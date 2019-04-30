Сеть Вольтер

Российский комментарий о событиях в Венесуэле

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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Радикальная оппозиция в Венесуэле вновь обратилась к силовым методам конфронтации. Вместо мирного урегулирования политических противоречий взят курс на разжигание конфликта, провоцирование нарушений общественного порядка, столкновений с участием вооруженных сил.

Призываем отказаться от насилия. Важно избежать беспорядков и кровопролития. Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий. Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля, в четком соответствии с Конституцией и без деструктивного вмешательства извне.

Подтверждаем принципиальную позицию в пользу политических, цивилизованных путей разрешения внутренних разногласий самими гражданами Венесуэлы. Обращаемся ко всем членам международного сообщества, включая ближайших соседей этой страны, с призывом подтвердить приверженность Уставу ООН, нормам и принципам международного права, поддержать возвращение Венесуэлы на путь стабильного и поступательного развития через диалог всех ответственных политических сил страны.

Считаем также крайне важным объективное освещение развития венесуэльских событий. СМИ не должны множить фейки, превращаться в послушный инструмент ангажированных политических сил, нацеленных на эскалацию напряженности в Венесуэле.

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Источник : « Российский комментарий о событиях в Венесуэле », Сеть Вольтер, 30 апреля 2019, www.voltairenet.org/article206418.html

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