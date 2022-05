Papst Franziskus empfing Julia Fedosiuk und Kateryna Prokopenko, zwei ukrainische Banderistinnen, Ehefrauen von Kämpfern des Asowschen Regiments. Begleitet wurden sie von einem Mitglied der Gruppe Voïna (Krieg) und Sprecher der Pussy Riots, dem Künstler Piotr Verzilov.

Der Papst betete mit seinen Gästen, dass das Asowsche Regiment sich nicht ergibt, aber dass Gott es rettet, indem er die Schaffung humanitärer Korridore für Soldaten vorschlug.

Es gibt drei katholische Kirchen, die mit Rom in der Ukraine verbunden sind. Unter ihnen die ukrainische griechisch-katholische Kirche, die während des Zweiten Weltkriegs mit den Banderisten und den Nazis zusammenarbeitete und das Massaker an der jüdischen Bevölkerung förderte. Sie repräsentiert jetzt 8% der ukrainischen Bevölkerung. Während des ganzen Kalten Krieges war die ukrainische griechisch-katholische Kirche auf der Seite der antibolschewistischen Nationen (ABN). Die Sowjets versuchten, seine Prälaten zu bestrafen und seine Gläubigen in die orthodoxe Kirche zu bringen. Während der Auflösung der UdSSR versuchte der Vatikan sehr verlegen mehrere Lösungen, bevor er schließlich die "Uniaten" anerkannte.

Papst Franziskus hatte ursprünglich angekündigt, dass er die Ukraine und Russland dem Unbefleckten Herzen der Jungfrau Maria weihen würde, in Übereinstimmung mit dem Gelübde der Seher von Fatima (1917). Dann hatte er seine Meinung geändert, als er erkannt hatte, dass dieser Akt für viele einen Kreuzzug gegen Russland gerechtfertigt hätte. Dann weihte er die ganze Welt dem Herzen der Jungfrau.