Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde kalan tüm cihatçıların yoğunlaştığı bölge olan İdlib’den çıkışı konusunda Rusya ile iki haftadır müzakere ediyor. Kürt paralı askerleri onu tehdit ettiği sürece buradan ayrılamayacağının belirtiyor.

Tartışmalar, eski ABD’li işverenleri tarafından zaten kaderleriyle baş başa bırakılmış bulunan PKK/YPG’nin Kürt paralı askerlerini ezmek üzere bir Rus-Türk-Suriye operasyonuna doğru ilerliyor. Rusya daha sonra Ayn El-Arab’da (Kürtler tarafından eski Alman demiryolu hattı « Company Bahn »a atıfla « Kobane » olarak adlandırılır) bir askeri üs kuracağı ve artık bölgenin artık Kürtler tarafından talep edilmeyeceği belirtiliyor