашения в силу и поддерживаем подготовительный комитет Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в том числе международный центр данных и международную систему мониторинга. Мы призываем к немедленному началу и скорейшему завершению переговоров в рамках Конференции по разоружению по договору о запрещении производства расщепляющегося материала для использования в ядерном оружии или других ядерных взрывных устройствах в соответствии с докладом Конференции по разоружению CD/1299 и содержащимся в нем мандатом. Тем временем Североатлантический союз призывает все государства объявить и соблюдать добровольный мораторий на производство расщепляющегося материала для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.

50. Мы сохраняем приверженность контролю над обычными вооружениями как ключевой составляющей евроатлантической безопасности. Мы преисполнены решимости сохранять, укреплять и модернизировать контроль над обычными вооружениями в Европе на основе ключевых принципов и обязательств, включая взаимность, прозрачность и согласие принимающей страны. Сохраняющееся агрессивное военное построение России, ее отказ от полного соблюдения своих обязательств в рамках Договора по открытому небу, текущее избирательное выполнение Россией Венского документа и длительное невыполнение ею Договора об обычных вооруженных силах в Европе продолжают подрывать безопасность и стабильность в евроатлантическом регионе. Государства-члены НАТО призывают Россию вернуться к всецелому выполнению и соблюдению буквы и духа всех её международных обязательств и обязанностей, что принципиально важно для восстановления доверия и уверенности, транспарентности в военной области и повышения предсказуемости в евроатлантическом регионе. Мы обращаемся к России с конкретным призывом проявлять открытость и транспарентность относительно проводимых ею без уведомления внезапных учений, широкомасштабных учений и широкомасштабных перебросок войск, в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа, особенно в свете ее недавнего неспровоцированного и неоправданного масштабного наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее. Государства-члены НАТО подчеркивают важность модернизации Венского документа и приветствуют широкую поддержку, оказанную всеобъемлющему пакету мер, предложенных с этой целью. Мы надеемся на активизацию обсуждений в рамках Форума по безопасности и сотрудничеству, чтобы прийти к консенсусу по обновленному Венскому документу на встрече на уровне министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2021 году. Для сохранения вклада Договора по открытому небу в безопасность всех его государств-участников крайне важно, чтобы все они полностью выполняли его положения. Мы будем и впредь активно поддерживать продолжающиеся обсуждения в ОБСЕ, в том числе структурированный диалог. Мы призываем Россию принять конструктивное участие во всех этих усилиях.

51. Мы вновь подтверждаем полную поддержку Североатлантического союза в достижении цели полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи, в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы призываем Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) вести содержательные переговоры с Соединенными Штатами для достижения этой цели. Мы настоятельно призывает КНДР к полному выполнению своих международных обязательств; ликвидации своего ядерного, химического и биологического боевого потенциала и баллистических ракет; возвращению в режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и её Соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о всеобъемлющих гарантиях в ядерной области и отказу от всех связанных с этими вооружениями программ. Мы призываем страны к полному осуществлению санкций ООН.

52. Мы привержены обеспечению того, чтобы Иран никогда разработал ядерное оружие. Мы приветствуем предметные обсуждения, которые проводятся между участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отдельно с Соединенными Штатами, для достижения возврата и Соединенных Штатов и Ирана к соблюдению СВПД. Мы поддерживаем цель восстановления преимуществ СВПД в области нераспространения и обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы. Крайне важно, чтобы Иран сохранял данное пространство для обсуждения, избегая любой дальнейшей эскалации. Мы твердо поддерживаем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его важнейшей работе по мониторингу и проверке, которая помогает обеспечивать соблюдение Ираном своих обязательств в соответствии с ДНЯО, а также других его обязательств. Восстановление и полное осуществление СВПД также могли бы проложить путь к рассмотрению региональных проблем и проблем безопасности, в том числе в поддержку режима нераспространения. Мы осуждаем поддержку, оказываемую Ираном марионеточным силам и негосударственным вооруженным субъектам, в том числе посредством финансирования, учебной подготовки и распространения ракетных технологий и оружия. Мы призываем Иран прекратить всю связанную с баллистическими ракетами деятельность, противоречащую резолюции 2231 СБ ООН, воздерживаться от любых дестабилизирующих действий и играть конструктивную роль в поддержку региональной стабильности и мира.

Сирия сохраняет запасы баллистических ракет малой дальности, радиус действия которых распространяется на часть территории стран НАТО и наших отдельных партнеров. Сирия широко применяет эти ракеты против своего населения. Мы сохраняем бдительность по отношению к ракетным обстрелам со стороны Сирии, которые могли бы вновь ударить по Турции или быть на нее нацелены. Мы продолжаем следить и оценивать угрозу баллистических ракет со стороны Сирии.

