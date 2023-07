Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt sich organisiert. Um zu verstehen, was international passiert, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Man muss verschiedene Quellen haben und widersprüchliche Argumente in Betracht ziehen.

Wir veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten, der die Fakten und Argumente der Einen und der Anderen zusammenfasst. Er besteht aus Sendungen aus der ganzen Welt. Sie werden kontextualisiert, um die Probleme verständlich zu machen.

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur über Abonnement erhältlich. Abonnenten erhalten eine Mail, mit der sie den Newsletter in pdf-Format herunterladen können.

– Jahresabonnement: 150 Euro

– Monatsabonnement: 15 Euro

Im Inhalt von N°47:

LEITARTIKEL

– Ukrainische Regierung verkauft billig russische Kunstwerksammlungen ihres Landes

AMERIKA

– US-Geheimdienstbericht über Wuhan-Labor

– USA übergeben der Ukraine Abrams-Panzer

– Beamte der Nationalen Sicherheit haben im Fall Biden gelogen

– Generalstaatsanwalt hat im Fall Biden gelogen

– US-Senatoren stellen Klimanotstand in Frage

– USA verletzen weiterhin Menschenrechte in Guantánamo

– Oberster Gerichtshof bestimmt die Grenzen der Meinungsfreiheit

– Können die USA vermeiden, dass China Öl erhält?

– Staatliche Zensur in den USA

– Klage gegen Jair Bolsonaro

EUROPA

– Bank of England erhöht ihren Leitzins

– Kirche Englands zieht sich von Shell zurück

– Kongress der Volksmudschaheddin in Paris verboten

– Ungarn gegen den EU-Beitritt der Ukraine

– Die extreme Rechte zieht in die finnische Regierung ein

– Kyriákos Mitsotákis gewinnt griechische Parlamentswahlen

– Bilaterale Konsultationen der Ukraine einerseits und der Vereinigten Staaten andererseits, mit der EU, Japan, Indien und Südafrika

– Die Europäische Union adoptiert die Extraterritorialität ihrer einseitigen Zwangsmaßnahmen

– Wie steht es um den EU-Beitritt der Ukraine und der Republik Moldau?

– EU-Abgeordnete uneins über die Wiederherstellung der Natur

– Victoria Nuland in Brüssel, um der EU zu sagen, wie sie mit China umgehen soll

– Kosovarische Polizisten in Serbien freigestellt

– Aleksandar Vučić macht Westen für Wagners Rebellion verantwortlich

– Ukrainischer Druck für NATO-Beitritt

– Ursula von der Leyen verspricht Beschränkungen für ukrainisches Getreide aufzuheben

– Englisch bald Verwaltungssprache in der Ukraine

– Für Wolodymyr Selenskyj stamme die erste ukrainische Verfassung aus dem achtzehnten Jahrhundert

– Warum hat Russland den WWF gerade für "unerwünscht" erklärt?

– Zwei russische Persönlichkeiten plädieren für eine andere Doktrin der Atomschlagkraft

– Margarita Simonjan wirft USA, Großbritannien und Israel vor, Wagner manipuliert zu haben

AFRIKA

– Emmanuel Macron wirft Russland vor, Afrika zu destabilisieren

– Ägypten beginnt mit der Montage des MisrSat-2-Satelliten

ASIEN

– Israels weitere Expansion

– Auf dem Weg zu einer multinationalen Interpositionstruppe im Westjordanland?

– Netanjahus Regierung greift die angelsächsische Presse an

– Ukraine übt erneut Druck auf Israel aus

– Israel toleriert "Judenmörder"

– Hisbollah schießt israelische Drohne ab

– Hisbollah gegen Homosexuelle, wenn sie mit dem Westen verbunden sind

– Mohamed Ben Salman in Paris

– Erdoğans neue Wirtschafts- und Währungspolitik

– Narendra Modi zu Staatsbesuch in Washington

– Barack Obama erwägt eine mögliche Teilung Indiens

– Pakistan beginnt russisches Öl zu importieren

– Wagners Rebellion stärkt Kasachstans und Usbekistans Misstrauen gegenüber dem Westen

– Nordkoreaner spionieren nicht aus, was man glaubt

– Das Davoser Sommerforum in China

– Fentanyl noch immer der Zankapfel zwischen USA und China

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

– UN-Generalversammlung erneut über "Schutzverantwortung" gespalten

– Einrichtung des "Registers der durch die Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine verursachten Schäden"

– Globaler Finanzpakt

– Was soll aus den BRICS werden?