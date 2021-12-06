Batılılar Lübnan’da bir askeri rejimden yana. Temmuz 2020’de yazdığımız gibi, Amerika Birleşik Devletleri ordunun Hıristiyan komutanı General Joseph Aun’u (bugünkü Cumhurbaşkanı ile akrabalığı yok) [fotoğraf] Cumhurbaşkanı olarak atamak istiyor. Bu, onlar için parlamento seçimlerinden sonra Rusların nüfuz alanına girecek olan ülkede etkilerini korumalarının bir yolu olacaktır.

Batılılar, parlamentoya şimdiki Genel Güvenlik başkanı olan Şii General Abbas İbrahim’in (Suriye’ye yakın) başkanlık edeceği fikrini kabullenmiş görünmektedirler; bu varsayım onları, adaylığını önlemek için yasama seçimlerinin tarihini öne almaya itmiştir.

İç Güvenlik Güçleri (İSF) başkanı Sünni İmad Osman’ın başbakan olmasını öngörmektedirler. Ve devamını da.

Demokrasi görünümünü koruyacak ve askeri darbe formülünden kaçınacak bir operasyon olasılığı incelenmektedir. Elbette bunun için Anayasa’nın değiştirilmesi veya bir kez daha ihlal edilmesi gerekecektir. Yasama seçimlerinin Fransız ordusunun kontrolünde yapılması planı bu el çabukluğu hamlesini kolaylaştıracaktır.