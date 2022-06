Opening van het "Huis van Russische Oorlogsmisdaden" in Davos

Voltaire Netwerk | 24 mei 2022

Dit jaar zal het Forum van Davos in mei worden gehouden in plaats van in de winter. Russische burgers zullen worden uitgesloten, ongeacht hun relatie met de autoriteiten van hun land. Het Ruslandhuis, dat vroeger diende om dit land en zijn cultuur bekendheid te geven, is omgevormd tot het "Huis van de Russische oorlogsmisdaden". Een fototentoonstelling stelt de "onuitgelokte aanvalsoorlog" (sic) van de Russische Federatie aan de kaak. Het werd op video ingehuldigd door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Het Davos Forum brengt elk jaar de leidende zakenleiders van de wereld samen. Het wordt voorgezeten door de Zwitser Klaus Schwab en staat onder toezicht van de National Endowment for Democracy via zijn zakelijke tak, het Center for International Private Enterprise (CIPE).

Het "Huis van Russische Oorlogsmisdaden" wordt gefinancierd door de oligarch Victor Pinchuk, een symbool van corruptie in Oekraïne [1]