Растущая угроза, связанная с распространением баллистических ракет в непосредственной близости от юго-восточных границ НАТО, была и по-прежнему является движущим фактором разработки и развертывания Североатлантическим союзом системы обороны от баллистических ракет, которая настроена на противодействие угрозам, возникающих за пределами евроатлантического региона.

53. Конфликт в Сирии продолжается уже одиннадцатый год и по-прежнему имеет серьезные последствия для стабильности региона и безопасности юго-восточных границ НАТО. Мы по-прежнему обеспокоены и сохраняем бдительность в связи с его последствиями. Мы вновь подтверждаем свою решимость защищать территорию и границы НАТО от любых угроз и преодолевать вызовы, исходящие из Сирии. Президентские выборы, проведенные сирийским режимом 26 мая 2021 года не могут считаться свободными и справедливыми и не способствуют усилиям, направленным на достижение политического решения. Мы подчеркиваем, что стабильность и безопасность не могут быть восстановлены в Сирии без подлинного политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Мы призываем к общенациональному прекращению огня и возобновлению и расширению трансграничной гуманитарной помощи ООН на период не менее 12 месяцев для удовлетворения потребностей народа Сирии. Мы вновь выражаем нашу признательность нашему союзнику по НАТО – Турции за то, что она принимает на своей территории миллионы сирийских беженцев.

54. Государства-члены НАТО по-прежнему глубоко обеспокоены развитием событий в Беларуси с августа 2020 года. Политика и действия Беларуси имеют последствия для региональной стабильности и нарушают принципы, лежащие в основе нашего партнерства. НАТО будет сохранять бдительность и следить за последствиями для безопасности Североатлантического союза. Неприемлемое принудительное изменение маршрута гражданского самолета в мае 2021 года и последовавший за этим арест журналиста и его спутницы, находившихся на борту этого самолета, подвергли опасности гражданских людей и стали серьезным посягательством на политическое инакомыслие и свободу прессы. Мы поддерживаем проведение независимых расследований, в том числе Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Мы поддерживаем меры, принятые странами НАТО индивидуально и коллективно в ответ на данное происшествие. Мы призываем Беларусь соблюдать международное право, права человека и индивидуальные свободы и немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, в том числе тех, кто входит в Союз поляков Беларуси. Демократическая, суверенная и стабильная Беларусь – в наших общих интересах. Страны НАТО по-прежнему готовы ко взаимовыгодному партнерству между НАТО и Беларусью, с учетом политической обстановки и условий безопасности. Мы будем следить за масштабом, охватом и последствиями учений Запад-2021 и продолжаем призывать Россию и Беларусь действовать предсказуемым и транспарентным образом в соответствии с их международными обязательствами и обязательствами в рамках ОБСЕ.

55. Заявленные Китаем стремления и напористое поведение представляют собой системные вызовы для основанного на правилах международного порядка и областей, имеющих важное значение для безопасности Североатлантического союза. Мы обеспокоены той политикой принуждения, которая не соответствует основным ценностям, закрепленным в Вашингтонском договоре. Китай быстро увеличивает свой ядерный потенциал со все большим числом боеголовок и совершенных средств их доставки для создания ядерной триады. Китай непрозрачно осуществляет модернизацию своих вооруженных сил и обнародованной им стратегии слияния военной и гражданской составляющих. Китай также сотрудничает в военной сфере с Россией, в том числе посредством участия в российских учениях в евроатлантическом регионе. Мы по-прежнему обеспокоены частым отсутствием транспарентности со стороны Китая и использованием им дезинформации. Мы призываем Китай к соблюдению его международных обязательств и ответственным действиям в международной системе, в том числе в сферах космоса, киберпространства и военно-морской сфере, в соответствии с его ролью крупной державы.

56. НАТО, по возможности, поддерживает конструктивный диалог с Китаем. Основываясь на наших интересах, мы приветствуем возможности взаимодействия с Китаем в областях, имеющих отношение к Североатлантическому союзу и к общим вызовам, таким как изменения климата. Имеет смысл обмениваться информацией о политике и деятельности каждой из сторон для повышения осведомленности и обсуждения возможных разногласий. Государства-страны НАТО настоятельно призывают Китай вносить содержательный вклад в диалог, укрепление доверия и меры транспарентности в отношении его ядерных потенциала и доктрины. Взаимная транспарентность и взаимопонимание были бы полезны как для НАТО, так для Китая.

