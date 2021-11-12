ABD, Suriye konusundaki tutumunu netleştirdi: Artık Arap ülkelerinin Şam’la anlaşmalarına izin verse de Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkilerini normalleştirmemeleri gerekiyor.

Bu tutum, ABD Güvenlik Konseyi’nde halen Suriye’den sorumlu olan Brett McGurk’un Mayıs 2019’da Foreign Affairs’de savunduğu tutumla örtüşüyor [1].

Aynı zamanda, Başkan Joe Biden’in Haziran 2021’de Cenevre zirvesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin karşısında kabul ettiği şeye de tekabül ediyor.

– 4 Eylül’de Lübnan hükümetinden bir heyet Şam’da mevkidaşlarıyla ortak bir kabine toplantısı düzenledi.

– 3 Ekim’de Devlet Başkanı Esad, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.

– 20 Ekim’de Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri’nin geçici Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile telefonda görüştü.

– 9 Kasım’da Devlet Başkanı Esad Şam’da Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’i (fotoğraf) kabul etti.

– 9 Kasım’da Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Washington’da Wilson Center’da yaptığı konuşmada, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Arap Birliği’ne dönüşüne artık hiçbir engel kalmadığını doğruladı.