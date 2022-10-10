Одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия

Предложение о резолюции представлено Генеральной Ассамблее:

Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония и Япония**: проект резолюции

Принят 10 октября 2022 г. 143 голосами против 5 при 35 воздержавшихся.

Генеральная Ассамблея,

напоминая об обязанности всех государств в соответствии со статьей 2 Устава Организации Объединенных Наций воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим обра-зом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций, и разрешать свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость,

подтверждая принцип обычного международного права, повторно сформули-рованный в резолюции 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года, озаглавленной «Декла-рация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объеди-ненных Наций», согласно которому никакие территориальные приобретения в резуль-тате угрозы силой или ее применения не должны признаваться законными,

ссылаясь на свои резолюции 68/262 от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины», ES-11/1 от 2 марта 2022 года «Агрессия против Украины» и ES-11/2 от 24 марта 2022 года «Гуманитарные последствия агрессии против Украи-ны»,

отмечая, что в нарушение суверенитета, политической независимости и терри-ториальной целостности Украины территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины частично находятся или находились под временным во-енным контролем Российской Федерации,

отмечая также, что решения Российской Федерации от 21 февраля и 29 сентября 2022 года, касающиеся статуса Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины, представляют собой нарушения территориальной це-лостности и суверенитета Украины и идут вразрез с принципами Устава,

с обеспокоенностью отмечая, что 23–27 сентября 2022 года в вышеупомяну-тых областях были организованы незаконные так называемые референдумы в попыт-ке изменить международно признанные границы Украины,

ссылаясь на заявление Генерального секретаря от 29 сентября 2022 года, в ко-тором он напомнил, что любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или ее применения является нарушением принципов, за-крепленных в Уставе, и норм международного права,

1. вновь подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно при-знанных границ, включая ее территориальные воды;

2. осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называе-мых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов;

3. заявляет, что противоправные действия Российской Федерации в отноше-нии незаконных так называемых референдумов, проведенных 23–27 сентября 2022 года в районах Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Укра-ины, которые частично находятся или находились под временным военным контролем Российской Федерации, и последующая попытка незаконной аннексии этих областей не имеют юридической силы в соответствии с международным правом и не являются ос-нованием для какого-либо изменения статуса этих областей Украины;

4. призывает все государства, международные организации и специализиро-ванные учреждения Организации Объединенных Наций не признавать никаких изме-нений Российской Федерацией статуса Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсон-ской областей Украины по отдельности или в совокупности и воздерживаться от лю-бого рода действий или шагов, которые можно было бы истолковать как признание любого такого измененного статуса,

5. требует от Российской Федерации немедленной и безоговорочной отмены своих решений от 21 февраля и 29 сентября 2022 года, касающихся статуса отдель-ных районов Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины, по-скольку они являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и идут вразрез с принципами, закрепленными в Уставе Организации Объеди-ненных Наций, а также немедленного, полного и безоговорочного вывода всех своих вооруженных сил с территории Украины в пределах ее международно признанных границ;

6. приветствует усилия Организации Объединенных Наций, государств-членов и гуманитарных организаций по реагированию на гуманитарный и беженский кризисы;

7. приветствует и решительно поддерживает непрекращающиеся усилия Генерального секретаря и государств-членов и призывает государства-члены и между-народные организации, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные и региональные организации, поддержать деэскала-цию сложившейся ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и использования других мирных средств, ру-ководствуясь уважением суверенитета и территориальной целостности Украины в пре-делах ее международно признанных границ и действуя в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе;

8. постановляет временно прервать работу одиннадцатой чрезвычайной спе-циальной сессии Генеральной Ассамблеи и уполномочить Председателя Генеральной Ассамблеи возобновить ее заседания по требованию государств-членов.