57. Мы работаем вместе в рамках Североатлантического союза и с партнерами-единомышленниками, в частности с Европейским союзом, над защитой критически важной инфраструктуры, укреплением устойчивости, сохранением нашего технологического преимущества и противостоянием данным вызовам мировому порядку, основанному на правилах.

58. Изменения климата представляют собой один из важнейших вызовов нашего времени. Речь идет об одном из факторов, приумножающих угрозы, влияющем на безопасность государств-членов НАТО, как в евроатлантическом регионе, так и по соседству с ним. Изменения климата испытывают на прочность нашу устойчивость и гражданскую готовность, влияют на наше планирование и устойчивость наших военных объектов и критически важных объектов инфраструктуры и могут усложнить условия, в которых проводятся наши операции. Сегодня мы утвердили план действий по осуществлению нашей Повестки дня НАТО по изменениям климата и безопасности, укрепляющий нашу осведомленность, адаптацию, смягчение последствий и информационно-разъяснительную работу, обеспечивая при этом убедительность построения сдерживания и обороны и поддержание приоритетов безопасности военнослужащих и операционной и финансовой эффективности. Для повышения осведомленности об этой проблематике НАТО будет каждый год проводить оценку воздействия изменений климата на свою стратегическую среду, а также на миссии и операции. Для адаптации к изменениям климата НАТО включит соображения, имеющие отношение к изменениям климата, в полный спектр своей работы, от оборонного планирования и развития потенциала до гражданской готовности и учений. Для содействия смягчению последствий изменений климата, опираясь на передовую практику стран НАТО и с учетом того, что условия в каждой из них отличаются, НАТО разработает картографический методический подход для помощи своим государствам-членам в измерении выбросов парниковых газов от военных объектов и деятельности, который мог бы помочь сформулировать добровольные цели по сокращению таких выбросов. НАТО также укрепит обмен мнениями со странами-партнерами, а также с международными и региональными организациями, которые активно занимаются вопросами изменений климата и безопасности.

59. Энергетическая безопасность играет важную роль в обеспечении нашей общей безопасности. Стабильное и надежное энергоснабжение, диверсификация маршрутов, поставщиков и энергоресурсов, в том числе интеграция устойчивых источников энергии, а также взаимосвязанность энергосетей имеют ключевое значение и повышают нашу устойчивость перед лицом политического и экономического давления. Крайне важно обеспечить, чтобы страны НАТО не стали объектами политических или принудительных манипуляций в энергетической сфере, что представляет потенциальную угрозу. В этой связи страны НАТО будут продолжать стремиться к дальнейшей диверсификации своего энергоснабжения, в соответствии со своими потребностями и обстоятельствами. Хотя за эти вопросы отвечают в первую очередь государственные власти, события в энергетической сфере могут иметь значительные политические последствия и последствия для безопасности стран НАТО, а также затронуть наших партнеров. Следовательно, мы будем и впредь повышать свою стратегическую осведомленность, в том числе посредством проведения регулярных консультаций и обмена разведданными между странами НАТО, и будем укреплять наши связи с соответствующими международными организациями. Мы будем дальше развивать способность НАТО к оказанию поддержки государственным властям в защите критически важных объектов инфраструктуры, в том числе от злонамеренных гибридных и кибернетических действий. Мы обеспечим надежное энергоснабжение наших вооруженных сил.

60. НАТО давно признает важность безопасности человека, которая фокусирует внимание на рисках и угрозах, с которыми сталкивается население в зонах кризисов и конфликтов, и на том, каким образом их смягчать и реагировать на них. Применение подхода, основанного на безопасности человека, отражает наши ценности и повышает нашу операционную эффективность. Мы привержены обеспечению того, чтобы прилагались все усилия, чтобы избежать, свести к минимуму и снизить любые потенциальные пагубные для гражданского населения последствия наших миссий или деятельности, как подчеркивается в нашей политике по защите гражданских лиц. Сегодня мы утверждаем новую политику НАТО по недопущению связанного с конфликтами сексуального насилия и реагированию на него, что является знаковым подтверждением нашей приверженности борьбе с этим видом насилия, который приводит к долгосрочной стигматизации и травмам отдельных лиц и семей, способствует их магринализации, разрушает социальную структуру сообществ, вызывает перемещение людей, подпитывает деятельность вооруженных субъектов, содействует затяжным конфликтам и нестабильности и препятствует устойчивому миру и примирению. Мы обновляем нашу политику по борьбе с торговлей людьми. Проводимая нами работа в области безопасности человека также охватывает проблематику детей и вооруженных конфликтов и защиты культурных ценностей. НАТО и впредь будет работать со своими партнерами, международными организациями и гражданским обществом над продвижением нашей повестки по безопасности человека, включающей в себя надежную политику и четкие оперативные указания, в поддержку прочного мира и безопасности и совместной обороны населения наших стран.

