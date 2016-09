Թարգմանություն

Արեգ Մանասյան



Աղբյուր

Al-Watan (Սիրիա)



[1] Damascus Diary, An Inside Account of Hafez al-Assad’s Peace Diplomacy, 1990-2000, par Bouthaïna Shaaban, Lynne Rienner Publishers, 2012.

[2] “US missed Baghdadi’s likely al-Qaida link during 2004 detention”, by Nancy A. Youssef, Merced Sun Star, July 9, 2014.

[3] “Inside the Ring”, by Bill Gertz, The Washington Times, July 9, 2014.

[4] «Թուրքական խորհրդարանը պատասխանատու է նշանակել Քրդերի հետ բանակցելու համար» « Le parlement turc fixe un cadre pour négocier avec les Kurdes », Reuters, 17 հուլիսի 2014 թվ.:

[5] “As Kurdistan Ponders Independence, Kurds Wonder about Own Currency”, Alexander Whitcomb, Rudaw, 9 հուլիսի 2014 թվ.:

[6] “Baghdad Lashes Out After Kurdish Forces Move into Two Oilfields”, Rudaw, 11 հուլիսի 2014 թվ.:

[7] «Քրդական բանվորական կուսակցության բացահայտումները ԻԼԻԷ հարձակման վերաբերյալ և "Քուրդիստանի" ստեղծումը» « Révélations du PKK sur l’attaque de l’ÉIIL et la création du "Kurdistan", Ցանց Վոլտեր, 8 հուլիսի 2014 թվ.: