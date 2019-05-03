Trump yönetimi Lübnan’a karşı

Lübnan basını, geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanının Ortadoğu işlerinden sorumlu Yardımcısı David Satterfield’in (fotoğraf) geçtiğimiz ay Washington’daki görüşme notlarını yayınladı.

Lübnan heyeti aşağıdaki kişilerden oluşuyordu:

İbrahim Kanaan (Maliye Komisyonu Başkanı);

Yasin Cabir (Ulusal Meclis Başkanı Nebih Berri’nin parlamento grubu üyesi milletvekili);

Ali Hamdan (Ulusal Meclis Başkanı danışmanı);

ve Gabi İssa (Lübnan’ın Washington büyükelçisi).

Görüşmenin ABD yaptırımlarının Lübnan ekonomisi üzerindeki etkileri üzerine yapıldığı söyleniyor. Lübnanlılar bazı düzenlemeler elde etme umudundaydı.

1- Lübnan heyeti, Hizbullah ülkede çoğunluğa sahipken ona karşı yaptırım uygulamanın imkansız olduğuna dikkat çekti. David Satterfield buna, ABD yaptırımlarının tartışma konusu olmadığını açıklayarak oldukça saldırgan bir şekilde yanıt verdi.

2- Heyet, Büyükelçi Frederic Hoff tarafından önerilen deniz yetki alanının İsrail ile bölünmesi konusunu tartıştı. Sorun ortak gaz rezervinin işletilmesidir. Burada da David Satterfield, Lübnan’ın bu paylaşımı reddetmesi durumunda, kendisine önerilenden çok daha fazlasını kaybedeceğini söyleyerek uzlaşmaz tavrını sürdürdü.

3- David Satterfield, bunun üzerine kendi inisiyatifiyle Lübnan’daki Suriyeli mülteciler konusunu ele aldı. ABD’nin, Devlet Başkanı Esad’ın yararına olacağı kesin olduğu için bunların geri dönüşüne şiddetle karşı çıktığını ve Lübnan’ın bir siyasi çözüm bulunana kadar (yani ABD’nin savaş hedeflerine ulaşılıncaya kadar) mültecileri ülkesinde tutması gerektiğini açıkladı.

David Satterfield her konuda Lübnanlıların gerekçelerinin sağlam bir temele dayandığını kabul etmekle birlikte, bunların kabul edilemez olduğu şeklinde yanıt verdi.

Lübnan basının bu belgeyi kimin basına sızdırdığı konusunda sert bir tartışma başladı, ama kimse özgünlüğünü tartışmadı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan ABD’nin bazı konularda uzlaşmaya hazır olduğu sonucuna varan Lübnanlı yöneticiler, Washington’un ambargosu karşısında çok hayal kırıklığına uğramış görünüyor.