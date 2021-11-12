В течение последних двух недель Турция ведет переговоры с Россией о своим выходе из Идлиба, северной зоны Сирии, где сконцентрированы оставшиеся джихадисты. Турция утверждает, что не может уйти до того, пока наемные курдские боевики представляют для нее угрозу.

Разговоры развиваются в направлении совместной русско-турецко-сирийской операции против наемных курдских боевиков из Рабочей Партии Курдистана и Отрядов народной обороны, которых уже бросили бывшие работодатели из США. Россия в таком случае развернет свою военную базу в Айн Аль-Араб (которую курды называют «Кобанэ» ссылаясь на старую линию немецкой железной дороги «Компани Бан»), как гарантию того, что курды на нее не будут претендовать.