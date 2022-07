Il presidente della Duma della Federazione di Russia, Vyacheslav Volodine, basandosi sulla perizia di Jeffrey Sachs, ha denunciato la responsabilità degli Stati Uniti nella fabbricazione del Covid 19.

Jeffrey Sachs è un economista, consulente speciale del segretario generale delle Nazioni Uniti, Antonio Guterres. È stato presidente della Commissione d’inchiesta di The Lancet, che per due anni ha condotto ricerche sull’origine del Covid 19. A maggio ha lanciato un appello per una commissione d’inchiesta davvero indipendente, autonoma da quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nonché dotata di poteri speciali [1].

Ritenendo che soltanto i laboratori militari di armi biologiche USA possano aver prodotto il virus, Volodine ha lanciato un appello affinché s’imponga trasparenza alle loro attività. Proseguendo nel ragionamento, ha dichiarato che è urgente mettere fine alle loro ricerche. Per finire ha affermato che gli Stati Uniti devono indennizzare la comunità internazionale in misura adeguata ai danni provocati.