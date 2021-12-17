Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые Сторонами,

руководствуясь принципами, содержащимися в Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 года, хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, а также положениями Манильской декларации о мирном разрешении международных споров 1982 года, Хартии европейской безопасности 1999 года, Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и Организацией Североатлантического договора 1997 года;

напоминая о недопустимости в их взаимных, как и в целом в международных отношениях, применения силы или угрозы силой каким-либо другим образом, несовместимым с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций;

поддерживая роль Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности;

признавая необходимость объединения усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности в глобализированном и взаимозависимом мире;

исходя из неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела, включая отказ от поддержки организаций, групп и отдельных лиц, выступающих за неконституционную смену власти, а также любых действий, имеющих целью изменение политического или социального строя одной из договаривающихся Сторон;

имея в виду усовершенствовать имеющиеся либо создать дополнительные действенные и оперативно запускаемые механизмы взаимодействия для урегулирования возникающих проблемных вопросов и разногласий путем конструктивного диалога на основе взаимного уважения и признания интересов безопасности и озабоченностей друг друга, а также для выработки адекватной реакции на вызовы и угрозы в области безопасности;

стремясь избежать любого военного противостояния и вооруженного конфликта между Сторонами и осознавая, что прямое военное столкновение между ними способно привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия;

подтверждая, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, равно как признавая необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны между государствами, обладающими ядерным оружием;

подтверждая свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года, Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании Центров по уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 года, а также Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о предотвращении опасной военной деятельности от 12 июня 1989 года;

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны взаимодействуют на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга и в этих целях:

не предпринимают действий и не осуществляют мероприятий, затрагивающих безопасность другой Стороны, не участвуют в них и не поддерживают их;

не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой Стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой Стороны.

Статья 2

Стороны добиваются того, чтобы любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из Сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в Уставе Организации Объединенных Наций.

Статья 3

Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны.

Статья 4

Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик.

Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Статья 5

Стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах национальных территорий Сторон.

Стороны воздерживаются от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или для неядерных вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов, в том числе в рамках союзов, коалиций и организаций, в районах, соответственно, вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой Стороны.

Стороны поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения опасной военной деятельности в отрытом море и в воздушном пространстве над ним, включая согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов.

Статья 6

Стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой Стороны.

Статья 7

Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории.

Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия. Стороны не проводят учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия.

Статья 8

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.

Совершено в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Российскую Федерацию

За Соединенные Штаты Америки