Suriye Arap Cumhuriyeti’ne muhalefet edenler ve Middle East İnstitute’ün oluşturduğu bir heyet (fotoğraf) bu hafta Dışişleri Bakanlığı ve Kongre’de kabul edildi.

Suriye Arap Cumhuriyeti muhalefetinin merkezi yurtdışında bulunuyor. Temsilcileri Suriyeliler tarafından seçilmiş değildir. Halk Meclisi’nde seçilmiş temsilcileri bulunan Cumhuriyet içindeki Suriye muhalefetinden ayırt edilmelidir. İki muhalefet Cenevre müzakerelerine katılmaktadır.

Söz konusu heyet şu isimlerden oluşuyor:

– Ulusal Koalisyon Başkanı Salim el-Meslet;

– Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Abdülhakim Beşar;

– Müzakere Komisyonu Başkanı Anas el-Abdeh;

– ve Anayasa Komisyonu Başkanı Hadi el-Bahra.

Bu heyet Başkan Joe Biden’dan;

– Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tanınmasına karşı olduğunu;

– yaptırımların kaldırılmasına karşı olduğunu;

– Suriye’nin yeniden inşasına karşı olduğunu belirtmesini elde etmeyi umuyordu.

Bu program, Büyükelçi Jeffrey Feltman’ın 2017 yılında BM’de 2 numarayken [1] ifade ettiği ABD derin devletin faaliyetinin devamı niteliğindedir [1]. Bay Feltman bugün Middle East İnstitute’ün yöneticisidir. Bu düşünce kuruluşuna 11 Eylül 2001’de « hükümet süreklilik planını » harekete geçiren Richard A. Clarke başkanlık etmektedir.

Görünüşe göre Dışişleri Bakanlığı, Şam ve Mısır, Ürdün ve Tunus’taki çoğu Avrupa büyükelçiliği diplomatik ilişkilerini normalleştirmeye hazırlanırken, Suriye Arap Cumhuriyeti’ni (« rejim ») tanımaya çok niyetli değil.