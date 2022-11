Naarmate de crisis verergert, wint de "regering-Goldman Sachs", de machtige Amerikaanse investeringsbank, aan kracht in Europa: dat wil zeggen de benoeming van politici uit de financiële getto in hoge regeringsfuncties. Na Mario Draghi als hoofd van de Italiaanse regering is onlangs een andere "Goldman Sachs man", Rishi Sunak, benoemd tot hoofd van de Britse regering: hij is een expert in hedgefondsen en trouwde met de dochter van een Indiase miljardair die hem aan het hoofd van een van zijn financiële bedrijven plaatste. Een soortgelijke carrière als die van de Franse president Emmanuel Macron, die zijn opleiding genoot bij de investeringsbank Rothschild.

Deze politici en enkele anderen, die tegelijkertijd sleutelposities in de Europese Unie bekleden, slepen Europa in de afgrond van de crisis door Washington in de kaart te spelen. De inflatie in de eurozone bereikte in september opnieuw een recordhoogte van 10%. Dit komt door de sterke stijging van de gasprijzen als gevolg van de sancties tegen Rusland. Het goedkope Russische gas wordt in de EU steeds vaker vervangen door duur Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG) op basis van de referentieprijs die is vastgesteld op de beurs van Amsterdam, die wordt gecontroleerd door een grote Amerikaanse financiële onderneming.

Tegelijkertijd mag Italië geen goedkope olie en gas uit Libië invoeren, omdat de Italiaanse regering de marionettenregering in Tripoli "erkent" en financiert en de echte Libische regering in Benghazi "illegaal" verklaart. In het door Michelangelo Severgnini afgenomen interview verklaart een belangrijke politieke vertegenwoordiger van Benghazi, Abdul Hadi al-Huweej, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de regering van al-Thani, secretaris van de Libische Toekomstpartij- dat de regering van Benghazi Italië olie en gas kan leveren tegen prijzen die ver onder de marktprijzen liggen en Italiaanse bedrijven grote arbeidsmogelijkheden in Libië kan bieden.

Daarom moet Italië de sancties tegen Rusland opheffen en de invoer van Russisch gas heropenen en een economische overeenkomst met Benghazi sluiten.

Om dit te bereiken moet Italië zich losmaken van de oorlog - militair, economisch, politiek, media en ideologisch - die ons leven ontwricht: dat is het essentiële doel van de campagne ITALIË UIT DE OORLOG, die enkele dagen geleden van start is gegaan en steeds meer steun krijgt.