Die Türkei verhandelt seit zwei Wochen mit Russland über ihren Rückzug aus Idlib, dem Gebiet in Nordsyrien, in dem sich alle verbliebenen Dschihadisten konzentrieren. Sie beteuert, nicht weggehen zu können, solange die kurdischen Söldner sie bedrohen.

Die Gespräche bewegen sich in Richtung einer russisch-türkisch-syrischen Operation, um die kurdischen Söldner der PKK/YPG zu zerschlagen, die bereits von ihren ehemaligen US-Arbeitgebern aufgegeben wurden. Russland würde dann in Ayn al-Arab eine Militärbasis errichten (von den Kurden "Kobane" genannt, in Anlehnung an die ehemalige deutsche Berlin-Bagdad-Eisenbahnlinie "Kompany Bahn"), um sicherzustellen, dass sie nicht mehr von Kurden beansprucht wird.