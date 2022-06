Quest’anno il Forum di Davos si tiene a maggio, non in inverno. I cittadini russi ne saranno esclusi, indipendentemente dai loro legami con le autorità del Paese. la Casa della Russia, che valorizzava il Paese e la sua cultura, è stata trasformata in “Casa dei crimini di guerra russi”. È stata allestita un’esposizione fotografica per denunciare la «guerra di aggressione non provocata» (sic) della Federazione di Russia, inaugurata in collegamento video dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il Forum di Davos riunisce ogni anno i più importanti capi d’impresa mondiali. È presieduto dallo svizzero Klaus Schwab, con la supervisione della National Endowment for Democracy tramite la sua filiale padronale, il Centro per l’Impresa Privata Internazionale (CIPE).

La “Casa dei crimini di guerra russi” è finanziata dall’oligarca Victor Pinchuk, simbolo della corruzione ucraina [1].