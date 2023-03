Die Nordkoreaner befinden sich in einer Wehrpflichtwelle. Während die Gesetzgebung alle Männer verpflichtet, für 10 Jahre und Frauen für 3 Jahre bereit zu sein, treten viele Freiwillige den Armeen bei. Beobachtern zufolge ist dieses Phänomen sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten zu beobachten. Am 17. März erschienen 800 000 zur Einberufung.

Die 25 Millionen Nordkoreaner stellen fest, dass die Vereinigten Staaten sie 53 Jahre nach Beginn ihrer Aggression weiterhin bedrohen.

Infolge der Feindseligkeiten des Koreakrieges (1950-53) wurde kein Frieden unterzeichnet. Die Vereinigten Staaten führen derzeit große Militärmanöver mit Südkorea durch, während Südkorea ein Bündnis mit seinem Erbfeind Japan besiegelt.

Nach Angaben der Partei der Arbeit versuche Washington auch Getreideimporte zu stoppen. Im vergangenen Monat wurde daher ein umfassender Plan zur Nahrungsmittelproduktion eingeführt, um eine neue Hungersnot zu vermeiden, vergleichbar mit der, die der Westen in den 1990er Jahren verschlimmert hatte.