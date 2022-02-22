В центре внимания сегодня находятся США, которые по-прежнему отказываются соблюдать международное право и, в частности, Устав ООН. На предложение России по договору о гарантиях безопасности они представили расплывчатые ответы и продолжают нагнетать напряженность на Украине, обвиняя Россию в подготовке к войне. Одновременно Вашингтон готовит новые театры противостояния в Приднестровье и на Ближнем Востоке.

Россия опровергает заявления США, а в ответ демонстрирует превосходство своих вооружений.

Приднестровье

Соединенные Штаты, действуя по плану Rand Corporation, намереваются организовать конфликт в Приднестровье. Блокада этой маленькой, независимой, но непризнанной республики не работает. Несмотря на украинскую пограничную охрану, созданную Верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, молдавская граница остается открытой. Президент Майя Санду, которая ведет кампанию за вступление своей страны в Европейский Союз, не хочет войны в Приднестровье. Но она намерена заменить российский миротворческий контингент в Тирасполе гражданскими силами ОБСЕ и не отказывается от возвращения Приднестровья.

В субботу 12 февраля власти Приднестровья обратились к поверенному в делах США с просьбой обеспечить прекращение поставок американского оружия из третьих стран в Молдову. Они подчеркнули, что такие поставки угрожают миру и противоречат духу международных соглашений.

В среду 16 февраля приднестровская делегация отправилась в Москву за помощью. Она заявила, что открытость молдавской границы долго не продлится: молдавская армия, возглавляемая офицерами Пентагона и Европейского союза, развертывается в нейтральной зоне в нарушение международных обязательств.

В пятницу 18 февраля в Тирасполе в миссии ОБСЕ состоялось заседание молдавско-приднестровской комиссии («1+1»). Переговоры ограничились деталями. Из Приднестровья теперь невозможно выехать на автомобиле: на номерном знаке нанесена символика непризнанной республики. Поэтому каждый водитель должен поменять номерной знак на границе. А в Приднестровье больше нельзя въехать с лекарствами, даже самыми необходимыми, без каких-либо объяснений. Все лекарства изымаются молдавской таможней на глазах у ухмыляющихся чиновников ЕС.

Сирия и Ливан

Наибольшая напряженность наблюдалась в Сирии и Ливане. С конца октября США и Турция вновь начали вербовать джихадистов из числа тех, кто поселился под их опекой в Идлибе. Некоторые из них были отправлены на Украину, но большинство останутся и будут вновь воевать против Сирии и ливанской Хезболлы. Однако известно, что большинство из них не ахти какие воины, за исключением тех, кто остаётся связанным с Аль-Каидой или ДАЕШ.

Для тренировки ЦРУ организовало с их помощью нападение на тюрьму в Хассаке, где курдские наемники содержали 3500 боевиков ДАЕШ. Курды поддались на эту инсценировку, используя её как повод, и заявить, что им не хватает оружия и нужна поддержка США для охраны пленных. Большинство джихадистов сбежали и поступили на службу в ЦРУ. А американские военные тех немногих лидеров ДАЕШ, которых курды отловили, перевели в другую тюрьму, в неизвестное место, где... их поджидало ЦРУ. Так что внешность обманчива: на самом деле США реорганизуют ДАЕШ.

Более заметной стала реорганизация Аль-Каиды. Абу Мухаммед аль-Джулани, лидер Аль-Каиды в Сирии, а затем эмир Тахрир аш-Шама, изменился внешне. Британцы заставили его носить западный костюм и отказаться от угроз отрубать головы тем, кто ему сопротивляется. Но он по-прежнему является лидером Аль-Каиды в Сирии.

Именно в этом контексте министр обороны России Сергей Шойгу отправился в Дамаск 15 февраля, а его коллега по международным делам Сергей Лавров ожидается там в понедельник 21 февраля.

Уже Хасан Насралла, генеральный секретарь Хезболлы, подтвердил телеканалу Аль-Алам, что сеть Сопротивления приобрела зенитные комплексы для защиты Ливана от израильских ВВС, ежедневно нарушающих воздушное пространство страны. Кроме того, Хезболла сообщила, что её беспилотник долго кружил над Израилем, и армия не смогла его приземлить. Незадолго до этого сирийские и российские ВВС начали совместное патрулирование воздушного пространства над сирийскими Голанскими высотами, незаконно оккупированными Израилем, на что Тель-Авив никак не отреагировал.

