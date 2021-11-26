Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 4 Ağustos 2020’de Beyrut limanında meydana gelen patlamanın hemen ardından çekilen uydu görüntülerini konuk Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Bu Habib’e teslim etti.

Bu görüntülerin gerçekte ne olduğunu anlamayı mümkün kılması bekleniyor (1, 2 veya 3 patlama mı? Limanda depolanan gübrelerle mi yoksa uçakların ateşlediği bir patlayıcıyla mı tetikleniyor?).

Lübnan soruşturması, trajedinin kökenini hala açıklayamadı. Şimdilik tesisten sorumlu üst düzey yetkililerin faaliyetleri ve tepkileri üzerine odaklanılıyor. Çok sayıda « dokunulmazlık » engeli ve soruşturma yargıcının devre dışı bırakılması girişimi ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, birkaç yıl önce Refik Hariri’ye suikast düzenlemekle suçlanan Hizbullah, soruşturmanın ipucuna dayanmayan varsayımların ortaya çıkmasına izin vererek gelişmesine izin vermek istemiyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı General Mişel Aun, bu fotoğrafları daha önce Fransa’dan istemiş, ancak talebi karşılık görmemişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir danışmanı, bir Lübnan dergisine Fransız uydularının o gün arızada olduklarını belirtmişti.