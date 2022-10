Voor het eerst in tien jaar is de Associatieraad EU-Israël op 5 oktober 2022 in Brussel bijeengekomen. De delegatie van de Hebreeuwse Staat werd geleid door Elazar Stern, de minister van Inlichtingen. Premier Yair Lapid sprak op video vanuit Tel Aviv [1].

De aangekondigde deelname van Israël aan de Europese Politieke Gemeenschap (EPC) werd uiteindelijk geannuleerd. Dit is niet omdat de Franse organisatoren Israël niet als een Europese staat beschouwen, maar omdat het optreden van de heer Lapid zou hebben geleid tot het terugtrekken van verschillende gasten. De Tsjechische premier Petr Fiala heeft tot het laatste moment tevergeefs geprobeerd iedereen te overtuigen van het belang van Israël. Tel Aviv heeft niet aangedrongen, wetende dat de huidige Israëlische regering Kiev steunt in woorden, maar Moskou in daden.

De Israëlisch-Europese dialoog werd nieuw leven ingeblazen met de ondertekening van een overeenkomst om Israëlisch gas via Egypte te leveren. De Israëlische gasproductie zal naar verwachting snel toenemen na de ondertekening van een Israëlisch-Libanese zeegrensovereenkomst, waarschijnlijk vóór eind oktober.