Украина

Чтобы полностью понять, что происходит в Украине, нужно вернуться на несколько дней назад. 11 февраля президент Джо Байден созывает своих главных союзников на встречу в режиме видеоконференции. Он рассказывает им о неизбежном нападении России на Украину. Bloomberg сообщает, что по данным разведслужб это произойдет в ночь с 15 на 16 февраля. После этого президент Байден обращается по телевидению к своим согражданам. Он сообщает, что в случае нападения, Россия дорого за это заплатит, и Соединённые Штаты со своими союзниками едины в этом мнении.

Еще до его выступления Россия объявила, что, военные учения закончились, и она выводит свои войска из Беларуси и отводит их от украинской границы, но у Вашингтона не было времени проверить это. Москва заявила, что провокацию, в которой Пентагон обвинял Россию несколькими неделями ранее, на самом деле готовят в НАТО. Так что союзникам стало трудно обвинять Москву в нападении на Украину.

15 февраля российская Дума приняла резолюцию, внесенную Коммунистической партией (т.е. противниками глобализации), в которой президенту Путину предлагается признать независимость двух народных республик - Донецкой и Луганской. Другими словами, если Украина воспользуется отводом российских войск и совершит нападение на Донбасс, Россия признает его независимость и будет вынуждена вмешаться, поскольку в ее конституции сказано, что президент несет ответственность за жизнь своих сограждан. Однако большинство жителей Донбасса имеют тройное гражданство: украинское, российское и собственное.

В тот же день президент Путин принял канцлера Германии Олафа Шлотца. Как и в случае с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встреча была особенно продолжительной. Похоже, что российский президент подробно рассказал своему гостю о визите в Кремль заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, и Канцлер, как и президент Франции, потрясённый тем, что ему рассказали в Кремле, воздержался от антироссийских заявлений по возвращении в Берлин. Тот же сценарий повторился 19 февраля с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

В ночь с 15 на 16 число русская армия никуда так и не вторглась. Американская пресса попросила советника по национальной безопасности Джейка Салливана объяснить, почему он назвал такую дату, но он пошёл на попятную, заявив, что эту дату он никогда не называл.

Неожиданно 17 февраля государственный секретарь Антони Блинкен обратился в Совет Безопасности ООН. Он обвинил Россию в «постоянных нарушениях» Минских соглашений, несмотря на то, что именно Киев их отвергает. Он сказал, что вмешивается, чтобы защитить «международный порядок, основанный на правилах, которые сохраняют стабильность в мире», т.е. не международное право, а то, которое диктует миру Запад. Затем он раскрыл «тайный план» Кремля: «Россия планирует сфабриковать предлог для нападения. Речь может идти о насильственном акте, в котором Россия обвинит Украину, или о нелепом обвинении, которое Россия выдвинет против украинского правительства. Мы не знаем точно, в какой форме это произойдет. Это может быть какой-нибудь теракт со взрывом бомбы на территории России, обнаружение массового захоронения, инсценировка нанесения удара с помощью беспилотника по гражданским лицам или фальшивая - или даже настоящая - атака с применением химического оружия. Не исключено, что Россия назовет это событие этнической чисткой или геноцидом, не придавая этим понятиям того значения, какое мы ему придаём, и которое я не воспринимаю как пустой звук ввиду прошлого, которое пережила моя семья.

Энтони Блинкен вырос в Париже под присмотром отчима, Самуэля Писара. Последний был человеком, пережившим «Окончательное решение еврейского вопроса». Но он не испытывал ни к кому ненависти, а лишь остро сознавал Зло. Он был советником президента Кеннеди, а затем международным юристом крупнейших компаний. Его возмущали слова профессора Лео Штрауса, который сказал, что еврейскому народу необходимо установить мировую диктатуру, чтобы не допустить «нового Холокоста». Конечно, Самуэль Писар был бы потрясен эволюцией своего не родного сына и той командой, которую он сформировал вместе со своим заместителем Викторией Нуланд и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

ОБСЕ подтверждает, что в Донбассе возобновились боевые действия. Подразделения украинской армии, возглавляемые американскими инструкторами, вероятно, батальон Азов и неизвестная группа, наносят удары по сепаратистам. Президенты двух независимых республик - Донецкой и Луганской – объявили о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, а женщин, детей и пожилых граждан, проживающих вблизи линии раздела, призвали искать убежище за пределами республик. Россия заявила о своей готовности их принять. Многие субъекты Федерации заявили о готовности разместить беженцев на своей тнрритории. Федеральное правительство выделяет им денежные средства для создания временных поселений.

Для Госдепартамента, который призвал своих граждан покинуть Украину, перемещение населения из Донбасса в Россию служит доказательством того, что Москва переходит в наступление... Любая информации интерпретируется двумя сторонами противоположно.