61. Признавая исключительную важность полного, равноправного и значимого участия женщин во всех аспектах мира и стабильности, а также несоразмерного воздействия конфликтов на женщин и девочек, в том числе связанного с конфликтами сексуального насилия, мы привержены полному осуществлению повестки деятельности по вопросам женщин, мира и безопасности, предусмотренной Советом Безопасности ООН. Политика и план действий НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности позволяют лучше подготовить Североатлантический союз к решению проблем сегодняшнего и завтрашнего дня. Политика НАТО по недопущению связанных с конфликтами сексуальной эксплуатации и надругательства и реагированию на них, согласованная в 2019 году, укрепляет нашу приверженность придерживаться самых высоких стандартов поведения, в соответствии с нашими ценностями. Работая вместе с нашими партнерами, международными организациями и гражданским обществом, мы будем последовательно продолжать осуществление нашей политики по вопросам женщин, мира и безопасности и, в данном контексте, мы будем продвигать гендерное равенство, учитывать гендерную проблематику и укреплять принципы повестки деятельности по вопросам женщин, мира и безопасности во всем, что мы делаем, в том числе в операциях, миссиях и деятельности НАТО.

62. Мы сохраняем приверженность политике и программе НАТО по укреплению этических основ. Коррупция и неэффективное управление подрывают демократию, верховенство права и экономическое развитие, представляя таким образом вызовы безопасности. Внедрение мер, направленных на укрепление этических основ, борьбу с коррупцией и обеспечение надлежащего управления, важно для НАТО, государств-членов организации и стран-партнеров.

63. Партнерские отношения НАТО крайне важны для функционирования организации и будут таковыми и впредь. Об успехе партнерских отношений НАТО свидетельствует их стратегический вклад в обеспечение безопасности Североатлантического союза и международной безопасности. Они играют важную роль в поддержке трех основных задач НАТО и нашего подхода кругового обзора («360 градусов»). Они занимают центральное место в продвижении повестки деятельности НАТО по обеспечению безопасности на основе сотрудничества, помощи в формировании нашей обстановки в области безопасности и в содействии стабильности в евроатлантическом регионе, а также для достижения политических и военных целей НАТО. Мы сохраняем приверженность принципам, лежащим в основе наших отношений с партнерами, и предпринимаем шаги, чтобы сделать наши партнерские отношения более стратегическими, более последовательными и более эффективными. Партнерские отношения Североатлантического союза также основаны на взаимности, взаимовыгодности и взаимоуважении. Мы укрепим политический диалог и практическое сотрудничество с нашими партнерами. Мы благодарны нашим партнерам за их значительный вклад в осведомленность об обстановке, операции, миссии и деятельность НАТО, в том числе в проекты Целевых фондов. Мы осознаем, на какие жертвы они пошли за эти годы для евроатлантической и международной безопасности. Мы продолжим улучшать оперативную совместимость, в частности с нашими партнерами, которым предоставлены расширенные возможности. Признавая, что конфликты и нестабильность по соседству с НАТО напрямую подрывают безопасность государств-членов Североатлантического союза, мы продолжим интенсификацию помощи, которую НАТО оказывает нашим партнерам, и поддержки в укреплении потенциала, которую НАТО предоставляет им. Мы вновь подтверждаем свою приверженность расширению политического диалога и практического сотрудничества с любым государством, разделяющим ценности Североатлантического союза и его заинтересованность в международном мире и безопасности, и будем и впредь развивать свои партнерские отношения таким образом, чтобы они продолжали отвечать интересам как стран НАТО, так и стран-партнеров. В соответствии с нашим Планом действий на основе всестороннего подхода мы будем и впредь добиваться слаженности инструментария и деятельности самой НАТО, согласованных подходов с партнерскими странами и организациями, такими как ООН, ЕС и ОБСЕ, а также дальнейшего диалога с неправительственными организациями.

