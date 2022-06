Washington heeft toegegeven 336 biologische laboratoria te exploiteren in 30 landen over de hele wereld, waaronder 26 in Oekraïne. Uit de contracten die door het Russische leger in beslag zijn genomen, blijkt echter dat de VS in feite contracten hebben gesloten met 49 landen, veel meer dan zij hebben toegegeven.

Volgens Washington zijn deze contracten niet in strijd met het Verdrag inzake biologische wapens van 1975, hoewel zij worden ontwikkeld door een orgaan van het Pentagon, het Defense Threat Reduction Agency (DTRA).

Het Russische leger beweert dat de DTRA biologische experimenten heeft uitgevoerd op Oekraïense geesteszieken in psychiatrisch ziekenhuis nr. 1 (dorp Streletchye, regio Charkov) en een tuberculosemiddel heeft gebruikt om de bevolking van het district Slavianoserbsk (Volksrepubliek Lugansk) te besmetten.

De militaire biologische laboratoria van de VS in Oekraïne zijn reeds besproken in de Veiligheidsraad van 11 maart 2022. De Verenigde Staten legden uit dat hun samenwerking met Oekraïne op militair-biologisch gebied, beslist niet gericht was op de voorbereiding van nieuwe biologische wapens, maar uitsluitend op de vernietiging van de overblijfselen van de biologische programma’s van de Sovjet-Unie in dat land. Het gaat niet in op het feit dat dit programma in ten minste 30 landen wordt uitgevoerd, noch op de middelen die ervoor worden uitgetrokken, noch op het feit dat het al zo’n 30 jaar loopt.

In de Chinese pers wordt erop gewezen dat het Medical Research Institute of Infectious Diseases van het Amerikaanse leger in de jaren tachtig Aedes Aegupti-muggen die knokkelkoorts, chikungunya en het Zika-virus overbrengen, heeft verspreid onder de eigen bevolking in de staat Georgia. Vandaag doet het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) onderzoek naar "geallieerde insecten".

Officieel gaat het om het transformeren van insecten in cyborgs (foto) zodat ze planten genetisch kunnen wijzigen om hun opbrengst te verhogen, maar officieus zou het het tegenovergestelde kunnen zijn: de gewassen van vijandige landen steriliseren en hongersnood veroorzaken, waarschuwde het tijdschrift Science in 2018 [1].

Voor de Chinese pers is het deze doelstelling die de verspreiding van de DTRA-experimenten in alle landen rond Rusland en China verklaart.

Het uitvoerverbod op Russische kalimeststoffen vormt een belemmering voor de landbouw in vele landen, met name in Afrika. De verspreiding van zeemijnen voor de kust van Oekraïne verhindert de uitvoer van Oekraïense gewassen naar Afrika en Azië. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de hongersnood in de wereld, die reeds door VN-secretaris-generaal António Guterres aan de orde is gesteld.