Израиль, не являясь стороной в этом конфликте, отказался от поставки Киеву «Железного купола» (система противовоздушной обороны) для защиты от Донбасса.

18 февраля президент Байден обратился к своим однопартийцам - членам Парламента - и своему вице-президенту представить свою страну на Мюнхенской конференции по безопасности. Затем он провёл заседание в режиме видеоконференции со своими основными союзниками по Атлантическому блоку. Он поздравил всех с задержкой российской атаки и обвинил Москву в упорстве в осуществлении своих планов. Он заявил, что все союзники едины во мнении, и что Россия, если начнет действовать, увидит то, что увидит.

В ответ на это президент Путин отдал приказ продемонстрировать ядерные силы Федерации. Были проведены пуски ракет разных дальностей с земли, из подводной лодки, с надводных кораблей и самолетов. Все ракеты были снаряжены обычными боеголовками и все без исключения поразили свои цели в присутствии иностранных наблюдателей, включая американского офицера.

США нагнетают напряженность своими речами, а Россия отвечает на это делами. В этой связи еще раз повторим, что армии США не способны вести войну высокой интенсивности. США без проблем расправляются со странами третьего мира, накладывая на них санкции на целые десятилетия, а на борьбу с современной армией их вооружённые силы совершенно не способны. Их главные союзники (Великобритания, Франция и Турция) находятся в таком же состоянии. Например, 16 февраля в Париже Комитету по национальной обороне и вооруженным силам был представлен доклад о плачевном состоянии французской армии. Депутаты отметили, что, учитывая состояние вооружения и военной техники, ВВС не смогут противостоять российским силам более пяти дней. Поэтому всем сторонам ясно, что вести войну с Россией и Китаем НАТО не в состоянии.

Ко всеобщему удивлению, США не удалось создать в Мюнхене враждебную атмосферу. Европейцы были весьма раздосадованы сильным давлением со стороны Белого дома. Выступая, канцлер Шольц говорил монотонным голосом, стараясь не сказать ничего компрометирующего. Все в зале знали, что расследование грязного дела, в котором он был замешан в бытность мэром Гамбурга, странным образом возобновилось. Многие посчитали, что его шантажируют. Но в центре внимания был президент Украины Владимир Зеленский, которого Белый дом пытался отговорить от приезда. Он и здесь продолжал взывать о помощи, но не столько из-за разногласий с Москвой, сколько с Вашингтоном.

Предварительное заключение

Сегодня нельзя исключить возможность конфронтации на Украине, а завтра её нельзя будет исключить в Приднестровье или на Ближнем Востоке. Но она не отвечает на первоначальный вопрос, заданный 17 декабря 2021 года Кремлем: будут ли Соединенные Штаты действовать в соответствии с международным правом и соблюдать данное ими слово?

Впервые два крупнейших немецких СМИ, Der Spiegel [1] и Die Welt [2], показали, что Россия права в отношении запрета на расширение НАТО за пределы Восточной Германии. Со ссылкой на известного эксперта по этому вопросу, доцента Бостонского университета Джошуа Шифринсона, СМИ сообщили о существовании документа, датированного 6 марта 1991 года, который только что был обнаружен в секретных архивах Великобритании. В нем представитель Германии заявляет: «Мы не можем предлагать Польше и другим странам вступить в НАТО», а представитель США подчеркивает, что Альянс не должен расширяться на восток ни «формально, ни неформально». Но это ещё не всё, бывший парламентский статс-секретарь Федерального министерства Обороны и вице-председатель ОБСЕ Вилли Виммер дал интервью телеканалу Russia Today, которое сразу же было переведено на английский язык и транслировалось в США, прежде чем попасть в эфир в Германии [3]

. В интервью он рассказал, что участвовал в переговорах по воссоединению Германии и что он лично составлял Дополнительный протокол, запрещающий размещение сил НАТО на территории бывшей Восточной Германии после воссоединения.

Возникает вопрос: почему администрация, вопреки своим союзникам, продолжает и наращивает обвинения в адрес России, рискуя спровоцировать мировой пожар? Возможно, проводимое в США расследование Специального прокурора Джона Дёрнэма по делу о прослушивании Белого дома ускорит события. По данным Fox News [4], прокурор подозревает, что Хиллари Клинтон шпионила за президентом Дональдом Трампом в Белом доме и даже у него дома, перехватывая все данные из его интернет-браузинга. Эта операция предположительно была организована её бывшим советником по внешней политике Джейком Салливаном, нынешним советником по национальной безопасности. Манипулируя этими незаконно перехваченными данными Конгресс инициировал процедуру импичмента, известную как Russia Gate.