64. Европейский союз по-прежнему является уникальным и важнейшим партнером НАТО. Стратегическое партнерство НАТО и ЕС крайне важно для безопасности и процветания наших стран и евроатлантического региона. НАТО признает важность более сильной и способной европейской обороны. Развитие слаженного, взаимодополняющего и оперативно совместимого оборонного потенциала, избегая ненужного дублирования, играет ключевую роль в наших совместных усилиях, направленных на повышение безопасности евроатлантического региона. Подобные усилия, включая последние события, приведут к усилению НАТО, помогут укрепить нашу общую безопасность, будут способствовать справедливому распределению бремени по обе стороны Атлантики, помогут предоставить необходимые силы и средства и окажут поддержку общему увеличению оборонных расходов. Страны НАТО, не являющиеся членами ЕС, продолжают вносить значительный вклад в усилия ЕС, направленные на укрепление его возможностей по преодолению общих вызовов безопасности. Самое полномерное участие в этих усилиях стран НАТО, не входящих в ЕС, принципиально важно для стратегического партнерства между НАТО и ЕС. Мы рассчитываем на взаимные шаги, отражающие ощутимый прогресс, в этой области, с тем чтобы поддержать укрепленное стратегическое партнерство. Мы вновь в полном объеме подтверждаем все решения, принципы и обязательства в связи с сотрудничеством НАТО и ЕС. Мы продолжим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства в духе полной взаимной открытости, прозрачности, взаимодополняемости и уважения разных мандатов организаций, автономии принятия решений и институциональной целостности и как согласовано обеими организациями.

65. Сотрудничество НАТО и ЕС достигло беспрецедентного уровня с ощутимыми результатами в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам, в стратегической коммуникации, в оперативном сотрудничестве, включая военно-морской аспект, в военной мобильности, средствах обороны, оборонной промышленности и научно-исследовательских разработках, учениях, противодействии терроризму и укреплении потенциала обороны и безопасности. Политический диалог между НАТО и ЕС по-прежнему имеет ключевое значение для развития этого сотрудничества. Мы будем и впредь развивать и углублять наше сотрудничество путем полного выполнения совместного набора из 74 предложений, который способствует слаженности и взаимодополняемости наших усилий. Нынешняя стратегическая обстановка и пандемия COVID подчеркивает важность сотрудничества НАТО и ЕС в свете текущих и развивающихся вызовов безопасности, в частности по вопросам устойчивости, развивающихся и прорывных технологий, последствий изменений климата для безопасности, дезинформации и растущей геостратегической конкуренции. Текущие отдельные стратегические процессы в НАТО и ЕС предоставляют уникальную возможность дальнейшей интенсификации наших консультаций и сотрудничества для повышения безопасности наших граждан и продвижения мира и стабильности в евроатлантическом регионе и за его пределами, подтверждая при этом, что НАТО по-прежнему является трансатлантической структурой для прочной коллективной обороны и важнейшим форумом Мы ценим дальнейшее тесное сотрудничество Генерального секретаря НАТО с Председателем Европейского совета, Председателем Европейской комиссии и Высоким представителем по всем аспектам стратегического партнерства НАТО–ЕС.

66. Мы вновь подтверждаем свою приверженность политике «открытых дверей» Североатлантического союза в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора, являющейся одним из успешных достижений. Вступление в НАТО Северной Македонии в прошлом году является еще одним наглядным свидетельством данной приверженности. Поочередные раунды расширения укрепили евроатлантическую безопасность, помогая распространению и укреплению верховенства закона и демократических институтов и практики на европейском континенте, соблюдая при этом право всех государств искать свои собственные меры безопасности, закрепленное в Парижской хартии для новой Европы 1990 года. Двери НАТО остаются открытыми для всех европейских демократических стран, которые разделяют ценности нашего Североатлантического союза, готовы и способны взять на себя обязанности и обязательства, сопряженные с членством в организации, способны развивать принципы Вашингтонского договора, и принятие которых может способствовать укреплению безопасности Североатлантического региона. Решения о расширении принимает только сама НАТО; без участия какой-либо третьей стороны в этом процессе. Мы сохраняем приверженность интеграции стран, стремящихся к вступлению в Североатлантический союз, судя о каждой по еë достижениям. Мы побуждаем их продолжать проводить в жизнь необходимые реформы и решения в целях подготовки к членству. Мы будем и впредь оказывать поддержку их усилиям и рассчитываем на то, что они сделают необходимые шаги на пути к реализации своих устремлений.

