De Amerikaanse journalist Seymour Hersh, die al heeft bericht over het bloedbad van Mỹ Lai in Vietnam, de martelingen in Abu Ghraib, en de nep-aanval met sarin-gas in Syrië, heeft zojuist onthuld hoe de Nord Stream-pijpleidingen werden gesaboteerd [1].

Duikers van de Amerikaanse marine plaatsten afgelopen zomer explosieven onder de Nord Stream-pijpleidingen (tijdens NAVO-operatie "Baltops 22", 5-17 juni 2022), die de Noren drie maanden later, op 26 september, activeerden door vanuit een vliegtuig een boei te droppen die ze tot ontploffing bracht.

De operatie werd geleid door Jacob Sullivan (nationale veiligheidsadviseur), Antony Blinken (staatssecretaris) en Victoria Nuland (staatssecretaris voor politieke zaken). Alle drie zijn ze lid van de inner circle van volgelingen van de filosoof Leo Strauss. De planning begon in december 2021, twee maanden voor de militaire interventie van Rusland in Oekraïne krachtens resolutie 2202 van de Veiligheidsraad (door de NAVO-propaganda voorgesteld als een "invasie").

Op 7 februari 2022 zei president Joe Biden bij de ontvangst van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz: "Als Rusland binnenvalt... komt er geen Nord Stream 2 meer. We zullen het stoppen".

In juni 2022 keurde het Noorse parlement een militaire overeenkomst met de VS goed die de VS onbeperkte toegang en gebruik van vier gebieden van zijn grondgebied verleent.

De operatie werd uitgevoerd door de Amerikaanse marine op een manier die geen verantwoording aan het Congres vereiste, terwijl het Special Forces Command (SoCom) daartoe wel verplicht is.

Deze sabotage is de ernstigste terroristische actie sinds de Tweede Wereldoorlog.

De benadeelden zijn de eigenaars van de pijpleidingen, het in Zwitserland gevestigde Russisch-Duits-Nederlands-Franse bedrijf Nord Stream AG. De gevolgen van deze sabotage hebben de economie van de Europese Unie verwoest en geleid tot een enorme stijging van de energieprijzen en een reeks faillissementen.