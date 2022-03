Am Rande des chinesisch-amerikanischen Gipfels in Rom am 15. März 2022 übten die Vereinigten Staaten sehr starken Druck auf den Heiligen Stuhl aus. Sie beabsichtigen, den Konflikt in der Ukraine in einen Religionskrieg zu verwandeln.

Die Strauss-Anhänger [1] stellten sich mit Bernard Lewis unter der Präsidentschaft von George H. Bush (dem Vater) vor, Muslime gegen Russland zu mobilisieren. Diese entschiedene Strategie wurde später von Lewis’ Assistent Samuel Huntington als eine Fatalität dargestellt: der Kampf der Kulturen.

Diese Strategie, die in Bosnien und Herzegowina und dann in Tschetschenien umgesetzt wurde, ist jedoch in der Ukraine, wo beide Seiten Christen sind, unwirksam. Die Straussianer wollen daher die katholisch-orthodoxe Kluft wiederbeleben. Zu diesem Zweck beabsichtigen sie, die um die Visionen von Fatima entwickelte Theologie zu reaktivieren.

Während der dreißiger Jahre und den des Zweiten Weltkriegs war der antislawische und antisemitische "Nationalist" Stepan Bandera „Uniat“, das heißt griechisch-katholisch, er zelebrierte einen orthodoxen Ritus, während er Rom angeschlossen war.

Vor drei Jahren sprengten die Straussianer die ukrainische orthodoxe Kirche in die Luft, indem sie eine ukrainische (autokephale) orthodoxe Kirche schufen, die nicht vom Patriarchen von Moskau, sondern von dem von Konstantinopel anerkannt wurde [2].

1917, während des Ersten Weltkriegs und kurz nach der Russischen Revolution, sagten drei portugiesische Seher, sie hätten eine Botschaft von der Jungfrau Maria erhalten. Sie soll ihnen gesagt haben: "Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen armer Sünder gehen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Hingabe Meines Unbefleckten Herzens etablieren. (...) Der Krieg wird enden, aber wenn man nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter der Herrschaft von Pius XI. ein noch schlimmerer beginnen. Wenn ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht erleuchtet seht, dann wisset, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er die Welt für ihre Verbrechen bestrafen wird, durch Krieg, Hungersnot und Verfolgung gegen die Kirche und den Heiligen Vater. Um dies zu verhindern, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an Mein Unbeflecktes Herz und die erholsame Gemeinschaft der ersten Samstage des Monats zu bitten. Wenn man auf meine Forderungen hört, wird sich Russland konvertieren und Frieden haben; Andernfalls wird es seine Irrtümer in der ganzen Welt verbreiten und Kriege und Verfolgungen gegen die Kirche provozieren. Die Guten werden den Märtyrertod erleiden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, viele Nationen werden vernichtet werden. Am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird, und der Welt wird eine gewisse Zeit des Friedens gegeben werden. »

Am 24. März 2022 wird Präsident Joe Biden nach Europa kommen, um einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Atlantischen Allianz gegen Russland zu leiten.

Papst Franziskus wird die Ukraine und Russland am folgenden Tag, dem 25. März um 17:00 Uhr (12:00 Uhr. in Washingtoner Zeit; 18:00 Uhr Kiewer Zeit; 19:00 Uhr. Moskauer Zeit), nach den Wünschen der Seher von Fatima dem Unbefleckten Herz Mariens weihen. Russland wird laut Fatimas Botschaft als Unruhestifter dargestellt werden. Der Kampf gegen Russland wird für Katholiken zu einer religiösen Pflicht werden.

Gläubige, die an Religionskriegen teilnehmen, verlieren jede Fähigkeit zur Vernunft und zeigen beispiellose Entschlossenheit und Grausamkeit. Seit zwanzig Jahren zahlt die muslimische Welt den Preis dafür. Die christliche Welt ist im Begriff, ihr zu folgen.