67. Страны НАТО твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность стабильной и безопасной Боснии и Герцеговины, согласно Общему рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине и другим соответствующим международным соглашениям, содействуют примирению внутри страны и настоятельно призывают политических лидеров избегать риторики раздора. Мы благодарим Боснию и Герцеговину, страну-кандидата, за еë вклад в операции под руководством НАТО. Мы привержены поддержанию активного политического диалога с Боснией и Герцеговиной и будем оказывать непрерывную поддержку осуществлению всех усилий по проведению реформ, в том числе при помощи штаба НАТО в Сараево. Мы побуждаем руководство Боснии и Герцеговины в полном объеме использовать возможности инструментов НАТО по обеспечению безопасности на основе сотрудничества. Страны НАТО приветствуют работу Комиссии по сотрудничеству с НАТО. Страны НАТО настоятельно призываю политических лидеров страны конструктивно работать и проявлять политическую волю на благо всех граждан Боснии и Герцеговины в продвижении евроатлантических устремлений путем осуществления крайне необходимых политических, избирательных, экономических и оборонных реформ и реформ в области верховенства права, в том числе посредством программы реформирования страны вместе с НАТО, не предопределяя итогового решения о членстве в НАТО.

68. Мы вновь подтверждаем решение, принятое на встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году, что Грузия станет членом НАТО и ПДПЧ является неотъемлемой частью этого процесса; мы вновь подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, в том числе, что о каждом партнере будут судить по его достижениям. Мы тверды в своей поддержке права Грузии определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне. Как партнер с расширенными возможностями Грузия тесно сотрудничает с Североатлантическим союзом по широкому спектру вопросов. Мы даем высокую оценку значительным вкладам Грузии в операции НАТО, что демонстрирует ее приверженность и возможность вносить свою лепту в евроатлантическую безопасность. Мы приветствуем недавнее политическое соглашение о дальнейших шагах для Грузии поощряем полную его реализацию всеми сторонами. Данное соглашение прокладывает путь для важных реформ, которые помогут Грузии, как стране-кандидату, продвинуться в своей подготовке к членству. Мы сохраняем приверженность в полной мере использовать возможности Комиссии НАТО-Грузия и Годовой национальной программы для углубления политического диалога и сотрудничества. Мы даем высокую оценку значительному прогрессу, достигнутому Грузией в области проведения реформ и который необходимо продолжить, помогающему Грузии укреплять свой оборонный потенциал и оперативную совместимость с Североатлантическим союзом. Отношения Грузии с Североатлантическим союзом располагают всеми практическими инструментами для подготовки к будущему членству. Мы тесно работаем с Грузией над безопасностью в районе Черного моря, в ответ на все более дестабилизирующие действия России, и приветствуем предпринятые шаги по осуществлению обновленного Существенного пакета мер НАТО-Грузия. Мы готовы в дальнейшем углублять нашу поддержку Грузии, в том числе в области укрепления устойчивости к гибридным угрозам, подготовки и учений и обеспечения защищенной связи. Мы с нетерпением ожидаем следующих учений НАТО-Грузия в 2022 году.

69. Мы вновь подтверждаем решение, принятое на встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году, что Украина станет членом НАТО и ПДПЧ является неотъемлемой частью этого процесса; мы вновь подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, в том числе, что о каждом партнере будут судить по его достижениям. Мы тверды в своей поддержке права Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне. Годовые национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее устремлениями к членству в НАТО. Украина должна в полном объеме использовать все доступные инструменты в рамках Комиссии НАТО-Украина для достижения своей цели внедрения принципов и стандартов НАТО. Успешное проведение Украиной широкомасштабных, устойчивых и необратимых реформ, в том числе по борьбе с коррупцией и по продвижению инклюзивного политического процесса, и реформы децентрализации, основанных на демократических ценностях, соблюдении прав человека, меньшинств и верховенства права, будет жизненно важным при закладывании основ для процветающей и мирной Украины. Дальнейшие реформы в секторе безопасности, в том числе реформа служб безопасности Украины, имеют особую важность. Мы приветствуем значительные реформы, уже проведенные Украиной, и настоятельно призываем к дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязанностями и обязательствами Украины. Мы продолжим оказывать практическую поддержку реформам в секторе безопасности и обороны, в том числе посредством Всеобъемлющего пакета помощи (ВПП). Мы также будем продолжать поддерживать усилия Украины по повышению своей устойчивости перед лицом гибридных угроз, в том числе за счет активизации действий под эгидой платформы НАТО-Украина по противодействию гибридной войне. Мы приветствуем сотрудничество между НАТО и Украиной в отношении безопасности в районе Черного моря. Статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, придает дальнейший импульс нашему уже масштабному сотрудничеству и будет способствовать повышению оперативной совместимости, с возможностью большего числа совместных учений, учебной подготовки и повышения осведомленности об обстановке. Военное сотрудничество и инициативы укрепления потенциала между странами НАТО и Украиной, в том числе литовско-польско-украинская бригада, еще больше укрепляют эти усилия. Мы высоко ценим значительные вклады Украины в операции стран НАТО, Силы реагирования НАТО и учения НАТО.

