We zijn verwikkeld in twee oorlogen, in Europa en in het Midden-Oosten, die steeds ernstigere gevolgen hebben voor onze levensomstandigheden en onze veiligheid.

Op het Europese front werd in september 2022 wat de Wall Street Journal "een van de grootste sabotagedaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog" noemde, uitgevoerd: de Verenigde Staten bliezen, geholpen door Noorwegen en Polen, Nord Stream op, de belangrijkste gaspijpleiding die goedkoop Russisch gas naar Duitsland vervoert en vandaar naar andere Europese landen. De strekking van deze oorlogszuchtige actie is gereconstrueerd, op basis van nauwkeurig bewijs, door de Amerikaanse journalist Seymour Hersh en door een Duits onderzoek.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, noemde de blokkade van Nord Stream "een enorme strategische kans voor de komende jaren" en wees erop dat "de VS Europa’s [begrijp: de Europese Unie’s] grootste leverancier van vloeibaar aardgas is geworden", een gas waar wij Europeanen veel meer voor betalen dan het gas dat we vroeger uit Rusland importeerden.

Tegelijkertijd wentelen de Verenigde Staten de enorme kosten van de NAVO-oorlog tegen Rusland in Oekraïne af op de Europese Unie. De Europese Commissie maakt de weg vrij voor de op handen zijnde toetreding van Oekraïne tot de EU, met als gevolg dat het de Europese burgers zijn die zullen opdraaien voor het enorme tekort van Oekraïne.

Op het Midden-Oostenfront steunt de Europese Unie de oorlog waarin Israël, met de steun van de Verenigde Staten en de NAVO, Palestina aanvalt en een regionaal conflict aanwakkert, dat vooral gericht is tegen Iran. Italië, dat sinds 2004 met Israël verbonden is door een militair pact, heeft de gevechtsvliegtuigen geleverd waarmee Israëlische piloten trainen, Gaza bombarderen en burgers afslachten, en steunt de Israëlische strijdkrachten op verschillende manieren. Aan de andere kant heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de Italiaanse premier Giorgia Meloni beloofd dat Italië een energieknooppunt zal worden voor het gas dat Israël via de EastMed pijplijn naar Europa zal sturen.

Het deel van het offshore gasveld, waarvan Israël het exclusieve eigendom opeist, ligt grotendeels in de territoriale wateren van de Palestijnse gebieden Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Via de EastMed pijplijn zal Israël Palestijns aardgas, dat het met militair geweld in beslag heeft genomen, exporteren naar Italië en de EU.