70. Западные Балканы – стратегически важный регион для НАТО, как показывают наше долголетнее сотрудничество и операции. Североатлантический союз по-прежнему твердо привержен делу стабильности и безопасности Западных Балкан, а также поддержке евроатлантических устремлений стран региона. Мы интенсифицируем наши усилия в регионе и укрепим наш политический диалог и практическое сотрудничество для поддержки усилий реформ, продвижения мира и стабильности в регионе и противодействия злонамеренному влиянию внешних субъектов. Демократические ценности, верховенство права, внутренние реформы и добрососедские отношения жизненно важны для регионального сотрудничества и процесса евроатлантической интеграции, и мы приветствуем прогресс в этой связи. Мы ценим партнерство НАТО с Сербией. Укрепление отношений НАТО с Сербией было бы выгодно для Североатлантического союза, Сербии и всего региона. Мы поддерживаем диалог при содействии ЕС и другие усилия, направленные на нормализацию отношений между Белградом и Приштиной, и настоятельно призываем стороны воспользоваться моментом и приступить к добросовестному взаимодействию по достижению прочного политического решения.

71. Мы сохраняем приверженность продолжению взаимодействия НАТО в Косово, в том числе посредством сил для Косово (СДК) под руководством НАТО, которое вносит вклад в обеспечение надежной и безопасной обстановки и более широкое распространение стабильности на Западных Балканах, и посредством продолжающихся усилий по укреплению потенциала вместе с организациями безопасности Косово. Какие-либо изменения в построении наших сил СДК будут и впредь зависеть от условий, а не от графика.

72. Тесное и взаимовыгодное сотрудничество Североатлантического союза в области безопасности с нашими партнерами с расширенными возможностями – Финляндией и Швецией, которые разделяют наши ценности и вносят вклад в операции и миссии под руководством НАТО, растет по широкому спектру направлений. Мы продолжим укреплять нашу способность быстро и эффективно реагировать на любые общие вызовы и вместе работать над укреплением нашей устойчивости и гражданской готовности. Мы укрепим наш регулярный и открытый политический диалог и сотрудничество в поддержку нашей общей безопасности, в том числе посредством подготовки кризисного регулирования, учений и обмена информацией и ее анализа, в частности по положению дел с безопасностью в районе Балтийского моря.

73. Мы будем более тесным образом работать со всеми западноевропейскими партнерами для обмена опытом, рассмотрения возникающих вызовов безопасности и продолжения нашего сотрудничества по операциям, миссиям и другим инициативам. Мы также будем стремиться к дальнейшему развитию отношений с нашими партнерами во всем мире. Мы укрепляем политический диалог и практическое сотрудничество с нашими давними партнерами в азиатско-тихоокеанском регионе – Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея – для продвижения безопасности на основе сотрудничества и поддержки основанного на правилах международного порядка. Мы будем обсуждать общие подходы к вызовам глобальной безопасности в тех вопросах, которые затрагивают интересы НАТО, обмениваться мнениями посредством более глубокого политического взаимодействия и стремиться к конкретным направлениям сотрудничества для рассмотрения предметов общей обеспокоенности. Мы активизируем наше взаимодействие с Колумбией – партнером НАТО в Латинской Америке, но вопросам надлежащего управления, военной подготовки, оперативной совместимости, разминирования и безопасности на море. Мы по-прежнему открыты для углубления нашего политического диалога и активизации нашего практического сотрудничества с нашими партнерами в Центральной Азии, принимая во внимание положение дел в регионе. Мы приветствуем интерес других глобальных участников к работе с НАТО для рассмотрения общих вопросов, вызывающих беспокойство в связи с безопасностью, и готовы к рассмотрению дальнейшего взаимодействия в каждом конкретном случае.

74. Мы привержены укреплению нашего долгосрочного взаимодействия с регионом Ближнего Востока и Северной Африки. Мы укрепим политический диалог и практическое сотрудничество с нашими партнерами по Средиземноморскому диалогу и Стамбульской инициативе сотрудничества. Это создаст более сильные оборонные институты и институты безопасности и возможности, будет продвигать оперативную совместимость и помогать противодействовать терроризму. Мы модернизировали оказываемое нами содействия в укреплении оборонного потенциала Иордании – нашего партнера с расширенными возможностями, чтобы включить дальнейшую поддержку по противодействию терроризму и способствовали созданию нового Центра учебной подготовки женщин-военнослужащих. Мы продолжим взаимодействие с Тунисом по укреплению оборонного потенциала. Мы будем использовать Региональный центр НАТО-СИС в Кувейте как важный центр для образования, учебной подготовки и общественной дипломатии и мы по-прежнему открыты для потенциального создания других центров образования учебной подготовки с заинтересованными странами Ближнего Востока и Северной Африки. Наш региональный центр для юга в Неаполе достигает ощутимых результатов в осуществлении его четырех функций и содействии нашей осведомленности об обстановке и углубления понимания. Мы продолжим взаимодействие с Африканским союзом и будем и далее развивать наши отношения с Лигой арабских государств и Советом по сотрудничеству стран Персидского залива для укрепления нашей способности взаимного рассмотрения волнующих нас вопросов безопасности.

75. Ухудшение ситуации в регионе Сахеля имеет значение для коллективной безопасности НАТО. Данный регион является театром сложных и взаимосвязанных вызовов. Подход НАТО к Сахелю в настоящее время сосредоточен на нашем давнем партнерстве с Мавританией и мы рассматриваем возможности предоставления дополнительной поддержки по консультированию и учебной подготовке. Мы также продолжим вести диалог с соответствующими партнерами НАТО, представителями из региона Сахеля, международными и региональными организациями и структурами, такими как Африканский союз, структуры Группы 5 Сахель, ООН, ЕС, а также Коалицией в интересах Сахеля. НАТО укрепит свое взаимодействие со структурами Группы 5 Сахель и по-прежнему открыто подходит к рассмотрению, по запросу, дальнейшего взаимодействия в регионе.

76. Кризис в Ливии имеет прямые последствия для региональной стабильности и безопасности всех стран НАТО. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в Ливии, в том числе недавнее утверждение временного Правительства национального единства (ПНЕ) и Президентского совета. Мы даем высокую оценку усилиям ООН в поддержку политического процесса, в котором Ливия играет руководящую и ведущую роль, призванного способствовать национальному примирению, а также объединению и укреплению государственных структур. Мы призываем все соответствующие власти и структуры Ливии, в том числе ПНЕ и Палату представителей, предпринимать действия, изложенные дорожной карте форума политического диалога Ливии, и сделать необходимые приготовления к свободным, честным и инклюзивным президентским и парламентским выборам в стране 24 декабря 2021 года. Мы полностью поддерживаем осуществление резолюций 2570 и 2571 СБ ООН и соглашение о прекращении огня от 23 октября 2020 года. В соответствии с нашими решениями на встрече на высшем уровне мы остаемся привержены предоставлению консультаций Ливии, по ее запросу, в области укрепления институтов обороны и безопасности, учитывая политическую обстановку и обстановку безопасности.

77. НАТО – это союз, который постоянно обновляется и адаптируется к новым угрозам и вызовам. НАТО также адаптируется как организация. Для укрепления нашей политической и военной слаженности и осведомленности об обстановке мы провели реструктуризацию деятельности штаб-квартиры НАТО и создали должность главного директора информационных систем. Мы приветствуем и продолжим прогресс в направлении оптимизации архитектуры разведки в НАТО с тем, чтобы данная архитектура могла лучше обеспечивать соответствующую своевременную поддержку операциям и процессу принятия решений Североатлантического союза по современным и будущим вызовам. Мы также продолжим укреплять безопасность наших киберсистем и систем связи и продолжим защищать Североатлантический союз от попыток шпионажа. Мы будем непрерывно добиваться большей слаженности, действенности и эффективности в поддержку гибкости и способности реагировать, которые нам нужны как союзнической организации.

78. Мы выражаем глубокую благодарность правительству и народу Бельгии за щедрое гостеприимство, оказываемое НАТО на протяжении более пяти десятилетий и оказанное нам сегодня по случаю проведения Встречи в верхах в штаб-квартире НАТО. Мы отдаем дань уважения всем мужчинам и женщинам в военной форме, которые продолжают ежедневно работать на благо нашей коллективной безопасности. И мы выражаем особую благодарность всем тем, кто сделал возможным для нас проведение безопасной и продуктивной Встречи в верхах, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, в том числе медицинских сотрудников НАТО и польский отряд скорой медицинской помощи.

79. Своими решениями сегодня мы открыли новую главу в трансатлантических отношениях и определили направление дальнейшей адаптации Североатлантического союза до 2030 года и в последующий период. Мы ожидаем нашей новой встречи в 2022 году в Испании, за которой последует наша следующая встреча в Литве.